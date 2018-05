Eintracht im Transfer-Ticker: Gerüchte um Rebic, Meier und Wolf

Eintracht Frankfurt spielt als aktueller Pokalsieger in der kommenden Saison in der Europa League und muss den Spielerkader dementsprechend ausrichten. Wer geht, wer bleibt, wer verlängert vorzeitig? Wir berichten im Transfer-Ticker:

Die Eintracht braucht in der kommenden Saison einen breiten Kader, um in drei Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League) bestehen zu können.

Fest steht bisher, dass Torwart Lukas Hradecky den Verein verlässt, er wechselt nach Leverkusen. Die Eintracht hat bereits einen Ersatz verpflichtet: Frederik Rönnow wechselt zu den Hessen.

Niko Kovac trainiert künftig den FC Bayern München, auch sein Nachfolger steht bereits fest.

Unklar ist die Zukunft einiger Spieler, die trotz bestehender Verträge den Verein verlassen können (Marius Wolf) oder müssen (Omar Mascarell).

Falls Marius Wolf die Eintracht verlässt, soll die Eintracht laut einem Bericht des Fußballmagazins Kicker bereits Jonathan Bamba als Nachfolger im Visier haben. Der 22-jährige Franzose hat für den AS St. Etienne in der vergangenen Saison sieben Tore in 34 Erstliga-Partien erzielt.

Der Berater von Alex Meier soll einem Bericht zufolge mehrere Anfragen für den „Fußballgott“ bestätigt haben. Austria Wien und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf - wo der frühere Eintracht-Trainer und Meier-Förderer Friedhelm Funkel die sportlichen Geschicke leitet - sollen demnach Interesse an einer Verpflichtung Meiers bekundet haben.

Im Gespräch mit dem Portal goal.com hat Ante Rebic einen Wechsel zum FC Bayern München nicht ausgeschlossen. Es sei schwer, ein Angebot der Bayern abzulehnen, so der Frankfurter Pokalheld. Er könne sich zwar vorstellen, seinem Mentor Niko Kovac zu folgen, denke momentan allerdings nicht über einen Wechsel nach.

Derweil gibt es Gerüchte, der neue Trainer Adi Hütter könnte von den Young Boys den 24 Jahre alten Angreifer Christian Fassnacht mitbringen.

Eine Personalie hat sich inzwischen erledigt: Innenverteidiger Dominique Heintz vom 1. FC Köln war in Berichten immer wieder bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch gebracht worden, er steht allerdings nicht (mehr) auf der Wunschliste von Fredi Bobic. Heintz wechselt zum SC Freiburg.

Noch nicht klar ist, wie es mit Alex Meier weitergeht: Der „Fußballgott“ würde gerne noch eine Saison bei Eintracht Frankfurt spielen, sein Vertrag läuft jedoch aus. Das letzte Wort wird wahrscheinlich der neue Trainer haben, die Fans wünschen sich einen Verbleib Meiers, allerdings gibt es auch Gerüchte um einen Wechsel nach Österreich, angeblich ist Austria Wien interessiert.

Es hatte sich bereits längere Zeit angedeutet, nun ist es offiziell: Lukas Hradecky wird künftig bei Bayer Leverkusen das Tor hüten.

Heiß umworben ist Marius Wolf, der Mittelfeldspieler hat zwar erst kürzlich einen Vertrag bis 2020 bei der Eintracht unterschrieben, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro geben. Berichten zufolge sind Borussia Dortmund, RB Leipzig und Hoffenheim an Wolf interessiert, es wird schwer für die Eintracht, ihn zu halten.

Auch die Zukunft von Omar Mascarell bei Eintracht Frankfurt ist ungewiss: Der Spanier würde gerne bei der Eintracht bleiben, Real Madrid verfügt aber über eine Rückkaufoption. Ob die Königlichen diese ziehen, ist noch unklar.