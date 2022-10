Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Eintracht Frankfurt trifft auf Tottenham. © IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt empfängt in der Champions League Tottenham Hotspur. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt konnte im Auswärtsspiel bei Olympique Marseille den ersten Sieg der Vereinsgeschichte in der UEFA Champions League feiern. Torschütze des Abends war Jesper Lindström, der mit seinem Treffer die Weichen auf Sieg stellte. Durch den Erfolg beim französischen Top-Klub hat die SGE weiterhin gute Chancen, sich einen Platz im Achtelfinale der Königsklasse zu sichern, nachdem der Auftakt in den Wettbewerb mit einem 0:3 gegen Sporting Lissabon gehörig in die Hose ging.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Duell um Platz zwei in der Gruppe

An den kommenden beiden Spieltagen geht es nun gegen das englische Top-Team Tottenham Hotspur. Zunächst empfängt Eintracht Frankfurt die Londoner in der eigenen Arena, bevor es eine Woche später auf der britischen Insel erneut zum Duell der beiden Kontrahenten kommt. Tottenham hat, genau wie sie SGE, drei Punkte auf dem Konto. Nach einem 2:0-Sieg gegen Olympique Marseille, verloren die Londoner mit dem gleichen Ergebnis bei Sporting Lissabon. Die beiden kommenden Spiele sind also sowohl für Tottenham als auch für Eintracht Frankfurt extrem wichtig im Hinblick auf eine mögliche Qualifikation fürs Achtelfinale.

Zuschauerbeschränkungen wird es für die Partie gegen Tottenham übrigens keine geben, weil Eintracht Frankfurt wegen der Vorkommnisse beim Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille eine milde Strafe bekommen hat. Eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 45.000 Euro wird fällig und die SGE kassiert außerdem zwei Ausschluss-Strafen für einen Zeitraum von einem Jahr zur Bewährung: Eine Teilschließung beim nächsten Europapokal-Heimspiel um mindestens 1000 Plätze sowie ein Fanausschluss bei einem Auswärtsspiel.

Das Gruppenspiel in der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur wird am Dienstag, den 4. Oktober 2022, um 21 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank-Park angepfiffen. Hier zeigen wir Ihnen, wo die Partie live im TV und Stream gezeigt wird.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur: Champions League im Live-Stream von Amazon

Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon wird das Champions-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag, 04.10.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Prime Video sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

(smr)