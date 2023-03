Eintracht-Trio fällt gegen Union Berlin aus – Glasner vor Startelf-Überraschung?

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf Union Berlin. Ein Trio wird der SGE dabei fehlen.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat es nicht geschafft, den Spieß im Rückspiel der Champions League umzudrehen und verlor auch die zweite Partie gegen die SSC Neapel. Nach der ersten Enttäuschung überwiegt der Stolz bei Verantwortlichen und Spielern über das Erreichte. „Wir können das Champions-League-Aus richtig einordnen. Wir sind im 21. Monat das erste Mal ausgeschieden in Europa. Das macht teils traurig, aber vor allem stolz, und zeigt die außergewöhnliche Leistung der Mannschaft“, sagte SGE-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Union Berlin.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Union Berlin

Bei Eintracht Frankfurt gilt nun die Konzentration der Bundesliga, wo man noch Platz vier erreichen will, um in der kommenden Saison wieder Champions League spielen zu können. In den letzten drei Bundesligaspielen konnten die Adler keinen Sieg einfahren und verloren deshalb ein wenig den Anschluss nach oben. Am 25. Spieltag geht es nun gegen einen direkten Konkurrenten um die Qualifikation für die Königsklasse.



„Bei Union war ergebnismäßig zuletzt vielleicht etwas Sand im Getriebe. Einige Mannschaften machen das durch. Wir möchten mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen und wissen aus dem Hinspiel, dass wir die Fähigkeiten dafür haben“, so Glasner und spricht damit die Sieglos-Serie der Berliner an, die seit fünf Partien nicht mehr gewinnen konnten. Eintracht Frankfurt will die Unsicherheit des Kontrahenten ausnutzen und den Abstand auf zwei Zähler verringern.

„Nach etwas Regeration liegt der volle Fokus auf Union. Außer Junior Dina Ebimbe, der zurück, aber noch nicht so weit ist, sowie Jesper Lindström, der verletzt ist, und der gesperrte Sebastian Rode, stehen alle zur Verfügung“, gibt Glasner ein Personal-Update. Für Ebimbe, der nach seiner Verletzung wieder am Mannschaftstraining teilnimmt, reicht es also noch nicht für einen Platz im Kader. Er könnte aber nach der Länderspielpause wieder eine Option für den Adler-Coach sein.

Eintracht Frankfurt: Ebimbe noch keine Option

Auf das Tableau will Glasner derzeit nicht schauen, sondern sich auf die eigene Leistung konzentrieren: „Es geht darum, konzentriert zu verteidigen, fokussiert bei Standards und wach bei zweiten Bällen zu sein. Wenn uns das gelingt, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich höher, als wenn wir uns Tag und Nacht mit der Tabelle beschäftigen.“

Bei der Startelf von Eintracht Frankfurt wird es zu mehreren Veränderungen kommen im Vergleich zum Spiel in Neapel. Philipp Max und Randal Kolo Muani rutschen ziemlich sicher in die erste Elf, zudem scheint Kristijan Jakić den Platz des gesperrten Kapitäns Sebastian Rode einzunehmen. Auf der rechten Seite streiten sich Ansgar Knauff und Aurelio Buta um einen Platz in der Startelf und in der Verteidigung startet Makoto Hasebe an Stelle von Christopher Lenz, da Trainer Glasner mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Dreierkette zurückkehren wird. (smr)