Transfer-Ticker: Fabian vor Wechsel nach Istanbul

Eintracht Frankfurt spielt als aktueller Pokalsieger in der kommenden Saison in der Europa League und muss den Spielerkader dementsprechend ausrichten. Wer geht, wer bleibt, wer verlängert vorzeitig? Wir berichten im Transfer-Ticker:

+++++Der bereits vor mehr als einer Woche von op-online.de erwähnte mögliche Wechsel von Marco Fabian nach Istanbul steht laut Medienberichten kurz bevor. Unklar ist nur noch, ob der Mexikaner zu Besiktas oder Fenerbahce geht.

+++++

Fußball-Profi Filip Kostic steht vor dem Wechsel vom Hamburger SV zu Eintracht Frankfurt. Wie Hamburger Zeitungen berichten, soll der Serbe am Montag zum Gesundheitscheck beim hessischen Bundesligisten eingetroffen sein.

++++++

Wie die spanische Zeitung „AS“ berichtete, plant der neue Madrider Trainer Julen Lopetegui vorerst nicht mehr mit dem 21 Jahre alten Abwehrspieler Jesus Vallejo. Die Chance für Eintracht Frankfurt? Nein, sagt Manager Bruno Hübner.

+++++

Während der Hamburger Filip Kostic weiterhin ein Thema bei der Eintracht ist, hat sich eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers Tonny Vilhena von Feyenoord Rotterdam erledigt, wie das Portal trasfermarkt.de berichtet.

+++++

Der türkische Erstligist Besiktas Istanbul ist an einer Verpflichtung von Marco Fabian interessiert. Der Mexikaner schließt einen Wechsel nicht aus, betont aber gleichzeitig, dass sich in Frankfurt wohl fühlt.

+++++

Auch Sportdirektor Bruno Hübner verlängert seinen Vertrag, ebenso die Vorstände Axel Hellmann und Fredi Bobic, deren Verträge nun bis ins Jahr 2023 laufen.

+++++

Die Spekulationen um Ante Rebic sind beendet: Der Pokalheld bleibt bei der Eintracht.

+++++

Ante Rebic zum FC Bayern? Nein! Niko Kovac sagte heute in einem Interview der „Sport Bild“: „Wenn man sich aber unseren Kader anschaut, sieht man, dass wir eine sehr hohe Qualitätsdichte auf seinen Positionen haben. Eine Verpflichtung von Ante Rebic macht für uns daher keinen Sinn.“

+++++

Pokalheld Ante Rebic schürt die Spekulationen um einen Wechsel. Dem Portal goal.com berichtet er von konkreten Angeboten, einen Verein nennt er allerdings nicht. Er schließt bislang weder einen Wechsel noch einen Verbleib bei der Eintracht aus.

+++++

Laut dem holländischen Internet-Portal „Football-Oranje“ zeigen der FC Fulham und AS Rom Interesse an Jetro Willems. Und es könnte sogar passen: Bei Fulham steht aktuell kein echter Linksverteidiger unter Vertrag. Der 24-Jährige hat noch bis 2021 einen Vertrag bei der Eintracht, wäre also sicher nicht günstig zu haben.

+++++

Mehrere Medien berichten aktuell von einem möglichen Wechsel von Ante Rebic zum FC Sevilla. Laut unseren Informationen ist diese Meldung ein Fake. Bruno Hübner hat das Transfer-Gerücht gegenüber unserem Mitarbeiter im Trainingslager in Gais dementiert.

+++++

Eintracht Frankfurt bestätigt, dass Francisco Geraldes von Sporting Lissabon ausgeliehen wird.

+++++

Mittelfeldspieler Francisco Geraldes von Sporting Lissabon wird an die Eintracht verliehen - ohne Kaufoption, wie Klubpräsident José Sousa Cintra gegenüber "Maisfutebol" sagt. Eine offizielle Bestätigung der Eintracht steht noch aus.

