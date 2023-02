Marmoush, Skhiri & Co.: Diese Transfergerüchte ranken sich um Eintracht Frankfurt

Von: Melanie Gottschalk

Im Sommer wird es bei Eintracht Frankfurt zu Veränderungen kommen. Die Verantwortlichen schauen sich bereits um – auch in der Bundesliga.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt schwimmt aktuell auf einer Welle des Erfolgs. Am Dienstag (9. Februar) konnte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Darmstadt 98 klarmachen, in der Champions League gelang der SGE mit dem Einzug ins Achtelfinale ein Coup und auch in der Bundesliga läuft es ordentlich.

Im Sommer wird es dennoch zu Umbrüchen kommen. Die Verträge von Daichi Kamada und Evan Ndicka laufen aus, aktuell steht keine Verlängerung im Raum und auch Djibril Sow denkt laut einem Bericht Sport1 noch einmal über eine Veränderung nach. Die Verantwortlichen der Eintracht beschäftigen sich deshalb natürlich schon jetzt mit der Kaderplanung für die kommende Saison. Einen Transfer konnte das Team rund um Sportvorstand Markus Krösche offenbar schon eintüten: William Pacho wird von Royal Antwerpen kommen. Der Innenverteidiger soll für neun Millionen Euro zur SGE wechseln und mit einem langfristigen Vertrag – wohl bis 2028 – ausgestattet werden. Offiziell bestätigt wurde der Transfer von dem Verein aber noch nicht.

Eintracht Frankfurt: Dennis Geiger hat sich noch nicht entschieden

Daneben gibt es aktuell mehrere Gerüchte, die sich vor allem auf Spieler aus der Bundesliga beziehen. Namentlich geht es um Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim, Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln und Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg. Alle drei Spieler haben nur noch Verträge bis zum Ende dieser Spielzeit, könnten dann ihre jeweiligen Vereine also ablösefrei verlassen – und damit auch perfekt ins Beuteschema von Eintracht Frankfurt passen. Denn Krösche machte in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen mit ablösefreien Verpflichtungen. Bestes Beispiel dafür dürfte Randal Kolo Muani sein, der im vergangenen Sommer vom FC Nantes zur SGE kam.

Dennis Geiger: Der zentrale Mittelfeldspieler steht bereits seit der Jugend bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag und durchlief dort die gesamte Nachwuchsabteilung. 2016 wurde der heute 24-Jährige zum Profi befördert und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Bundesligamannschaft. Bisher vermeldeten die Sinsheimer noch keine Vertragsverlängerung bei Geiger, ausgeschlossen ist das aber nicht.

„Wir sind in Gesprächen. Ich fühle mich in Hoffenheim extrem wohl, das brauche ich nicht alle zwei Wochen zu wiederholen“, sagte Geiger im Dezember in einem Interview mit dem Kicker. Sollte er sich doch gegen seinen Ausbildungsverein entscheiden, wäre Eintracht Frankfurt aber nicht die einzige Mannschaft, die um den Mittelfeldspieler buhlen würde. Denn auch der portugiesische Verein Benfica Lissabon und der FC Everton aus der englischen Premier League haben Geiger offenbar auf dem Zettel.

Verpflichtung von Ellyes Skhiri wäre ein echter Coup für Eintracht Frankfurt

Ellyes Skhiri: Der Tunesier gehört beim 1. FC Köln zu den Leistungsträgern, die Kölner würden den 27-Jährigen wohl gerne langfristig binden, die Chancen dafür stehen jedoch schlecht. Somit könnte Skhiri den Verein im Sommer ablösefrei verlassen – und ein neues Kapitel bei Eintracht Frankfurt aufschlagen? „Ich habe natürlich auch die Gerüchte um Frankfurt gelesen. Das ist aber normal, weil mein Vertrag bald ausläuft. Von meiner Seite gibt es nichts Konkretes, ich weiß es nicht“, wurde er in dieser Woche von der Bild zitiert.

Nach Informationen der Sport Bild will Skhiri in der kommenden Saison für einen Verein spielen, der in der Champions League mitmischt. Das könnte ihm Eintracht Frankfurt womöglich bieten. Sollte Krösche den 27-Jährigen tatsächlich an den Main lotsen können, käme das einem echten Coup gleich. Denn laut einem Bericht von Sport1 steht er bei vielen Klubs im In- und Ausland auf dem Zettel.

Omar Marmoush könnte Kader von Eintracht Frankfurt ergänzen

Omar Marmoush: Die Gerüchte um den 24-Jährigen und Eintracht Frankfurt haben in den letzten Tagen Fahrt aufgenommen. Denn der Stürmer kam zuletzt nicht wie erhofft beim VfL Wolfsburg zum Zug, eine Vertragsverlängerung steht aktuell nicht zur Debatte. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte Ende Dezember in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung erklärte: „Stand heute ist, dass es leider nicht funktionieren wird. Das ist aus unserer Sicht schade, wir hätten gerne mit ihm verlängert.“

Eintracht Frankfurt interessiert sich offenbar für Omar Marmoush. Der Offensivspieler könnte den VfL Wolfsburg im Sommer ablösefrei verlassen. © Darius Simka/imago

Marmoush ist ein guter Dribbler und ein kreativer Spieler, seine Anlagen passen. Doch die Entwicklung stockte zuletzt etwas, ein gleichwertiger Ersatz für beispielsweise Daichi Kamada wäre er nicht. Sollte die Eintracht aber wieder das europäische Geschäft erreichen, wonach es derzeit aussieht, wäre er aber eine gute Ergänzung für den Kader.

Ein Punkt könnte die SGE allerdings abschrecken: Wie die Wolfsburger Allgemeine Zeitung Ende 2022 berichtete, fordert Marmoush neben 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt auch eine Bonuszahlung von zwei Millionen Euro für die Unterzeichnung des Vertrages. Eine kostspielige Angelegenheit, die die Eintracht abschrecken könnte – anders als Premier-League-Klub FC Brentford, der ebenfalls interessiert ist. (msb)