Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Champions League heute live im TV und Stream

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem Heimsieg in der Bundesliga gegen Werder Bremen will Eintracht Frankfurt auch in der Champions League jubeln. © osnapix/imago

Eintracht Frankfurt trifft im Achtelfinale im heimischen Stadion auf die SSC Neapel: So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt ist in der Champions League der große Coup gelungen. Auf den erstmaligen Einzug in die Königsklasse durch den Gewinn der Europa League folgte der Einzug ins Achtelfinale. Dort wartet nun mit der SSC Neapel ein harter Brocken, denn die Italiener spielen in dieser Saison bisher groß auf und stehen mit stolzen 15 Punkten Vorsprung auf den zweiten Platz an der Spitze der Tabelle.

Die Eintracht geht in die beiden Duelle gegen Napoli deshalb auch als Underdog, die SGE will aber erneut überraschen. „Mit Napoli treffen wir auf einen starken Gegner, der eine sehr gute Saison spielt. Wir müssen uns gut vorbereiten. Aber wir sind bereit, auch wir haben eine starke Mannschaft“, sagt Aurélio Buta vor dem Spiel.

Eintracht Frankfurt nominiert drei Spieler für Champions League nach

Und auch Abwehrmann Tuta glaubt, dass Eintracht Frankfurt bereit für das Duell gegen die SSC Neapel ist: „Wir wissen, dass wir bestehen können. In den Tagen bis zum Spiel müssen wir konzentriert bleiben. Wir wissen, dass wir ein gutes Spiel abliefern können“, wird der 23-Jährige bei EintrachtTV zitiert.

Vor dem Spiel gegen Neapel wurden bei der SGE drei Spieler für die Champions League nachnominiert. Neben den ehemals verletzten Buta und Almamy Touré hat Eintracht Frankfurt Winterneuzugang Philipp Max mit in den 25-Mann-Kader aufgenommen. Dafür wurden der an RB Salzburg verliehene Jérôme Onguéné, der nach Italien zurückgekehrte Luca Pellegrini und Jens Grahl gestrichen.

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel wird am Dienstag, dem 21. Februar 2023, um 21.00 Uhr in der Frankfurter Arena angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie heute live im TV und Stream gezeigt wird.

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Champions League heute live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt gegen SSC Neapel: Champions League heute im Live-Stream von Amazon

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SSC Neapel im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 21.02.2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Prime Video sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

