Eintracht Frankfurt zieht es wieder nach Florida

Bereits im winter 2019 haben die Hessen in Florida gastiert und am Florida-Cup teilgenommen.

Die Frankfurter Eintracht hat ihr Reiseziel für das Wintertrainingslager bekannt gegeben. Es geht wieder in die USA.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat das Reiseziel für das Wintertrainingslager bekannt gegeben. Wie bereits im Januar 2019 werden die Adler auch Anfang 2020 wieder in die USA, genauer gesagt nach Florida, reisen, um sich in der Winterpause optimal auf die Rückrunde vorbereiten zu können. Wenn alles gut läuft, könnten die Frankfurter dann noch in drei Wettbewerben – Europa League, Bundesliga und DFB-Pokal – mitspielen.

Von Donnerstag, 2. Januar bis Freitag, 10. Januar 2020 geht es für das Team von Cheftrainer Adi Hütter nach Florida. Dort steht zum Abschluss am Donnerstag, 9. Januar, ein Testspiel gegen den Bundesligakonkurrenten Hertha BSC im Al Lang Stadium in Saint Petersburg auf dem Programm. Das Aufeinandertreffen der Bundesligisten führt als Eröffnung auf den eigentlichen Florida Cup hin – ein internationales Einladungsturnier, das 2020 erst nach dem Aufenthalt der Eintracht stattfinden wird. Der hessische Traditionsverein hatte Anfang 2019 an dem Wettbewerb teilgenommen.

Eintracht Frankfurt will in den USA wieder ein guter Botschafter für die Bundesliga sein

Sportvorstand Fredi Bobic blickt voller Freude auf das Trainingslager in Florida voraus: „Wir haben im vergangenen Jahr sehr gute Bedingungen in Florida vorgefunden und könnten uns dort optimal auf die Rückrunde vorbereiten." Natürlich freue sich die Eintracht auch auf das Bundesligaduell gegen Hertha BSC. "Zugleich zahlt die Tour auf unser internationales Engagement in den USA ein. Wir möchten wieder ein guter Botschafter der Bundesliga sein“, sagte Fredi Bobic.

In diesem Sommer hatten sich die Frankfurter in zwei Trainingslagern auf die neue Saison vorbereitet – erst in der Schweiz, dann in Österreich. Die Bedingungen waren in diesem Jahr besonders, denn die Eintracht musste bereits dreieinhalb Wochen nach Beginn der Vorbereitung ihr erstes Qualifikationsspiel in der Europa League gegen Tallinn absolvieren. Für das Heimspiel gegen den FC Vaduz in der dritten Runde der Qualifikation in der Europa League unterbrachen die Hessen sogar kurzzeitig ihr Trainingslager im österreichischen Windischgarsten.

msb