Eintracht im Transfer-Ticker: Ordonez vor Abschied

Eintracht Frankfurt überwintert auf einem starken 8. Tabellenplatz der Bundesliga, in der Winterpause sollen nun einige Personalien geklärt werden. Wer geht, wer bleibt, wer verlängert vorzeitig? Wir berichten im Transfer-Ticker:

>>>>AKTUALISIEREN<<<<

Die Eintracht hat in dieser Saison einen breiten Kader, einige Spieler sind bislang kaum oder gar nicht zum Einsatz gekommen, zur Rückrunde kehren Langzeitverletzte wie Omar Mascarell und Marco Fabián zurück.

Leihspieler wie Marius Wolf und Ante Rebic sollen fest verpflichtet werden, die Eintracht verfügt über entsprechende Kaufoptionen.

Andersson Ordonez, Max Besuschkow und Yanni Regäsel, aber auch Danny Blum und Branimir Hrgota kamen kaum oder gar nicht zum Einsatz, bei ihnen steht ein Verlauf oder eine Ausleihe im Raum.

Weiterhin fraglich ist die Zukunft von Torwart Lukas Hradecky: Die Eintracht würde den Vertrag gerne verlängern, der Finne hat jedoch mehrere Vertragsangebote der Eintracht abgelehnt, momentan sieht es nach einem Abschied zum Saisonende aus.

Neue Spieler wollen die Verantwortlichen in der Winterpause vorerst nicht verpflichten.

+++++

Laut französischen Medien soll der FC Bayern München Interesse an Sébastien Haller als Lewandowski-Ersatz gehabt haben. Letztendlich entschied sich der Rekordmeister für Sandro Wagner, dessen Verpflichtung nur noch eine Formsache ist.

+++++

Beim Ecuadorianer Andersson Ordonez verdichten sich die Anzeichen, das er zu seinem Ex-Klub Barcelona SC in seine Heimat zurückkehrt. Das meldet das ecuadorianische Portal "El Universo" und zitiert den Präsidenten des Vereins, der Gespräche mit dem Abwehrspieler bestätigte, jedoch auch darauf hinwies, dass es eine Frage der finanziellen Möglichkeiten sei.

+++++

Abwehrspieler Andersson Ordonez steht laut Medienberichten vor einer Rückkehr in seine Heimat Ecuador. Die Eintracht hatte den Südamerikaner im Dezember 2016 verpflichtet, in der vergangenen Saison kam er auf vier Einsätze, in der laufenden Saison spielte er gar nicht mehr.