Eintracht Frankfurt: Uefa verbietet Choreographie der Eintracht-Ultras in der Europa League

20000 Wunderkerzen sollten beim Spiel gegen Salzburg in der Nordwestkurve brennen. Die Feuerwehr hatte nichts dagegen. Der europäische Fußballverband schon.

Eintracht Frankfurt trifft auf Salzburg

UEFA verbietet Choreo der Eintracht-Ultras

Kein Ersatz für Choreo geplant

Frankfurt - Wochenlang hatten die Ultras der Eintracht eine Choreographie für das Europacupspiel gegen Salzburg vorbereitet. Gezeigt werden darf sie nicht. Der europäische Fußballverband Uefa hat die Choreo verboten. Begründung: Bei der Darbietung sollten Wunderkerzen zum Einsatz kommen.

Eintracht Frankfurt: Ultras sind stinksauer

Die Ultras sind stinksauer. In einer Stellungnahme wiesen sie am Mittwoch daraufhin, dass die Choreographie von den Frankfurter Behörden genehmigt worden sei. Das deckt sich mit Informationen dieser Zeitung. So sah die Feuerwehr kein Problem darin, dass in der Nordwestkurve 20 000 Wunderkerzen (jeweils 30 Zentimeter hoch) gezündet werden, sofern die Fans fünf Meter Abstand zu ihrer Blockfahne einhalten.

Eintracht Frankfurt: Kein Ersatz für Choreo

Einen Ersatz für die nun verbotene Chroeo wird es nicht geben. „Darauf haben wir keine Lust mehr“, schreiben die Ultras, die der Uefa „keine vermarktungsfähigen Bilder mehr liefern“ wollen. Gleichwohl soll es ein Höchstmaß an Unterstützung für die Mannschaft geben: „Wir wollen schließlich, dass die hohen Tiere von der Uefa uns noch ein wenig länger in ihrem Wettbewerb ertragen müssen.“ Alle Anhänger sollen beim Spiel den schwarz-weißen Balkenschal ihres Vereins tragen, wünschen sich die Ultras.

Von Georg Leppert

