Tiefschlag für die Eintracht in der Nachspielzeit

Frankfurt - Das 1:2 gegen den SV Werder Bremen war für die Frankfurter Eintracht mehr als nur eine unglückliche Niederlage. Es war ein Tiefschlag, der durchaus weitreichende Folgen nach sich ziehen könnte. Von Peppi Schmitt

Denn die Frankfurter haben schon früh in der Saison wichtige Spieler verloren. Jetro Willems sah nach einer Tätlichkeit die rote Karte und wird zumindest drei, möglicherweise vier Spiele gesperrt werden. Carlos Salcedo hat sich eine schwere Verletzung am linken Außenknöchel zugezogen und wird sicher auch eine längere Zeit fehlen. Mit Timothy Chandler, der nach einer Knieoperation die gesamte Vorrunde ausfallen wird, und Ante Rebic, der wegen seiner Bauchmuskelprobleme inzwischen Hilfe bei unterschiedlichen Spezialisten sucht, aktuell in der serbischen Hauptstadt Belgrad, fallen schon vier wichtige Spieler aus. Reagieren können die Frankfurter auf die Engpässe nicht mehr, das Transferfenster hat am letzten Freitag geschlossen.

„Es ist vieles gegen uns gelaufen“, sagte Trainer Adi Hütter nach dem Spiel. Das ist noch ziemlich vorsichtig ausgedrückt. Im Grunde war alles gegen die Eintracht gelaufen, teilweise selbst verschuldet. Salcedos Ausscheiden (11.) nach einem nicht geahndeten Foul von Davy Klaasen und Willems‘ Platzverweis (32.) hatten dem Eintracht-Trainer früh viele Möglichkeiten genommen, mit Einwechslungen taktisch auf den Spielverlauf zu reagieren. Der Holländer hatte einen unverzeihlichen Blackout, als er nach einem handelsüblichen Zweikampf mit anschließendem Gerangel seinem Gegner Gebre Selassie ins Gesicht schlug. „Ein berechtigter Platzverweis“, sagte Hütter und kritisierte seinen Verteidiger, „einem so erfahrenen Spieler darf das nicht passieren, er ist ja keine 18 mehr“. Willems muss mit einer Geldstrafe rechnen.

Für Salcedo hatte Hütter Evan Ndicka eingewechselt, der seine Sache sehr gut machte. Für Willems hatte er mit Taleb Tawatha einen Verteidiger gebracht, dafür Stürmer Nicolai Müller geopfert. Keine guten Voraussetzungen für eine Aufholjagd, denn in der 20. Minute war die Eintracht nach einem Fehler von David Abraham in Rückstand geraten. Yuya Osako war der Bremer Torschütze. Auch die angezeigte Abseitsstellung half der Eintracht nicht mehr, das Tor war korrekt und wurde per Video-Beweis anerkannt.

Trotzdem gelang es den Frankfurtern sich mit Beginn der zweiten Halbzeit aufzubäumen. Sie kämpften in Unterzahl „heroisch“, wie der Trainer lobte, und wurden mit dem Ausgleich belohnt, als Sébastien Haller (54.) einen Foulelfmeter, verursacht von Torwart Jiri Pavlenka an Mijat Gacinovic, sicher verwandelte. Eine Viertelstunde hatten die Frankfurter nun alles im Griff. „Wir haben mit Herz und Leidenschaft gespielt“, sagte Manager Bruno Hübner. Dem Trainer hatte die Moral der Mannschaft „unheimlich imponiert“. Das sahen auch die Fans so, die die Spieler trotz des bitteren Endes lautstark gefeiert haben.

Das bittere Ende war dann in der 96. Minute gekommen. Längst hatten die Bremer wieder das Kommando übernommen, auch weil mit Mijat Gacinovic ein weiterer Frankfurter, der letzte Kreative, wegen einer Fußverletzung vorzeitig vom Platz musste. Und dann unterlief Gelson Fernandes ein dummes Foul vor dem eigenen Strafraum. Werder nutzte den Freistoß durch Milod Rashica zum entscheidenden Treffer. „Total ärgerlich“, befand Manager Hübner, „es ist einfach nur schade, dass sich die Mannschaft nicht für die tolle kämpferische Leistung belohnt hat.“ Der eine Punkt, so Hütter, „wäre für uns wie ein Sieg gewesen.“

Eintracht Frankfurt unterliegt Gästen von Werder Bremen: Bilder Zur Fotostrecke

So aber stehen die Eintracht und ihr Trainer schon zum Saisonstart vor einem Berg von Problemen. Die nächsten Gegner: Auswärts in Dortmund, auswärts in Marseille, zu Hause gegen Leipzig, dann auswärts in Mönchengladbach. „Dicke Brocken“, sagt Hütter. Der Trainer hatte sich noch eine Verstärkung für die Abwehr gewünscht. Um den Berner Rechtsverteidiger Kevin Mbabu hatte sich die Eintracht auch bis zuletzt bemüht, doch es war finanziell nicht möglich. Hütter muss also auskommen mit dem, was er hat.

Womöglich werden die vor ein paar Wochen „Aussortierten“ und in die „Trainingsgruppe 2“ abgeschobenen Spieler nun wieder mitmachen dürfen. Nur Marijan Cavar (Osieck) und Daichi Kamada (St.Truiden) haben neue Arbeitgeber gefunden. Die Ausfälle in der abwehrenden Abteilung könnten eine neue Chance für Simon Falette sein, die fehlende Kreativität im Mittelfeld eine für Marco Fabián. Und Makoto Hasebe, auf den Hütter überraschend komplett verzichtet hatte, wird sicher auch wieder eine Rolle spielen. Der Trainer mahnt, „kühlen Kopf“ zu bewahren. Auf die kämpferische Leistung könne „man aufbauen“, sagte er, „und physisch sind wir gut in Schuss.“