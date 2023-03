Eintracht Frankfurt: Ablösefreier Abgang offenbar fix

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt wird den auslaufenden Vertrag mit Almamy Toure offenbar nicht verlängern. Der Verteidiger verlässt die SGE damit ablösefrei.

Frankfurt - Die Planungen für die kommende Saison laufen bei Eintracht Frankfurt auf Hochtouren. Sportvorstand Markus Krösche versucht, die beiden Leistungsträger Daichi Kamada und Evan Ndicka doch noch davon überzeugen, ihre auslaufenden Verträge zu verlängern und langfristig am Main zu bleiben. Die Chancen dafür stehen aber alles andere als gut, Kamada befindet sich in aussichtsreichen Verhandlungen mit Borussia Dortmund, Ndicka soll sich mit dem FC Barcelona einig sein. Bei einem weiteren Spieler, dessen Vertrag ausläuft, plant die SGE aber keine längere Zusammenarbeit.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Harald Bremes

Eintracht Frankfurt: Kein neuer Vertrag für Toure

Nach Informationen der Bild stehen die Zeichen bei Almamy Toure auf Trennung. Sportchef Krösche konnte sich mit den Beratern des Defensivspezialisten nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen. Das Boulevardblatt berichtet bereits im Dezember, dass die Verhandlungen zwischen Verein und Spielerseite ins Stocken geraten sind, nun ist wohl das endgültige aus für Toure bei Eintracht Frankfurt besiegelt.

Name Almamy Toure Alter 26 Position Innenverteidiger/Rechtsverteidiger Vertrag bis 30. Juni 2023

Eintracht Frankfurt: Toure hatte großen Anteil am Europa League-Sieg

Der 26-Jährige wechselte 2019 für 750.000 Euro von der AS Monaco an den Main gewechselt und schnürte vier Jahre die Fußballschuhe für Eintracht Frankfurt. Der größte Erfolg war sicherlich der Gewinn der Europa League im Finale von Sevilla gegen die Glasgow Rangers in der vergangenen Saison. Toure stand im Rückspiel des Viertelfinales beim FC Barcelona, in beiden Halbfinalspielen gegen West Ham United und auch im Finale gegen die Rangers in der Startelf und hatte großen Anteil am Triumph der Adler.

In der laufenden Saison hat Toure aber einen schweren Stand bei Trainer Oliver Glasner. Nachdem er an den ersten beiden Bundesligaspieltagen noch in der Anfangsformation stand, fiel er anschließend mehrere Wochen wegen einer in der Partie bei Hertha BSC erlittenen Oberschenkelverletzung aus. Anschließend war der Verteidiger völlig außen vor und stand lediglich eine Minute auf dem Rasen. In den letzten fünf Partien schaffte er es nicht einmal mehr in den Kader von Coach Glasner. Wohin es Almamy Toure im Sommer ziehen wird, ist bislang nicht bekannt. (smr)