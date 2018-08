Supercup wird zur Demütigung

Frankfurt - Das Pokalfinale war wohl nur eine Ausnahme. Zwei Monate später haben die Münchner Bayern wieder gerade gerückt, was damals aus ihrer Sicht aus den Fugen geraten war. Von Peppi Schmitt

Der Meister gewann den Supercup beim Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 5:0 (2:0) und musste sich nicht einmal verausgaben.

Es war wieder wie immer in den vergangenen Jahren und es war wohl so, wie es auch in der kommenden Saison wieder sein wird. Die Münchner Bayern sind einfach besser als die Konkurrenz. Sie haben mehr Ballbesitz, sie haben die besseren Einzelspieler, sie waren schlicht und einfach überlegen. Nicht vergessen sollte man, dass sie eine Eintracht besiegten, die nicht mehr viel mit dem Berliner Endspiel gemein hatte. Kein Hradecky, kein Boateng, kein Mascarell, kein Wolf, eine Stunde lang auch kein Rebic. Genau so spielten die Frankfurter dann auch. Nicht total schlecht, aber total harmlos. Beide Trainer wissen nun Bescheid. Niko Kovac, der ehemalige Frankfurter, der freundlich empfangen wurde, kann davon ausgehen, dass er mit den Bayern in Deutschland wieder vorneweg gehen wird. „Wir haben das über 90 Minuten sehr gut gemacht“, sagte er: „Das Ergebnis war auch in der Höhe verdient. Aber man sollte das Spiel nicht überbewerten, auch nicht aus Frankfurter Sicht.“

Und Adi Hütter, sein Nachfolger bei der Eintracht, kann sich ausmalen, wie schwer er es haben wird mit einer Mannschaft, die an Substanz deutlich verloren hat. „Die Bayern waren uns in allen Belangen überlegen“, sagte Hütter, „das 2:0 für Bayern war aus meiner Sicht der Knackpunkt. Gegen Ende sind wir in eine Klatsche gelaufen, die wir nicht wollten.“ Zudem deutet sich an, dass die Frankfurter ein Torwart-Problem bekommen könnten.

Hütter hatte gleich mal ein Statement abgegeben. Nur einer von sieben neuen Feldspielern stand auf dem Feld, Mittelfeldspieler Lucas Torró. Noch deutlicher: Die anderen wie Abwehrspieler Evan Ndicka, die Mittelfeldspieler Chico Geraldes, Allan Souza oder Stürmer Goncalo Paciencia hatten es nicht einmal ins Aufgebot geschafft. Sein Debüt im Eintracht-Trikot gab Torhüter Frederik Rönnow. Und das war nicht gerade glücklich. Beim ersten Gegentor war der Däne noch machtlos, beim zweiten aber hat er kräftig mitgeholfen. Gegen Robert Lewandowski war zweimal kein Kraut gewachsen. In der 21. Minute köpfte der Pole nach Flanke von Yosua Kimmich aus vier, fünf Metern ein. Der Bayern-Angreifer hatte sich freigeschlichen zwischen Hasebe und Abraham. Drei Minuten darauf rannte Rönnow nach einem Eckball von Robben aus dem Tor, irrte herum, Lewandowski war frei, hatte keine Mühe mit seinem zweiten Kopfballtor die Partie im Grunde früh zu entscheiden.

Zwanzig Minuten lang hatten die Frankfurter brav mitgespielt, nicht besonders aggressiv, irgendwie auch nicht inspiriert, schon gar nicht mit Angriffsdruck. Sie versuchten, die Münchner vom eigenen Tor wegzuhalten. Das gelang, weil sich die Bayern erstmal anschauten, was die Eintracht so drauf hatte. Der Meister hatte alles im Griff, der Pokalsieger setzte seine beschränkten Mittel dagegen. Das hat in vielen Szenen nicht gereicht. Und dann waren die Münchner gnadenlos effektiv. Die ersten beiden Chancen, zweimal war der Ball drin. Ruck-Zuck war der Eintracht der Zahn gezogen.

Eintracht unterliegt im Supercup Bayern München: Bilder Zur Fotostrecke

Nach der Pause ging das genauso weiter. Lewandowski erzielte in der 54. Minute das 0:3, nachdem er wieder einmal Abraham hatte stehen lassen. Und das 0:4 war wieder ein Komplettblackout auf allen Ebenen der Frankfurter. Alaba konnte unbedrängt flanken, Rönnow reagierte schwach, Willems war eingenickt und der gerade eingewechselte Coman konnte ins leere Tor schieben.

Alles was danach kam, war eine Art Schaulaufen des Meisters. Und die Eintracht schaute zu oder rannte hinterher. Oder wählte unfaire Mittel wie Abraham mit einem Ellbogenschlag gegen Lewandowski, der nicht geahndet wurde. Da gab’s dann mal eine Rudelbildung zur allgemeinen Aufregung auf dem Feld und zur Erheiterung auf den Rängen. Und einmal durften dann auch die Eintracht-Fans noch jubeln. In der 63. Minute schickte der Trainer Ante Rebic aufs Feld. Das war’s dann aber auch. Den Schlusspunkt setzten wieder die Bayern. Nach Vorarbeit von Coman traf Thiago zum 0:5. Nun war es doch eine Demütigung für die Eintracht in der eigenen Arena.