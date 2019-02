Ticker: Frankfurter Fußballgott schießt St. Pauli zum Sieg

Auf op-online.de sind Sie live dabei, wir versorgen Sie mit den neuesten Nachrichten zu Eintracht Frankfurt - auf und neben dem Platz. Der Eintracht-Tag im Ticker:

++++ Der von den Eintracht-Fans als Fußballgott verehrte Ex-Frankfurter Alex Meier hat den FC St. Pauli mit zwei Toren zum Sieg gegen Union Berlin geschossen.

++++ Heute ist Kinostart des Films "Die Rückkehr des Pokals" über den Pokalsieg im Mai 2018. Ursprünglich sollte der Kinofilm nur in einigen Kinos in Hessen gezeigt werden, wegen der großen Nachfrage wird er mittlerweile deutschlandweit in zahlreichen Kinos vorgeführt - von Berlin und Leipzig bis nach München und Rosenheim. Eine Übersicht, in welchen Kinos Sie den Film sehen können, finden Sie hier.

++++ Die starke Leistung von Rückkehrer Sebastian Rode war nach der Partie gegen Borussia Dortmund in aller Munde, in der Kicker-Elf des Spieltages ist jedoch ein anderer Eintracht-Spieler vertreten:

Danny Da Costa steht in der Elf des Tages im @kicker_bl_li #SGE pic.twitter.com/z5TDm0Nntd — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. Februar 2019

++++ Derzeit ist Torwart Kevin Trapp nur ausgeliehen, doch die Chancen stehen gut, dass Eintracht Frankfurt den Leistungsträger zwischen den Pfosten auch über die Saison hinaus verpflichtet.

++++ Bestnoten für Kevin Trapp, Sebastian Rode und Ante Rebic im Zeugnis der Eintracht-Spieler nach der Partie gegen Borussia Dortmund:

Eintracht Frankfurt: Zeugnis gegen Borussia Dortmund Zur Fotostrecke

++++ Gegen den BVB erzielte Luka Jovic bereits seinen 14. Saisontreffer, und das, obwohl er angeschlagen in die Partie ging. Im Schnitt trifft der Eintracht-Stürmer alle 97 Minuten ins gegnerische Tor - ein phänomenaler Wert.

++++ Für Sebastian Rode war das Spiel gegen Borussia Dortmund sicher eine besondere Partie, war er doch erst in der Winterpause vom BVB zur Eintracht gewechselt. Er zeigte eine starke Leistung gegen seinen Ex-Club.

++++ Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga trennen sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund mit einem 1:1-Unentschieden. Die Partie gehörten zu den besten der aktuellen Saison, mit vielen Torchancen und Torraumszenen auf beiden Seiten. Sowohl Tabellenführer BVB als auch Gastgeber Eintracht Frankfurt haben Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, letzlich bleibt es bei dem gerechten Remis.