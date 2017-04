Kovac spricht Klartext: „Augsburg wie ein Endspiel“

Niko Kovac beim Spiel der Eintracht in Dortmund.

Frankfurt - Nach eineinhalb freien Tagen haben sich die Spieler der Eintracht am Montag die Müdigkeit und den Frust nach dem Dortmund-Spiel aus den Beinen gelaufen. Von Peppi Schmitt

Nach einem kurzen Waldlauf hat sich Trainer Niko Kovac den Medienvertreten gestellt und klare Ansagen gemacht. Der Eintracht-Trainer spricht vor dem Heimspiel am Samstag gegen Augsburg von einem „Endspiel“. Kovacs Klartext:

Zur Gefährlichkeit der Lage: „Uns ist die Situation bewusst. Die Jungs können die Tabelle lesen, wissen was auf dem Spiel steht. Jeder weiß, worum es geht. Spieler müssen mental zusehen, dass sie das Spiel so angehen, als ob es ein Endspiel wäre. Wir wollen es am Wochenende klipp und klar regeln. Wir sind gefordert, drei Punkte zu holen.“

Zur Perspektive: „Nach zehn sieglosen Spielen wird es mal wieder Zeit, auch in Hinblick auf das Pokalspiel drei Tage später. Mit einem Erfolgserlebnis zu Hause lässt es sich sehr viel leichter in Gladbach spielen. Wir wissen, für uns ist es ein Matchball. Mit einem Sieg können wir den Klassenerhalt abhaken und uns dann auf andere Ziele stürzen.“

Zur Negativsserie: „Damit habe ich nicht gerechnet. Aber die Liga ist verrückt. Wir müssen weiter positiv nach vorne schauen. Es sind noch fünf Spiele, wir werden es sicherlich hinkriegen noch Spiele zu gewinnen. Davon bringt mich auch keiner ab.“

Zu den vergebenen Chancen: „Die erste Chance von Fabián muss rein, das war ähnlich wie bei Ante Rebic im Heimspiel, wo er nur den linken Fuß hinhalten muss und nicht den rechten. Wir trainieren das täglich, aber man kann ein Spiel nicht simulieren. Aber wir geben nicht auf. Aufgeben ist nicht in unserer DNA.“