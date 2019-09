Eintracht Frankfurt startet mit Heimniederlage in die Europa League

Eintracht Frankfurt ist mit einer Heimniederlage gegen den FC Arsenal in die Europa League-Saison gestartet.

Frankfurt - Die Frankfurter Eintracht hatte vor der Saison Bedenken, es könnte nach dem Verkauf der drei Stürmer Ante Rebic, Sébastien Haller und Luka Jovic in der angreifenden Abteilung an Durchschlagskraft fehlen. Doch die ersten Wochen haben gezeigt, dass die Frankfurter vielmehr ein veritables Problem in der abwehrenden Abteilung haben. Wie schon zuletzt in der Bundesliga schwamm der gesamte Defensivverbund auch gegen Arsenal London, leistete sich unzählige Fehler und die Eintracht wurde dafür mit einer 0:3 (0:1)-Niederlage bestraft. Damit ist der Einstand in die neue Gruppenhase der Europa-League total in die Hose gegangen, obwohl die spielerische Leistung insgesamt nicht ganz so schlecht war wie dss Resultat. Die Eintracht steht nun vor den nächsten beiden Spielen in Guimaraes und Lüttich unter großen Druck. „Wir hatten heute einfach kein Spielglück und Arsenal war so richtig cool“, kommentierte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Trainer Adi Hütter wollte den Stab über seine Mannschaft nicht brechen. „Es war eine bittere Niederlage, weil Ergebnis und Leistung nicht zusammenpassen.“

Ohne Überraschung geht es nicht bei Eintracht-Coach Adi Hütter. Diesmal hat er seinen bislang besten Torschützen Goncalo Paciencia auf die Bank gesetzt und im Angriff neben André Silva zum ersten Mal von Beginn an Bas Dost aufgeboten. Im Mittelfeld bekam Djibril Sow als Ersatz für den angeschlagenen Sebastian Rode den Vorzug vor Gelson Fernandes. Gäste-Trainer Unai Emery hat es gemacht wie schon vor einem Jahr, als der Weg immerhin bis ins Finale geführt hat: Arsenal spielte mit einer halben B-Elf. Neben Mesut Özil, der gar nicht erst mitgeflogen war, musste auch Torhüter Bernd Leno auf die Bank. Das Duell mit Kevin Trapp um die „Nr.3“ in der deutschen Nationalmannschaft ist also ins Wasser gefallen. Mit Dani Ceballos und Nicolas Pépe fehlten zunächst weitere Stammkräfte in der Anfangself.

Eintracht Frankfurt: Offener Schlagabtausch gegen Arsenal

Es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Ob das gegen Arsenal so wirklich eine gute Idee war, sich darauf einzulassen, sei mal dahingestellt. Denn die Angreifer aus London entpuppten sich als dribbelstark, kombinationssicher und vor allem flink. Das behagte der Frankfurter Abwehr überhaupt nicht. Zum Glück fehlte den „Gunners“ lange Zeit eine wichtige Eigenschaft: Sie waren nicht treffsicher. Lucas Torreia, Pierre-Emerick Aubameyang und Calum Chambers vergaben sogenannte „Hunderprozentige“, schossen freistehend vorbei oder drüber oder scheiterten am besten Frankfurter, an Torwart Kevin Trapp. Jeder zweite Angriff von Arsenal führte zu einer Torchance und das sollte die Frankfurter ganz grundsätzlich nachdenklich stimmen. So war es ja auch schon in Augsburg am letzten Samstag. Es ging diesmal nur bis zur 38.Minute gut. Einer der vielen Fehler, diesmal in doppelter Ausfertigung von David Abraham, fabriziert, nutzte Joe Willock zur verdienten Führung für die Gäste. Pech, dass Abraham den Ball auch noch unhaltbar für Trapp abfälschte. Nach mehreren Fehlern von Sow, der ähnlich fehlerhaft agierte wie zuletzt, hätten die Londoner noch öfter treffen können.

Natürlich hätte auch die Eintracht Tore schießen können. Vor allen Filip Kostic war einige Male nicht zu stoppen, schoss den Ball aber einmal ans Außennetz und fand dann in Torwart Emiliano Martinez seinen Meister. Und Bas Dost köpfte den Ball nach einer Ecke des blassen Daichi Kamada knapp am Tor vorbei. „Wir haben einfach das Tor nicht gemacht“, grämte sich Torjäger Bas Dost, „aber wir dürfen jetzt nicht alles schlecht reden, wir haben auch viele Sachen gut gemacht.“

Europa League: Eintracht legt gegen Arsenal Fehlstart hin

Eintracht Frankfurt: SGE mühte sich

In der zweiten Halbzeit ging das alles genauso weiter. Die Eintracht kämpfte und mühte sich, wurde auch spielerisch besser, brachte ein paar ganz nette Kombinationen auf den Rasen, aber der allerletzte Druck nach vorne fehlte. Arsenal war schlicht besser, war reifer und belohnte sich am Ende mit zwei weiteren Treffern. Als die Frankfurter nach einer umstrittenen gelb/roten Karte für Dominik Kohr nach seinem zweiten dummen Foul ab der 78.Minute in Unterzahl spielten, brachen alle Dämme. Gerade hatte Aubameyang noch aus drei Metern freistehend das zweite Tor verpasst, da passierte es doch noch. Saka traf in der 85.Minute aus 18 Metern, unhaltbar für Trapp. Und als Abraham abermals patzte, konnte Aubameyang in der 88.Minute noch einen draufsetzen. „Die Niederlage ist natürlich zu hoch ausgefallen“, sagte Bobic.

Und doch wurden die Problemzonen der Eintracht ziemlich deutlich offen gelegt. Der beste Spieler, Kostic, bekommt schlicht zu wenige Bälle, zumindest keine, die er verwerten könnte. Kamada ist in solchen Spielen noch überfordert, die Stürmer waren in weiten Phasen auf sich alleine gestellt. „Wir müssen auch ein bisschen Gedud mit unseren neuen Spieler haben“, sagte Trainer Hütter, „wir spiel ja genügend Chancen heraus.“ Sow immerhin wurde nach dem Wechsel besser. Wenn Rode wie diesmal fehlt, fehlt auch Spritzigkeit in der Zentrale, dazu spielten die Frankfurter in ihrem System deutlich zu offen. Die Abwehr stand nicht selten in Unterzahl den schnellen Angreifern aus London gegenüber und wurde so und wegen großen Schwächen in den Zweikämpfen zum Sicherheitsrisiko. Da kann Makoto Hasebe noch so viele kluge Pässe spielen, hinten stimmte es einfach nicht. Hinteregger gewinnt zwar viel Zweikämpfe, spielt aber immer an seiner persönlichen Grenze. Und Abraham läuft seiner Form so weit hinterher, dass es schwer vorstellbar ist, wann er sie wieder einholt.

Von PEPPI SCHMITT