+++++

Während Max Besuschkow nach Belgien verliehen wird, hat die Eintracht Allan Souza vom FC Liverpool für ein Jahr ausgeliehen.

+++++

Die englische Boulevardzeitung „The Sun“ berichtet, dass Jose Mourinho Interesse an Ante Rebic habe und Manchester United bereit sei, 44 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 50 Millionen Euro) für den Kroaten zu bezahlen.

+++++

Die Verpflichtung von Goncalo Paciencia ist perfekt, der Stürmer hat bei der Eintracht einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

+++++

Neue Gerüchte um Ante Rebic: Laut dem Portal „transfermarkt.de“ sind mehrere Clubs aus der englischen Premier League an dem Kroaten interessiert, allerdings hat Fredi Bobic erst gestern betont, dass der Eintracht keine Angebote für Rebic vorliegen.

+++++

Die Eintracht steht kurz davor, Goncalo Paciencia vom portugiesischen Erstligisten FC Porto zu verpflichten. Das berichtet das Fußballmagazin „Kicker“. Der Meldung zufolge soll der 23 Jahre alte Stürmer etwa drei Millionen Euro kosten. In der vergangenen Saison erzielte Paciencia fünf Tore in 27 Spielen für Porto in der ersten Liga und bereite fünf weitere Treffer vor.

+++++

Zwei Neuzugänge stehen fest: Lucas Torro wechselt als defensiver Mittelfeldspieler und Evan Obite N'Dicka als Abwehrspieler zur Eintracht.

+++++

Der Weggang von Kevin-Prince Boateng steht fest: Der Mittelfeldspieler wechselt nach Italien.

+++++

Auf Twitter soll angeblich ein - inzwischen wieder gelöschter - Tweet von Max Meyer gesehen worden sein, der Spekulationen um einen Wechsel zu Frankfurt anheizt. Da der Tweet jedoch inzwischen wieder entfernt sein soll, lässt sich dessen Echtheit nicht überprüfen. Es wäre allerdings der erste Tweet von Meyer seit einem knappen halben Jahr.

Max #Meyer gerade bei Twitter!

Was hat das zu bedeuten?

Der Tweet wurde inzwischen wieder gelöscht!#SGE #transfermarkt pic.twitter.com/6lfUShcQmu — Fußball Kick (@fu_kick) 4. Juli 2018

+++++

Neuzugang! Eintracht holt Lucas Torró von CA Osasuna. Der spanische Zweitligist teilt mit, dass die Hessen die festgeschriebenen Aussteigsklausel nutzen und den 23-Jährigen verpflichten. Frankfurt zahlt demnach 1,75 Millionen Euro für 50 Prozent der Transferrechte, die restlichen besitzt Torrós Ex-Klub Real Madrid. Nun heißt es warten auf die offizielle Bestätigung der Hessen.

+++++

Jonathan Bamba wurde in der jüngeren Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt als Kandidat gehandelt. Nun verkündete jedoch OSC Lille offiziell die Verpflichtung des Franzosen.

+++++

Das wäre ein Transfer-Hammer bei Eintracht Frankfurt. Wie „Bild+“ und „fr.de“ übereinstimmend berichten, verlässt Kevin-Prince Boateng den Verein. Angeblich steht ein Wechsel zum italienischen Club US Sassuolo Calcio bevor. Die Gründe dafür sind auch privat: Boateng, dessen Familie in Mailand lebt, hätte es von dort wesentlich näher zu Frau Melissa und seinem Sohn.

+++++

Nun ist der Wechsel von Omar Mascarell offiziell:

+++++

Laut „Sport.de“ kämpft ein Bundesliga-Duo aktuell um Chelsea-Juwel Jonathan Panzo. Darunter Eintracht Frankfurt. Die Seite bezieht sich auf den französischen Sender „RMC“. Der 17-Jährige steht beim englischen Top-Club aus London unter Vertrag und gilt als riesiges Talent. Der 1,85 Meter große Innenverteidiger, der auch auf der linken Seite spielen kann, hat jedoch noch keine Erfahrung in der Premier League gesammelt. Kosten soll das Talent rund 2,5 Millionen Euro.

