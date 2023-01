Eintracht-Keeper Trapp: Fit gegen FC Bayern oder droht weiterer Ausfall?

SGE

+ © IMAGO/Jürgen Kessler Oliver Glasner (l.) und Kevin Trapp. © IMAGO/Jürgen Kessler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sascha Mehr schließen

Weitere schließen

Kevin Trapp verpasste das Spiel gegen den SC Freiburg wegen einer Erkältung. Ist er in der Partie beim FC Bayern München wieder dabei?

Frankfurt - Eintracht Frankfurt holte am 17. und letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga ein 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg. Nicht mit dabei war Kevin Trapp, der kurzfristig wegen einer Erkältung ausfiel. Der Keeper von Eintracht Frankfurt hatte bis dato alle 16 Bundesligaspiele in dieser Saison bestritten. Für ihn hütete Ersatzmann Diant Ramaj das Tor der Adler, der in seinem zweiten Bundesligaspiel eine starke Leistung. Beim Gegentreffer durch Ginter war er machtlos.

Eintracht Frankfurt: Trapp-Einsatz in München unklar

Am kommenden Spieltag reist Eintracht Frankfurt zu Spitzenreiter FC Bayern München, ob Kevin Trapp dabei sein wird, steht aber noch nicht fest. „Kevin hat es versucht, aber dreieinhalb Stunden vor dem Spiel haben wir ihn nach Hause geschickt. Er soll sich auskurieren. Ich hoffe, dass er Freitag mit nach München reist“, sagte SGE-Trainer Oliver Glasner nach der Partie beim SC Freiburg.

Der Coach attestierte Vertreter Ramaj aber eine gute Leistung und hätte wohl auch keine Bedenken, ihn in München von Beginn an zu bringen, falls Trapp weiter ausfällt. „Mit Diant bin ich sehr zufrieden. Das war unspektakulär, aber er stand immer da, wo der Ball hinkommt und hat gut antizipiert. Das imponiert mir. Auch aufgrund der Tatsache, dass er lange nicht gespielt hat und wir vielleicht die jüngste Abwehr inklusive Torhüter der Bundesliga hatten“, so Glasner weiter.

Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt Die größten Transfer-Flops von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt: Auswärtsspiel beim FC Bayern

Mit einem Sieg beim FC Bayern München könnte Eintracht Frankfurt in der Tabelle bis auf einen Punkt an den deutschen Rekordmeister herankommen. Neben einem möglichen Ausfall von Kevin Trapp stehen Trainer Glasner der verletzte Éric Junior Dina Ebimbe und der sich bei der U-Nationalmannschaft der USA befindende Paxten Aaronson nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Luca Pellegrini, der in Freiburg angeschlagen passen musste, ist noch offen.

Unterdessen zeigt Eintracht Frankfurt zeigt offenbar Interesse an einem Spieler des 1. FC Köln. Der Profi wäre im Sommer ablösefrei zu haben. (smr)