Tränen nach Russ-Einwechslung

Frankfurt - Es war die 92. Minute, als sich die 39.000 Zuschauer von ihren Sitzen erhoben. Trainer Niko Kovac wechselte Marco Russ ein, Comeback nach einem Dreivierteljahr Leidenszeit, Comeback nach einer schweren Krebserkrankung mit Operation und Chemotherapie und vielen Stunden in der Reha. Von Peppi Schmitt

Es war der schönste Moment des Pokalspiels. "Es war sehr emotional, ich habe es sehr genossen", sagte der 31 Jahre alte Abwehrspieler. Er wurde begeistert gefeiert. Auf der Tribüne weinte seine Frau Janina vor Freude. Nach dem Abpfiff nahm er dann seine Tochter Vida auf den Arm und reihte sich ein in die Riege der Kollegen, die sich vor der Fankurve feiern ließen. "Es war mir wichtig, dass meine Liebsten im Stadion waren", sagte Russ.

Seit Jahresbeginn trainiert er wieder mit der Mannschaft, am Anfang noch dosiert, seit zwei Wochen wieder komplett. Nach dem Abschlusstraining am Montag hatte der Trainer Russ zur Seite genommen und ihm mitgeteilt, dass er im Aufgebot stehen wird. "Gerade für eine solche Situation, in der wir einen kopfballstarken Spieler gebrauchen konnten, war er vorgesehen", sagte Kovac. Und dann wurde er tatsächlich gebraucht. Bielefeld schlug einen hohen Ball nach dem anderen in den Frankfurter Strafraum, da war es angesagt, den schwachen Barkok rauszunehmen und Russ einzuwechseln. Dann musste er auch noch drei Minuten an der Seitenlinie warten. "Der Ball ging einfach nicht ins Aus, aber ich wollte unbedingt noch rein", sagte er später.

Am Ende waren alle glücklich. "Ich bin froh, dass Marco wieder Teil unserer Familie ist", sagte der Trainer. Noch dazu ist Russ auch eine Alternative für die nächsten Spiele, denn die Abwehrnot hat sich noch verschlimmert. Gegen Freiburg fehlen ja weiter der verletzte Jesus Vallejo und der gesperrte David Abraham. Zudem liegt Hasebe mit einer schwer Grippe danieder und Oczipka fällt mit einer Knöchelverletzung aus. "Im Moment trifft es uns heftig", sagt der Trainer.