Eintracht mit Seferovic im Trainingslager in Abu Dhabi

Kovac begeistert: „Wir sind eine dufte Truppe"

Frankfurt - Die Ansage war klar und deutlich. „Was vorher war zählt nicht mehr, wir müssen uns alles wieder neu erarbeiten“, hatte Niko Kovac seinen Spieler in einer kurzen Ansprache am Dienstag mitgeteilt, „es gibt keine Stammplatzgarantien, alle haben wieder ihre Chance.“

Der Trainer der Frankfurter Eintracht hatte also schon vor der Reise ins Trainingslager nach Abu Dhabi die Marschrichtung vorgegeben und den Konkurrenzkampf angeheizt. Und um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, zogen auch die Konditionstrainer am Mittwochmittag noch einmal nach. Ein paar Stunden vor dem Abflug in die Vereinigten Emirate am Mittwochabend, ließen Klaus Luisser und Martin Spohrer der fast zweistündigen Übungseinheit an der „Wintersporthalle“ im Schatten der Arena noch eine viertelstündige Sprinteinheit folgen. „Damit die Jungs schön müde sind und im Flieger schlafen können“, sagte der Cheftrainer mit einem Augenzwinkern.

Die Spieler jedenfalls dürften froh sein, wenn sie am Donnerstagnachmittag zum ersten Mal bei gut 25 Grad in der Wärme und Sonne von Abu Dhabi trainieren können. Die Eintracht wird sich wie immer im Luxus-Hotel „Emirates Palace“, eine der führenden Herbergen der Welt, wohl fühlen. Eine Wohlfühloase aber dürfen sie nicht erwarten. Zwar könne man nicht so hart trainieren wie Sommer, so der Trainer, „weil wir die Jungs ja am 21.Januar in Leipzig frisch an den Start bringen wollen.“ Dennoch werde hart gearbeitet, vor allem im taktischen Bereich. „Wir haben sicher wieder Superbedingungen, kurze Wege, einen guten Platz, gutes Essen, ein tolles Hotel“, sagte Kapitän Alexander Meier, „ich freue mich drauf“ Das sieht Marco Russ ganz genauso, der nach seiner Krebserkrankung gerade dabei ist, sein Comeback zu realisieren. „Für den Kopf und die Laune ist es positiv, bei Superwetter zu trainieren“, sagte Russ. Er selbst habe sich in den letzten Monaten das Ziel gesetzt, in Abu Dhabi dabei sein zu können. „Das habe ich erreicht und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte er.

Russ also ist am späten Mittwochabend in den Flieger gestiegen, mit ihm 26 weitere Spieler. Darunter auch Haris Seferovic, der sich laut portugiesischer Medien mit Benfica Lissabon über einen Wechsel geeinigt haben soll. Perfekt aber ist dieser Transfer, der der Eintracht zwei Millionen Euro in die Kassen spülen soll, noch nicht. Mitgeflogen sind auch die beiden Neuzugänge Andersson Ordonez und Max Besuschkow sowie der B-Jugendliche Sahverdi Cetin. „Die drei werden sich sicher schnell einleben“, glaubt der Trainer, „wir sind ja eine dufte Truppe.“ Auch Szabolcs Huszti erhielt nach seiner Erkältung von den Ärzten „grünes Licht“, um die Reise mit antreten zu können. Beim letzten Training in der Heimat hatte er ebenso gefehlt wie Danny Blum und Taleb Tawatha, die jeweils Laktattests nachholen mussten. Insgesamt umfasst die Frankfurter Equipe weit über 50 Personen, darunter neben den Trainern (6) und Spielern (27) die medizinischen Abteilung (5), die Zeugwarte Franco Lionti und Igor Simonov, Organisator Rainer Falkenhain und Betreuer Christoph Preuß, Sportvorstand Fredi Bobic, Manager Bruno Hübner, im Laufe der Woche auch Vorstand Axel Hellmann, Pressesprecher Carsten Knoop, Vertreter von Eintracht-TV und Eintracht „Social Media“, dazu noch vier Trainer der Fußballschule.

Die vier für das Trainingslager „aussortierten“ Profis Johannes Flum, Slobodan Medojevic, Enis Bunjaki und Joel Gerezgiher werden bis zur Rückkehr der Mannschaft bei der U19 unter Alexander Schur trainieren. Trainer Kovac legt Wert darauf, dass das „Quartett“ lediglich für die Zeit in Abu Dhabi nicht mehr dem Aufgebot angehören wird, „aber wenn sie bis zu unserer Rückkehr keinen neuen Vereine gefunden haben, werden sie wieder dazugehören.“ Es sei für diese Spieler besser, in Frankfurt mit der A-Jugend zu arbeiten. Kovac: „Und wenn sie einen Verein finden, können sie auch sofort wechseln“. Die Fronten sind also geklärt bei der Eintracht. Gerade Flum, der sich nach einem Kniescheibenbruch wieder herangearbeitet hatte, empfindet dies als eine „große Enttäuschung“. Seine Berater werde sich nun nach einem neuen Arbeitgeber umsehen. „Es ist schade, wenn ich so gehen muss“, sagt der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler. (sp)