+++++

Schalke 04 steht kurz vor der Verpflichtung von Omar Mascarell: Das berichtet unter anderem der „Kicker“. Schalke lässt sich demnach den Transfer zehn Millionen Euro kosten.

+++++

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Jesus Vallejo zur Eintracht zurückkehren könnte. Mit dem neuen Real-Trainer Julen Lopetegui hat sich das Thema wohl erledigt, denn laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca plant Lopetegui mit Vallejo.

+++++

Spielt Ante Rebic bald in England? Laut „Sport Bild“ habe Tottenham Hotspur Interesse an dem Stürmer. Unter 30 Millionen Euro will die SGE ihn wohl aber nicht gehen lassen.

+++++

Laut unseren Informationen ist sich die Eintracht wohl mit Hannover 96 bezüglich Branimir Hrgota einig. Er soll Eintracht Frankfurt rund eine Million Euro bringen.

+++++

Fortuna Düsseldorf gibt Wechsel von Aymen Barkok offiziell bekannt. Zuvor hat die Eintracht übrigens den Vertrag des 20-Jährigen bis 2020 verlängert, inklusive Rückkaufoption.

+++++

Gestern noch gab es Spekulationen, dass der FC Turin Interesse an Aymen Barkok habe. Heute berichtet dagegen die Frankfurter Rundschau, dass es den 20-Jährigen auf Leihbasis zu Fortuna Düsseldorf zieht. Die Rheinländer hätten sich außerdem eine Kaufoption gesichert, ebenso wie die Eintracht ein Rückkaufrecht.

+++++

Die Rückkehr von Felix Wiedwald zur Eintracht ist perfekt.

+++++

Es könnte ganz schnell gehen: Laut einer Meldung der „Bild“-Zeitung will die Eintracht Torhüter Felix Wiedwald zurück.

+++++

Laut dem Portal des Journalisten Alfredo Pedullà ist der Bundesligist an Stefano Sturraro von Juventus Turin dran. Darüber berichtet auch Ligainsider.de. Ein möglicher Ersatz für Omar Mascarell?

+++++

Taleb Tawatha könnte Eintracht Frankfurt verlassen. Laut „Bild.de“ ist sein Heimatclub Maccabi Haifa interessiert.

+++++

Transfer fix! Nikolai Müller ist ein Adler:

Herzlich Willkommen, Nicolai Müller Der Angreifer geht nächste Saison für die Eintracht auf Torejagd. #sge #neuzuganghttps://t.co/cda8GlGGo7 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 12. Juni 2018

+++++

Leon Bätge verlässt Eintracht Frankfurt. Die Eintracht wird also demnächst noch einen weiteren Torwart unter Vertrag nehmen.

+++++

Wie bereits berichtet, ist Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung von Nicolai Müller vom Absteiger Hamburger SV dran. Laut „Bild.de“ soll er in den nächsten Tagen zum Medizin-Check nach Frankfurt kommen! Der 30-Jährige wäre ablösefrei.

+++++

„Sport.de“ berichtet, dass die Eintracht an Carlos Eduardo Ferreira de Souza interessiert ist. Der 21 Jahre junge Flügelspieler spielt aktuell bei Goias EC in Braslien. Ein möglicher Nachfolger für Marius Wolf?

+++++

Wie mehrere Medien berichten, zeigt Eintracht Frankfurt wohl Interesse an Stürmer Alberto Cerri von Juventus Turin. Der italienische Rekordmeister will laut "Sky Italia" für ihn offenbar 15 Millionen Euro Ablöse, Frankfurt dagegen nur zwölf Millionen Euro zahlen. Bis 2020 steht Cerri eigentlich noch bei Juventus unter Vertrag.

