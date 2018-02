Lustiger Torjubel auf dem Videowürfel

Frankfurt - Mit kreativen Aktionen protestieren die Fans von Eintracht Frankfurt gegen den ungeliebten Spieltermin am Montag. Dass es friedlich bleibt, ist auch ein Verdienst von Eintracht Frankfurt, deren Verantwortliche den Protest mit einigen ungewöhnlichen Änderungen begleiten.

Wenn Fans den Innenraum eines Stadions stürmen, sind das normalerweise Bilder, die Fußballfunktionäre nicht gerne sehen. Meist sind solche Platzstürme mit Aggressionen und Auseinandersetzungen verbunden. Polizei und Sicherheitsleute marschieren auf und es kommt oftmals zu Gewalttätigkeiten. Ausnahmen sind die Freudenfeiern am Ende einer Saison - und seit gestern auch die Protestaktion der Eintracht-Fans zu Beginn des Spiels, als mehrere hundert Anhänger den Innenraum betraten, am Spielfeldrand friedlich, aber lautstark ihren Unmut zeigten und nach Anpfiff gesittet auf ihre Plätze zurückkehrten. Beide Mannschaften und das Schiedsrichter -Gespann reagierten souverän - und begannen sogar das Spiel, noch während die Fans am Spielfeldrand standen. Von einem Sicherheitsaufgebot war nichts zu sehen, die Situation eskalierte nicht.

Mehr zum Thema: Das Modell für Montagsspiele? Frankfurt zähmt den Fanprotest Eine gute Strategie der Beteiligten, mit den Protesten umzugehen. Doch es war nicht die einzige Maßnahme der Verantwortlichen, den Unmut der Fans zu begleiten. So änderte die Stadionregie das Rahmenprogramm vor dem Spiel: Statt der Eintracht-Hymne "Im Herzen von Europa" wurden die Lieder "I don't like Mondays" von den Boomtown Rats und "Nothing else matters" (Metallica) gespielt. Und die Aufstellung der Eintracht, bei der normalerweise die Fans den Nachnamen jedes Spielers skandieren, las der Stadionsprecher emotionslos vor.

Humor bewies die Stadionregie auch bei den Treffern der Eintracht, als auf der Videotafel ein Clip eingespielt wurde, in dem ein Mann ironisch-euphorisch den Wochenbeginn feiert ("Montag! Endlich! Scheißwochenende vorbei! Endlich arbeiten! Jajajajaja!", siehe Video). Bei den Fans sorgte der ungewöhnliche Einspieler für Gelächter.

So hatten die meisten Zuschauer wohl trotz des ungeliebten Termins ihren Spaß im Stadion: Ein starkes Spiel, ein tolles Ergebnis für die Eintracht, kreative und ungewöhnliche Protestaktionen und ein lustiger Torjubel machten das Montagspiel für viele dann doch zu einem gelungenen Abend. Und obwohl es kein stimmungsvoller Stadionbesuch werden sollte, war es zumindest dennoch eine außergewöhnliche Atmosphäre. (nb)