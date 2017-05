Eintracht stimmt sich auf Pokalfinale ein

Frankfurt - Ganz am Ende dieser Saison, es war so kurz vor 17.30 Uhr, schien es, als habe sich die Frankfurter Eintracht dann doch direkt für die Europa-League qualifiziert. Und trotzdem liegt der Fokus ab diesem Zeitpunkt auf dem Pokalfinale am kommenden Wochenende. Und ein Ultra macht die Eintracht heiß darauf. Von Peppi Schmitt

Es herrschte eine Stimmung in der Arena, die für einen Tag noch einmal den Namen "Waldstadion" tragen durfte, die kaum noch zu übertreffen sein wird. Die Eintracht hatte aus einem 0:2-Rückstand gegen RB Leipzig noch ein 2:2 gemacht und die 51.000 Zuschauer auf den Rängen flippten vor Freude fast aus. Der harte Kern in der Fankurve hatte schon während der 90 Minuten die Leistung der Mannschaft völlig ausgeblendet und sich komplett auf das Pokalendspiel in einer Woche konzentriert. Das dürfte vor allem Sportvorstand Fredi Bobic gefallen haben, dem ja die Kritik an der Mannschaft grundsätzlich viel zu hart ausgefallen ist nach dem Absturz in der Rückrunde.

Ihr Motto hatten die treuesten der treuen Eintracht-Anhänger zunächst einmal schriftlich übermittelt: "Vergesst, was war! Gewinnt das Finale und werdet unsterblich", stand auf einem riesigen Plakat geschrieben. Und dann erlebte dieses Waldstadion noch eine Premiere, die freilich durchaus grenzwertig beurteilt werden muss.

Als die komplette Mannschaft vor der Fankurve versammelt war, um sich für die Unterstützung während der Saison zu bedanken, durfte einer der "Capos", also einer der Anführer und Einpeitscher aus der Ultra-Szene, ganz offiziell per Mikrofon das Wort ergreifen. Mit ausdrücklicher Genehmigung des Vereins, wie später Vorstandsmitglied Axel Hellmann erklärte. Und per Handy gefilmt von Sportdirektor Bruno Hübner. Dino N. hielt dann eine in der Tat emotionale Rede, stimmte die Mannschaft mit deutlichen Worten auf das Endspiel in der kommenden Woche ein. Von "dicken Eiern" war da die Rede, die die Spieler zeigen sollten, und das Versprechen: "Wir werden Berlin zu einem Heimspiel machen." Die Spieler sogen einfach nur die unglaublich gute Stimmung auf. "Jetzt hat es auch der Letzte verstanden, welche Bedeutung dieses Spiel nächste Woche hat", sagte Torwart Lukas Hradecky.

Einerseits war dies Gänsehaut pur, andererseits war es durchaus fragwürdig, ausgerechnet jener Gruppe die Bühne zu geben, die in den letzten Jahren mehr oder weniger regelmäßig unangenehm aufgefallen ist und den Verein viele hunderttausend Euro an Strafen für Verfehlungen gekostet hat. Auch nach dem Leipzig-Spiel wird der DFB wieder Ermittlungen aufnehmen, nachdem ein Dartpfeil mit Plastik-Spitze beim Jubel der Gäste nach dem 1:0 aufs Spielfeld geflogen waren. Von wo genau und vom er geworfen wurde, ist nicht bekannt.

"Einfach nur Scheiße", sagte Hellmann, "wenn wir den Werfer ermitteln können, wird er nicht mehr so oft Eintracht-Spiele sehen." Die Spieler beider Mannschaften hatten von der Wurfattacke nichts mitbekommen. Die richtigen Worte fand der Trainer der Leipziger. "Wir sollten solchen Dingen in der Berichterstattung nicht so viel Raum geben", empfahl Ralph Hasenhüttl, "hier war eine so tolle Stimmung, so stelle ich mir ein Publikum vor."