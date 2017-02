Eintracht sucht neue Abwehr für Berlin

Frankfurt - Am Samstag in Berlin, so hat es Bastian Oczipka angekündigt, werde eine „ganz andere Mannschaft" für die Frankfurter Eintracht auf dem Platz stehen als zuletzt bei der Niederlage gegen Ingolstadt.

Der 28 Jahre alte Verteidiger, nach Alexander Meier der dienstälteste Spieler, hat dies auf die Einstellung bezogen, auf den Willen, auf die Aggressivität und Laufbereitschaft, die aus Sicht von Trainer Niko Kovac zuletzt unterrepräsentiert waren. Doch die andere Mannschaft wird sich auch in verändertem Personal ausdrücken. Mit Jesus Vallejo (verletzt), David Abraham und Omar Mascarell (beide gesperrt) werden gleich drei Defensivspieler fehlen. Die Defensivformation der Eintracht ist damit nicht nur gesprengt, sie hat sich quasi aufgelöst. Und so wird Trainer Niko Kovac eine neue Formation zusammenbasteln müssen.

Erste Fingerzeige hat es beim Training am Dienstag gegeben. Freilich, es war ein öffentliches Training und deshalb hat Kovac sicher seine Karten noch nicht aufgedeckt. Bastian Oczipka spielt bei allen Überlegungen eine wichtige Rolle. Der gelernte Außenverteidiger wird aus der Not heraus wohl innen verteidigen, an der Seite von Michael Hector. „Die Abläufe sind mir bekannt", sagt er, „auch wenn ich da nicht wirklich die große Spielpraxis habe." Vor zwei Wochen beim Pokalspiel in Hannover hatte Oczipka schon in der zweiten Halbzeit in der Abwehrzentrale aushelfen müssen. Da es mit Taleb Tawatha eine echte Alternative für die linke Außenverteidigerposition gibt, ist eine Verschiebung von Oczipka die wahrscheinlichste Lösung. In welchem System sie stattfinden wird, darüber hat der Trainer noch nicht endgültig befunden. Beim Dienstagtraining wurde mit einer Viererkette verteidigt. „Aber ich weiß noch nicht, ob wir Dreier- oder Viererkette spielen", sagt Oczipka. Er sei für beide Ketten bereit.

Die besten Spiele haben die Frankfurter mit einer Dreierkette gemacht, in der Makoto Hasebe als eine Art Libero fungieren konnte. „Mit seiner Erfahrung hat er uns da sehr geholfen", sagt Kollege Oczipka. Diese Lösung liegt auf der Hand, birgt aber auch ein Problem. Denn Hasebe wird auch dringend im Mittelfeld benötigt, weil dort die Alternativen noch viel dünner gesät sind als in der letzten Reihe. Die zwei Möglichkeiten: Dreierkette mit Hector, Hasebe und Oczipka. Oder Viererkette mit Chandler, Hector, Oczipa und Tawatha und davor Hasebe im Mittelfeld. „Wir werden schon die richtige Lösung finden", sagt der Trainer. „Wir werden schon eine starke Mannschaft auf den Platz bringen", sagt der Verteidiger.

Kovac glaubt sowieso, dass die Einstellung wichtiger ist als die Aufstellung. Diese Einschätzung hat er in der Nachbereitung der Heimniederlage gegen Ingolstadt seinen Spielern auch eindringlich näher gebracht. „Intensiver und konzentrierter" wolle und müsse man spielen, folgert Oczipka, „wir müssen viel Aggressivität zeigen." Zudem habe zuletzt allerdings auch die Struktur im Spiel gefehlt, auch das hat sich als Selbsterkenntnis durchgesetzt. „Wir haben zu viele lange Bälle gespielt und uns zu viele Fehlpässe geleistet", räumt Oczipka ein, „damit haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht". Grundsätzliche Zweifel über das eigene Können aber sind nicht aufgekommen. „Wir sind keine Roboter, die immer hundert Prozent bringen", sagt er, „das hat mit Schlendrian nichts zu tun." Das Selbstvertrauen habe auch unter den beiden Niederlagen in Leverkusen und gegen Ingolstadt nicht gelitten. Nicht das „Große und Ganze" sei fehlerhaft, war das Ergebnis der Analyse, sondern eher Kleinigkeiten. Deshalb gelte es auch, lediglich „kleine Punkte umzustellen". Dazu gehört , das wurde in den ersten Übungseinheiten der Woche deutlich, eine große Intensität im Zweikampf und der Versuch, das Spiel eng zu machen, dadurch dem Gegner wenig Räume zu geben. Seit Dienstag sind die Niederlagen jedenfalls abgehakt, der Fokus liegt komplett auf dem Spiel in Berlin.