+++++

Eintracht Frankfurt ist womöglich an Rochinha dran. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ auf ihrer Internetseite. Auch das Nachrichtenportal Betitbest spricht von einem möglichen Wechsel an den Main und bezieht sich auf das portugiesische Blatt „Record“. Hat Frankfurt bereits ein Angebot für den jungen Portugiesen, der bei Boavista Porto FC unter Vertrag steht, eingereicht?

+++++

Wie die „Bild“ schreibt, will Eintracht Frankfurt den Vertrag des serbischen WM-Teilnehmers Luka Jovic aufbessern. Noch gehört der 20-Jährige laut dem Blatt in der Main-Metropole zu den Geringverdienern. Das könnte sich demnächst ändern. Jovic ist noch bis Sommer 2019 von Benfica Lissabon ausgeliehen.

+++++

Die Frankfurter Rundschau hatte von einem Interesse der Eintracht an Bayerns Felix Götze berichtet. Jetzt steht aber laut Kicker fest: Der 20-Jährige wechselt nicht an den Main, sondern nach Augsburg.

+++++

Laut der Seite fussballtransfers.com, die sich wiederum auf einen Bericht der französischen Sportzeitung L'Èquipe bezieht, könnte die Eintracht am Südkoreaner Chang-Hoon Kwon interessiert sein. Dafür müsste der Verein zehn Millionen Euro auf den Tisch legen. Aktuell ist er noch beim französischen Erstligisten Dijon FCO.

+++++

Die Eintracht ist angeblich an einer Verpflichtung von Nicolai Müller interessiert, das berichtet die „Hamburger Morgenpost“. Der Angreifer hat bereits seinen Abschied vom Hamburger SV angekündigt und kann den Absteiger ablösefrei verlassen.

+++++

Kehrt Abwehrspieler Jesus Vallejo zur Eintracht zurück? Die „Frankfurter Rundschau“ berichtet von entsprechenden Verhandlungen mit Real Madrid. Die Eintracht hatte Vallejo in der Saison 2016/2017 ausgeliehen, nach einer starken Runde holte Real den Abwehrspieler wieder zurück nach Madrid.

+++++

Nachdem Eintracht Frankfurt den Vertrag von Publikumsliebling Alex Meier nicht verlängert hatte, war in den Medien bereits spekuliert worden, dass der 35-Jährige zu Mainz 05 wechselt. Der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder hat die Gerüchte inzwischen dementiert. „Wir beschäftigen uns nicht mit ihm und werden es auch in Zukunft nicht tun“, wird Schröder in der „Allgemeinen Zeitung“ zitiert.

+++++

Laut einem Bericht der „Sport Bild“ ist der FC Schalke 04 an einer Verpflichtung von Omar Mascarell interessiert. Der Spanier hat bei Eintracht Frankfurt zwar einen Vertrag bis 2019, allerdings hat sich Real Madrid eine Rückkaufoption gesichert. Sollten die Königlichen diese ziehen, müsste die Eintracht Mascarell für eine Ablösesumme von vier Millionen Euro gehen lassen.

+++++

Der frühere Junioren-Nationalspieler Yanni Regäsel wechselt nach seinem vorzeitigen Aus bei Eintracht Frankfurt zum MSV Duisburg. Das gab der Fußball-Zweitligist bekannt. In Duisburg erhält Regäsel einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

+++++

Alex Meier wird künftig nicht mehr für die Adlerträger spielen! Sein Vertrag läuft am 30. Juni 2018 aus. Nach 14 Jahren im SGE-Trikot wird der Vertrag nicht über das Saisonende hinaus verlängert. „Eintracht Frankfurt war über 14 Jahre meine sportliche Heimat und es hat mir immer sehr viel bedeutet, für diesen Klub zu spielen. Ich bin dankbar für die Zeit mit dem Adler auf der Brust und für die vielen schönen Momente. Jeder weiß, dass ich gerne weiter für die SGE gespielt hätte. Aber ich respektiere natürlich die Entscheidung des Vereins“, sagte Alex Meier.

