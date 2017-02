Bobic: „Wir können uns einfach keine 26 Klassespieler leisten“

Frankfurt - Die Tabelle der Fußball-Bundesliga bildet die Fakten ab. Danach steht die Frankfurter Eintracht trotz einer 0:3-Niederlage in Leverkusen nach dem 20.Spieltag immer noch auf Platz drei. Möglich gemacht hat dies ein im Grunde unglaublicher Spieltag, an dem außer Spitzenreiter Bayern München alle anderen Klubs bis inklusive Platz sieben verloren haben. Von Peppi Schmitt

„Genau darum haben wir ja alle so viel Spaß an dieser Liga“, sagt der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic. Die Eintracht also steht weiter auf einem Rang, der zur direkten Teilnahme an der Champions-League berechtigen würde. Es spricht für die Frankfurter, dass nach dem Spiel Enttäuschung und Ernüchterung vorgeherrscht hatten. Ganz nach dem Motto von Sportvorstand Fredi Bobic, der den ganzen Klub mit seinem Credo „niemals zufrieden sein“ immer weiter antreibt. Und so wird intern sicher auch die eine oder andere kritische Anmerkung gefallen sein oder noch fallen, wenn sich die Spieler nach zwei freien Tagen an diesem Dienstag wieder treffen. Keine Frage, berücksichtigt man die Ausgangsposition der Frankfurter, die aus den Tiefen des Abstiegskampfes in die fast schon schwindelerregenden Höhen der Spitzengruppe durchgestartet sind, ist es ein Jammern auf hohem Niveau.

Und doch gibt es Anlass, das eine oder andere kritisch zu hinterfragen. Was deutlich wird in diesen Tagen und Wochen nach der Winterpause ist die wenig ausgewogene Zusammenstellung des Kaders in Bezug auf die abwehrende und die angreifende Abteilung. Die eine, die offensive, ist deutlich überrepräsentiert, die andere, die defensive, ist unterrepräsentiert. So war das sicher nicht geplant, aber so hat es sich entwickelt. Wer auf den Mannschaftsbogen beim Spiel in Leverkusen geschaut hat, konnte das erkennen. Mit Danny Blum, Haris Seferovic, Ante Rebic, Marius Wolf und Shani Tarashaj waren gleich Außen- oder Innenstürmer auf der Bank, aber mit Taleb Tawatha nur ein Verteidiger. Für rechts hinten gibt es im Aufgebot keine Alternative und auch für die Innenverteidigung sieht es dünn aus. Trainer Niko Kovac ist damit bei Ausfällen wie jenem von Stopper David Abraham Wechselmöglichkeiten beraubt.

Dass Michael Hector nicht die Qualität der beiden anderen Innenverteidiger Abraham und Jesus Vallejo hat, ist keine neue Erkenntnis und wurde in Leverkusen wieder bestätigt. Wann Marco Russ, der sich nach seiner Krebserkrankung Schritt für Schritt wieder herankämpft, eine echte Alternative sein kann, wagt niemand exakt zu prognostizieren. Pech für die Eintracht, dass Neuzugang Andersson Ordonez, gelernter Innenverteidiger, sich gleich am Knie verletzt hat und nun nur noch als Perspektivspieler für die nächste Saison benannt wird. Wie eng die Eintracht in der Abwehrzentrale bestückt ist, hatte schon das Pokalspiel in Hannover gezeigt, als Außenverteidiger Bastian Oczipka nach der Pause innen einspringen musste.

Das setzte sich fort im defensiven Mittelfeld. Auf den Abgang von Szabolcs Huszti nach China konnte nicht mehr reagiert werden. „Er ist am 31.Januar zu uns gekommen“, sagt Bobic, „ich habe mit dem Trainer darüber gesprochen und wir haben entschieden, dass wir ihn gehen lassen.“ Dass mit Johannes Flum ein weiterer „Sechser“ den Verein verlassen hat, soll noch erwähnt werden. Flum ist beim FC St. Pauli auf Anhieb Stammspieler, hätte aber bei realistischer Einschätzung in Frankfurt in der Tat wenig Einsatzmöglichkeiten gehabt. Und so muss Kovac experimentieren. Er versucht es neben dem „gesetzten“ Omar Mascarell mit offensiven Spielern in defensiven Rollen, Mijat Gacinovic hat sich da bemüht, zuletzt auch Aymen Barkok, dazu noch Neuzugang Max Besuschkow. Die Ideallösung ist nicht gefunden. „Unsere jungen Burschen geben immer alles, darauf können wir aufbauen“, sagt Bobic, der sich da ganz auf einer Linie mit dem Trainer befindet.

Anlass zu großer Sorge sieht er nach dem 0:3 von Leverkusen nicht. Es sei kein Problem einzelner Spieler gewesen, sondern der gesamten Mannschaft. Nicht die körperliche Frische habe in erster Linie gefehlt, sondern die geistige. „Vom Torwart bis ganz nach vorne sind Kleinigkeiten schief gelaufen, die wir sonst von unserer Mannschaft nicht gewohnt sind“, sagt er. Dies sei kein Alarmzeichen, sondern gehöre zum „Lernprozess“ dazu. Der Trainer habe ja schon ein paarmal „andere Möglichkeiten der Aufstellung“ genutzt. Und schließlich, so Bobic zu Recht, „sind wir nun mal Eintracht Frankfurt und können uns nicht 26 internationale Klassespieler leisten.“ Da bleibe es nicht aus, dass es mal eng werden kann, wenn drei, vier ausfallen.“

Ärgerlich findet Bobic, dass mit Marco Fabián und Guillermo Varela zwei Spieler fehlen, die für die Rückrunde fest eingeplant waren. Fabián plagt sich seit Wochen mit einer Nervenentzündung im Rücken, ist nach Behandlungen in Berlin, München und Madrid inzwischen wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. „Es geht besser“, sagt der Sportvorstand, „aber es wird noch dauern.“ Und Varela kommt nach einer Knöcheloperation aus dem letzten September nicht wirklich auf die Beine. „Es wurde alles getan, aber der Fuß gibt noch keine Ruhe“, erklärt Bobic, „bei ihm dauert es tatsächlich gefühlt einen Monat zu lange.“ Auch Varela ist allerdings auf dem Weg der Besserung. Als rechten Verteidiger könnte die Eintracht ihn als Entlastung für den „Dauerspieler“ Timothy Chandler gut gebrauchen.