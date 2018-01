Eintracht im Transfer-Ticker: Ausgeliehener Salcedo will bleiben

Eintracht Frankfurt überwintert auf einem starken 8. Tabellenplatz der Bundesliga, in der Winterpause sollen nun einige Personalien geklärt werden. Wer geht, wer bleibt, wer verlängert vorzeitig? Wir berichten im Transfer-Ticker:

Die Eintracht hat in dieser Saison einen breiten Kader, einige Spieler sind bislang kaum oder gar nicht zum Einsatz gekommen, zur Rückrunde kehren Langzeitverletzte wie Omar Mascarell und Marco Fabián zurück.

Leihspieler wie Marius Wolf und Ante Rebic wurden fest verpflichtet.

Andersson Ordonez, Max Besuschkow und Yanni Regäsel, aber auch Danny Blum und Slobodan Medojevic kamen kaum oder gar nicht zum Einsatz, bei ihnen steht ein Verlauf oder eine Ausleihe im Raum.

Weiterhin fraglich ist die Zukunft von Torwart Lukas Hradecky: Die Eintracht würde den Vertrag gerne verlängern, der Finne hat jedoch mehrere Vertragsangebote der Eintracht abgelehnt, momentan sieht es nach einem Abschied zum Saisonende aus.

Neue Spieler wollen die Verantwortlichen in der Winterpause wohl nicht verpflichten.

+++++

Nach seiner Schulterverletzung beim Confed Cup im Sommer kam Carlos Salcedo mühsam in die Saison, mittlerweile zählt er aber zum Stammpersonal. Die Leihe des Verteidigers endet im kommenden Sommer, gegenüber dem „Wiesbadener Kurier“ verkündete Salcedo nun aber, gerne in Frankfurt bleiben zu wollen: „Ich wünsche mir, dass ich noch viele Jahre für die Eintracht spiele.“

+++++

Wie der „Kicker“ vor einigen Tagen berichtet hatte, habe die Eintracht Interesse am Berliner Jordan Torunarigha. Der Hertha-Verteidiger will davon nichts wissen. „Bei mir hat sich niemand gemeldet“, sagte er gegenüber dem „Berliner Kurier“.

+++++

Nach den guten Leistungen im Trainingslager ist Stürmer Branimir Hrgota wieder näher an die Startelf gerückt - er macht Ante Rebic für das Heimspiel gegen Freiburg Konkurrenz. Eine Ausleihe oder gar ein Verkauf in der Winterpause - Ligakonkurrent Hannover 96 hatte Interesse an Hrgota bekundet - dürfte damit vom Tisch sein.

+++++

Weiterhin ein großes Thema bei Eintracht Frankfurt ist die Frage, wie es auf der Torhüterposition weitergeht: So ganz abgehakt haben die Verantwortlichen einen Verbleib von Lukas Hradecky noch nicht, auch wenn derzeit fast alle Anzeichen auf einen Wechsel am Ende der Saison hindeuten. Dass ausgerechnet der ehemalige Eintracht-Keeper Kevin Trapp (Paris St. Germain) ein Kandidat als Nachfolger sein könnte (wie die Hessenschau meldete), dementiert Sportmanager Bruno Hübner: „Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar."

+++++

Laut Bild am Sonntag hat Eintracht Frankfurt Interesse am deutschen U21-Nationalspieler Jordan Torunarigha von Hertha BSC Berlin. Frankfurts Sport-Chef Fredi Bobic soll sich bereits in dessen Umfeld vorsichtig nach dem Linksfuß erkundigt haben. Möglicherweise ein Kandidat für die Hessen. Vielleicht auch erst in der nächsten Transferperiode im Sommer.

+++++

Die Eintracht sucht nach einer Ausleihoption für Max Besuschkow. Der Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde nicht zum Einsatz, könne aber „gefühlt bei jedem Zweitligisten spielen“, so Sportvorstand Fredi Bobic. „Er braucht Spielpraxis“, meinte Bobic.

+++++

Neben Yanni Regäsel und den A-Jugendlichen Joel Knothe und Renat Dadashov darf auch Slobodan Medojevic nicht mit ins Trainingslager nach Spanien. Bei einem Angebot für den Mittelfeldspieler würde die Eintracht wohl nicht ablehnen.

+++++

Neue Spieler werde es zu „95 Prozent“ nicht geben, hat uns Bruno Hübner erklärt. Wenn überhaupt würde das auch nur in der Innenverteidigung Sinn machen. So wäre eine Rückkehr des so schmerzlich vermissten Jesus Vallejo von Real Madrid ein spielerischer Qualitätssprung.

+++++

Wie die Bild-Zeitung berichtete, ist Hannover 96 an Stürmer Branimir Hrgota interessiert. Hannover hat womöglich WM-Kandidaten im Blick, die bei ihren Klubs nur in der 2. Reihe stehen. Hrgota kam bei der Eintracht in dieser Saison kaum zum Zug.

+++++

Eintracht hat den bislang nur ausgeliehenen Stürmer Ante Rebic fest bis 2021 verpflichtet. Das gab der Verein am Rande des DFB-Pokalspiels beim 1. FC Heidenheim bekannt.

+++++

Es hatte sich bereits in den vergangenen Tagen angedeutet, nun ist es offiziell: Verteidiger Andersson Ordonez verlässt die Eintracht.

+++++

Laut dem Münchner Portal tz.de soll der FC Bayern München auch Interesse an Sébastien Haller als Lewandowski-Ersatz gehabt haben, allerdings soll der Franzose den Bayern zu teuer gewesen sein. Letztendlich entschied sich der Rekordmeister für Sandro Wagner, dessen Verpflichtung nur noch eine Formsache ist.

+++++

Beim Ecuadorianer Andersson Ordonez verdichten sich die Anzeichen, das er zu seinem Ex-Klub Barcelona SC in seine Heimat zurückkehrt. Das meldet das ecuadorianische Portal "El Universo" und zitiert den Präsidenten des Vereins, der Gespräche mit dem Abwehrspieler bestätigte, jedoch auch darauf hinwies, dass es eine Frage der finanziellen Möglichkeiten sei.

+++++

Abwehrspieler Andersson Ordonez steht laut Medienberichten vor einer Rückkehr in seine Heimat Ecuador. Die Eintracht hatte den Südamerikaner im Dezember 2016 verpflichtet, in der vergangenen Saison kam er auf vier Einsätze, in der laufenden Saison spielte er gar nicht mehr.