+++++

Rund 18 Monate trug Marius Wolf das Trikot von Eintracht Frankfurt. Nun zieht es ihn zum BVB:

+++++

Mittelfeldspieler Stefan Schwab steht vor einem Wechsel von Rapid Wien zu Eintracht Frankfurt. Das berichten zumindest Medien in Österreich. Ein Problem: Der Vertrag von Schwab bei Rapid läuft noch bis 2020.

+++++

Aymen Barkok vor dem Absprung? Wie Ligainsider.de berichtet, wirbt der FC Turin laut Meldungen aus Italien um den Mittelfeldspieler. Angeblich arbeitet der der Verein an einem Leihgeschäft mit der Eintracht. Auch der FC Arsenal soll an einer Verpflichtung interessiert sein. Barkok hat noch bis 2020 Vertrag in Frankfurt.

+++++

Die Frankfurter Rundschau berichtet, das die Eintracht an einer Verpflichtung von Felix Götze (der Bruder von WM-Held Mario Götze) interessiert ist. Derzeit spielt der 20-jährige Rechtsverteidiger bei der zweiten Mannschaft von Bayern München.

+++++

Falls Marius Wolf die Eintracht verlässt, soll die Eintracht laut einem Bericht des Fußballmagazins Kicker bereits Jonathan Bamba als Nachfolger im Visier haben. Der 22-jährige Franzose hat für den AS St. Etienne in der vergangenen Saison sieben Tore in 34 Erstliga-Partien erzielt.

+++++

Der Berater von Alex Meier soll einem Bericht zufolge mehrere Anfragen für den „Fußballgott“ bestätigt haben. Austria Wien und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf - wo der frühere Eintracht-Trainer und Meier-Förderer Friedhelm Funkel die sportlichen Geschicke leitet - sollen demnach Interesse an einer Verpflichtung Meiers bekundet haben.

+++++

Im Gespräch mit dem Portal goal.com hat Ante Rebic einen Wechsel zum FC Bayern München nicht ausgeschlossen. Es sei schwer, ein Angebot der Bayern abzulehnen, so der Frankfurter Pokalheld. Er könne sich zwar vorstellen, seinem Mentor Niko Kovac zu folgen, denke momentan allerdings nicht über einen Wechsel nach.

+++++

Derweil gibt es Gerüchte, der neue Trainer Adi Hütter könnte von den Young Boys den 24 Jahre alten Angreifer Christian Fassnacht mitbringen.

+++++

Eine Personalie hat sich inzwischen erledigt: Innenverteidiger Dominique Heintz vom 1. FC Köln war in Berichten immer wieder bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch gebracht worden, er steht allerdings nicht (mehr) auf der Wunschliste von Fredi Bobic. Heintz wechselt zum SC Freiburg.

+++++

Noch nicht klar ist, wie es mit Alex Meier weitergeht: Der „Fußballgott“ würde gerne noch eine Saison bei Eintracht Frankfurt spielen, sein Vertrag läuft jedoch aus. Das letzte Wort wird wahrscheinlich der neue Trainer haben, die Fans wünschen sich einen Verbleib Meiers, allerdings gibt es auch Gerüchte um einen Wechsel nach Österreich, angeblich ist Austria Wien interessiert.

+++++

Es hatte sich bereits längere Zeit angedeutet, nun ist es offiziell: Lukas Hradecky wird künftig bei Bayer Leverkusen das Tor hüten.

+++++

Heiß umworben ist Marius Wolf, der Mittelfeldspieler hat zwar erst kürzlich einen Vertrag bis 2020 bei der Eintracht unterschrieben, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro geben. Berichten zufolge sind Borussia Dortmund, RB Leipzig und Hoffenheim an Wolf interessiert, es wird schwer für die Eintracht, ihn zu halten.

+++++

Auch die Zukunft von Omar Mascarell bei Eintracht Frankfurt ist ungewiss: Der Spanier würde gerne bei der Eintracht bleiben, Real Madrid verfügt aber über eine Rückkaufoption. Ob die Königlichen diese ziehen, ist noch unklar.