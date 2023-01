Eintracht-Star vor Wechsel zu Top-Klub – Keine Ablöse für SGE

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt droht der Abgang eines Leistungsträgers. Ein Top-Klub aus Portugal macht offenbar Ernst und will den SGE-Star verpflichten.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt plant den Kader für die kommende Saison und höchste Priorität haben die Personalien Evan Ndicka und Daichi Kamada. Mit beiden Leistungsträgern möchte die SGE verlängern, doch bislang kam es zu keiner Einigung. Die Verträge des Duos laufen am Ende der laufenden Spielzeit aus und sollte es zu keiner Vertragsverlängerung kommen, könnten beide Spieler den Klub ablösefrei verlassen. Markus Krösche, Sportchef von Eintracht Frankfurt, hat die Hoffnung auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Ndicka und Kamada aber noch nicht aufgegeben.

Eintracht Frankfurt: Kamada im Visier von Benfica Lissabon

„Wir möchten sie unbedingt behalten, haben ihnen entsprechende Angebote unterbreitet und ihre Rolle bei der Eintracht in der Zukunft erläutert. Jetzt müssen wir abwarten. Wir sind überzeugt, dass es für sie am besten wäre, bei der Eintracht zu bleiben“, sagte Sportchef Markus Krösche kürzlich dem Kicker-Sportmagazin.

Daichi Kamada (l.) kann Eintracht Frankfurt im Sommer ablösefrei verlassen. © Daniel Roland / AFP

„Man wird in den nächsten Wochen sehen, wie sie sich entscheiden. Wir stehen in einem engen Austausch mit beiden Spielern und haben ihnen aufgezeigt, welchen Platz sie bei Eintracht Frankfurt zukünftig einnehmen. Ich verstehe, dass es für beide Spieler wichtige Zeitpunkte ihrer Karriere sind. Sie benötigen Zeit. Die bekommen sie von uns auch“, so Markus Krösche im Gespräch mit dem Pay-TV-Sender Sky.

Eintracht Frankfurt: Ablösefreier Abgang von Kamada steht bevor

Nach Informationen des portugiesischen TV-Senders CMTV hat Benfica Lissabon großes Interesse an einer Verpflichtung von Daichi Kamada. Der Verein soll sogar schon mit Beratern des japanischen Nationalspielers verhandeln. Dafür benötigt Benfica keine Genehmigung von Eintracht Frankfurt, da Vereine mit Profis, die unter einem Jahr Vertrag haben, direkt in Verhandlungen treten können. Bei einem ablösefreien Wechsel könnte Kamada eine üppige Ablöse einstreichen bei seinem neuen Verein.

Daichi Kamada und Evan Ndicka soll jeweils ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2026 vorliegen, wie die Bild berichtet. Beide würden damit zu den Top-Verdienern im Kader aufsteigen und zwischen 2,5 und drei Millionen Euro verdienen - ohne Erfolgsprämien, die es zusätzlich geben kann. Mit finanzstarken Klubs aus dem Ausland, wie eben Benfica Lissabon, kann Eintracht Frankfurt aber nicht mithalten und beide Spieler könnten woanders deutlich mehr verdienen.

