Eintracht-Profi plötzlich auf dem Abstellgleis - Abflug im Sommer?

Von: Sascha Mehr

Teilen

Almamy Toure (r.) von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Michael Taeger

Almamy Toure hat seine Qualitäten bewiesen bei Eintracht Frankfurt, in der aktuellen Saison setzt Trainer Glasner aber nicht auf ihn.

Frankfurt - Bei Eintracht Frankfurt läuft es richtig gut in der aktuellen Saison. Daran ändert auch die 0:3-Pleite beim 1. FC Köln nichts. Es war die erste Pflichtspielniederlage für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner seit Oktober vergangenen Jahres. In der Bundesliga ist die SGE in der Spitzengruppe platziert, im DFB-Pokal steht sie im Viertelfinale und in der Champions League geht es im Achtelfinale gegen den SSC Neapel. Es scheint jeder zufrieden zu sein, oder etwa doch nicht?

Eintracht Frankfurt: Toure außen vor

Bei Almamy Toure kommt mit Sicherheit keine Zufriedenheit auf, wenn er erneut nur zuschauen darf bei seinen Kollegen. Beim Auswärtsspiel in Köln schaffte es der 26-Jährige zum dritten Mal in Folge nicht einmal in den Kader und blieb zu Hause in Frankfurt. Zuletzt auf der Bank saß er beim Gastspiel in Freiburg, der letzte Einsatz ist noch deutlich länger her: Anfang November vergangenen Jahres stand er gegen die TSG Hoffenheim eine Minute auf dem Feld.

Der Trend fing bereits in der vergangenen Saison an. Toure kam auf zehn Einsätze in der Bundesliga - zwischen Ende Januar und Anfang Mai letzten Jahres spielte er keine einzige Minute in der Liga. Erst am Ende der Spielzeit setzte Trainer Oliver Glasner wieder auf ihn. Er stand in der Europa League im Rückspiel beim FC Barcelona, in beiden Halbfinal-Duellen gegen West Ham United und im Finale gegen die Glasgow Rangers in der Anfangsformation und zeigte starke Leistungen, die dazu beitrugen, dass Eintracht Frankfurt den Titel in der Europa League holen konnte.

Das sind die Rekordtransfers bei Eintracht Frankfurt Fotostrecke ansehen

Eintracht Frankfurt: Vertrag von Toure läuft aus

In der laufenden Saison nominierte ihn Glasner an den ersten beiden Spieltagen für die Startelf. Dann zog sich der Defensivspieler eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn bis Oktober außer Gefecht setzte. Seitdem ist der Nationalspieler aus Mali völlig außen vor. Die Anspräche von Toure sind sicherlich andere, doch ist es fraglich, ob er sich gegen die große Konkurrenz bei Eintracht Frankfurt durchsetzen kann. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und ein Abschied scheint wahrscheinlicher als eine Vertragsverlängerung.

Unterdessen geht Eintracht Frankfurt in Köln mit 0:3 unter, will sich aber nicht aus der Bahn werfen lassen. Der Frankfurter Eintracht misslingen in Köln die Standardsituationen - hinten wie vorne. (smr)