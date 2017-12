„Rückrunde wird genauso gut wie die Vorrunde“

Frankfurt - Die kurze Winterpause, die ihren Namen kaum verdient hat, ist schon wieder vorbei. Heute Vormittag hat die Frankfurter Eintracht mit der Arbeit für die Rückrunde begonnen. Von Peppi Schmitt

"Ich bin zuversichtlich, dass es in der Rückrunde genauso gut laufen wird wie in der Vorrunde", strahlte Trainer Niko Kovac angesichts seines breiten und aus den eigenen Reihen ergänzten Kaders großen Optimismus aus. Die schwache Rückrunde der letzten Saison mit nur 13 Punkten sei kein Maßstab. "Da hatten wir auch viel Pech, diesmal wird es viel besser laufen", ist der Frankfurter Trainer überzeugt. Was unter anderem an der Rückkehr der beiden Mittelfeldspieler Omar Mascarell und Marco Fabián liegen soll, die nach langen Verletzungspausen wieder einsatzfähig sind. Kovac: "Wenn sie Normalform erreichen, ist das für uns ein Leistungssprung." Doch alleine auf die beiden Neuzugänge aus den eigenen Reihen wollen sich die Frankfurter nicht verlassen. "Wir wollen uns in allen Bereichen verbessern, also müssen wir auch in allen Bereichen arbeiten", sagt der 46 Jahre alte kroatische Trainer.

Die Eintracht hat als eine der ersten Mannschaften wieder mit dem Training begonnen, mit zwei Einheiten am Freitag, denen am Samstag zwei weitere folgen werden. Im Grunde dienen diese beiden Tage im alten Jahr als Vorbereitung auf die Vorbereitung im neuen Jahr. Am Dienstag fliegt der Frankfurter Tross für eine knappe Woche ins Trainingslager nach Murcia in Spanien. "Da wollen wir in die Vollen gehen", sagt Kovac. Darum müssten in den zwei Tagen zu Hause schon einige Grundlagen gelegt werden. Bei neun Heimspielen in der Rückrunde wollen die Frankfurter ihre bislang so miese Heimbilanz (erst acht Punkte aus acht Spielen) deutlich verbessern. Dafür braucht es mehr Kreativität, mehr spielerische Klasse, vielleicht auch mehr Mut im Spiel nach vorne.

Er habe eine "gute Mannschaft", versichert Kovac, er erwarte vor allem aber mehr gegenseitige Hilfe auf dem Platz. Das ist einer der Ansatzpunkte. Es könne nicht angehen, dass sich immer nur zwei oder drei Spieler aktiv am Spiel beteiligen "und der Rest versucht mit Zuschauen zu helfen und Daumen zu drücken." Mehr Eigeninitiative sei gefordert, mehr Zusammenspiel. Kovac: "Alle müssen mitmachen, alle müssen Lösungen anbieten und anspielbar sein." Dazu seien auch taktische Anpassungen nötig, die in der Wärme von Spanien vollzogen werden sollen. Vor allem im Mittelfeld wird die Eintracht eine neue Formation einspielen müssen. Denn mit Mascarell und Fabián kehren ja zwei potentielle Stammspieler zurück.

Die Ballsicherheit des Spaniers und des Mexikaners sollen das spielerische Vermögen der gesamten Mannschaft erhöhen. Der Gesundheitszustand der beiden lässt Hoffnungen zu, dass sie nahtlos integriert werden können. Fabián war ja im Sommer an der Bandscheibe operiert worden, hat das Reha-Training überstanden und ist gerade dabei, den Anschluss an die Kollegen wieder zu schaffen. Doch Vorsicht sei geboten, mahnt Kovac, "wir werden sicher nichts riskieren". Bei der ersten Übungseinheit hat Fabián noch das blaue Leibchen getragen, das den Mitspielern signalisiert, ihn noch nicht ganz so hart anzugehen.

Mascarell, der im Juli an der Achillessehne operiert wurde, ist bereits einen Schritt weiter. "Er hat keine Furcht mehr, er ist auch im Kopf bereit", sagt Kovac. Beide zusammen sollen für mehr Kreativität sorgen. "Sie haben keinen Streit mit dem Ball", lächelt der Trainer. Soll heißen: Der Ball gehorcht Mascarell und Fabián und soll der Eintracht helfen, aus Ballbesitz auch Offensivspiel zu kreieren. Darauf gründet der Frankfurter Trainer seine Hoffnungen, dass es weiter aufwärts geht.

Die Vorrunde und das ganze Jahr 2017 sei "sehr positiv" gewesen, das Gesamtkonzept des Klubs "gut umgesetzt" worden. Aber Stillstand bedeute Rückschritt, betont Kovac, "darum müssen wir zeigen, was wir gezeigt haben und darüber hinaus nochmal besser werden." Dafür werden die Spieler hart rangenommen, nicht nur auf dem Trainingsplatz und im Fitnessraum. Das Trainerteam will auch die eh schon ausführlichen Videoschulungen noch weiter intensivieren. "Wir werden den Spielern mit Video-Aufnahmen noch mehr zeigen, was wir wollen", kündigt der Frankfurter Trainer an, "damit wir gegen Freiburg gut dastehen."

Am 13. Januar schon startet die Eintracht mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg in die Rückrunde. Bis dahin sollen auch kleinere Blessuren ausgestanden sein. Am ersten Trainingstag hat David Abraham gefehlt. Der Kapitän plagt sich noch immer mit einer Wadenblessur, die er sich beim Auswärtsspiel in Hamburg am 12. Dezember zugezogen hat. Diese sei noch immer "sehr schmerzhaft", sagt der Trainer, "ich hoffe, dass er im Trainingslager wieder einsteigen kann". Jan Zimmermann konnte wegen eines grippalen Infekts nicht mitmachen, Marius Wolf hatte wegen privater Termine gefehlt. Und Ante Rebic hatte die Einheit nach wenigen Minuten abgebrochen. Er klagte über Schmerzen im Sprunggelenk und durfte die Einheit dann im Warmen auf dem Ergometer fortsetzen. "Nichts weltbewegendes", sagte Kovac.