Kevin Trapp zeigt sich oben ohne - Bundesliga-Star fordert ihn zu ungewöhnlichem Duell heraus

Die Bundesligaspieler halten sich in ihren Wohnungen fit. Kevin Trapp bekommt eine Anfrage zu einem ungewöhnlichen Duell.

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt posiert bei Instagram

von posiert bei Instagram Ungewöhnliche Anfrage eines BVB-Stars an den SGE-Keeper

Portugiesen-Duo nimmt an Challenge teil

Frankfurt - Die Bundesliga macht wegen der Corona-Krise aktuell Pause und soll im Mai fortgesetzt werden. Die Profis der einzelnen Vereine mussten sich die letzten Wochen individuell zuhause fit halten und ihre Übungen absolvieren. Mittlerweile dürfen die Mannschaften wieder auf dem Platz trainieren, aber nur kontaktlos und in Zweiergruppen. Trotzdem setzen die Profis ihr Fitnessprogramm in den eigenen vier Wänden fort, so auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp posiert bei Instagram

Der Torhüter von Eintracht Frankfurt ist äußerst aktiv bei Instagram und lässt seine Follower an seinen Übungen teilhaben. Zeit hatte er die letzten Wochen reichlich, denn seine Verlobte Izabel Goulart ist in Frankreich und das Paar kann sich wegen der Corona-Krise nicht sehen. Die einzige Möglichkeit ist Facetime. Trapp macht sich Sorgen um Goulart, wie er sagte: „Es ist tatsächlich noch wesentlich härter als in Deutschland momentan, weil es dort eine Ausgangssperre gibt. Wer dort auf die Straße will, muss einen Zettel ausfüllen. Wenn sie kontrolliert werden, müssen sie beweisen, was sie gemacht haben. Ansonsten gibt es eine Strafe. Meine Verlobte ist zum Glück nicht alleine dort - das beruhigt mich schon ein bisschen. Aber diese verschärfte Situation ist nicht einfach.“ Das Paar musste die für diesen Sommer geplante Hochzeit verschieben. Wann diese nachgeholt wird, ist bislang noch unklar.

Auf seinem letzten Post bei Instagram zeigt sich der Keeper von Eintracht Frankfurt oben ohne und mit neuer Frisur. Die Haare sind für seine Verhältnisse ungewöhnlich kurz und fast hätte man ihn nur an seinen Muskeln wiedererkannt. Ein User kommentierte das Selfie von Trapp und forderte ihn zu einem Duell heraus: „Lappen. Mach dich platt im Armdrücken“, schreibt aussenrist15. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich niemand Geringeres als Mats Hummels, Innenverteidiger von Borussia Dortmund. Kevin Trapp antwortete mit einem lachenden Smiley und Fans forderten ein Video des Duells, falls es denn stattfindet. Hummels dann aber plötzlich ganz kleinlaut: „Das traue ich mich ja nur zu behaupten, weil er gerade das Gegenteil nicht beweisen kann.“ Kevin Trapp konterte mit „Ziele muss man sich setzen“, an die Adresse des BVB-Stars. Den Fans dürfte solch ein Duell der beiden Bundesliga-Profis sicher gefallen - vielleicht zeigen sich ja dann beide oben ohne.

Kevin Trapp posiert nach einem Home-Workout

Eintracht Frankfurt: Duo nimmt an Challenge teil

Nicht nur Kevin Trapp ist fleißig, seine Teamkollegen stehen ihm in nichts nach. Die Portugiesen Goncalo Paciencia und Andre Silva nehmen am sogenannten „Nike Living Room Cup“ teil. Ziel ist es, so viele Sit-Ups wie möglich in einer Minute zu machen. Paciencia quält sich, wie auf seinem Video zu sehen ist, und schafft knapp über 70 Sit-Ups. Sein Teamkollege Andre Silva schafft unglaubliche 156 Wiederholungen. Bei ihm sieht es flüssiger aus als bei Paciencia, der aber auch direkt eine Ausrede parat hat: „Ich weiß ... ich weiß ... es ist nicht viel, aber ... ich würde gerne sehen, wie ihr es besser macht, wenn euch ein Löwe im Wohnzimmer direkt ansieht!“ Er spielt damit auf ein Bild an, das direkt über der Couch im Wohnzimmer des Profis von Eintracht Frankfurt hängt.

Unterdessen laufen bei Eintracht Frankfurt die Planungen für die kommende Saison. Einige starke Mittelfeldspieler sind auf dem Markt. Die SGE wird sich aber auch von Spielern trennen im Sommer.

