Hiobsbotschaft für Eintracht-Fans: Keine Auswärtsfans in Neapel erlaubt

Von: Melanie Gottschalk

Das italienische Innenministerium hat eine Verfügung erlassen, wonach in der Champions League keine Fans von Eintracht Frankfurt in Neapel zugelassen sind.

Frankfurt - Das ist enorm bitter für die Fans von Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Dienstagvormittag (07. März) mitteilte, hat das italienische Innenministerium eine Verfügung erlassen, wonach Gästefans im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals in Neapel nicht zugelassen werden.

Die SGE schreibt dazu: „Eintracht Frankfurt wurde gestern am späten Abend von der UEFA darüber informiert, dass das italienische Innenministerium im Laufe des heutigen Vormittags eine Verfügung gegen den veranstaltenden Klub SSC Napoli erlassen wird, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt für das am Mittwoch, 15. März, 21 Uhr, stattfindende Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League untersagt ist.“

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals sorgten die Fans im heimischen Stadion für Furore. In Italien könnten sie ausgeschlossen werden. © Revierfoto/imago

Eintracht Frankfurt droht Fan-Debakel vor Spiel gegen Napoli

Laut UEFA-Reglement stehen Eintracht Frankfurt 2.700 Karten zu, 2.400 davon im Gästesektor. Doch nun wird es wohl kein einziger Gästefan ins Stadion schaffen. Der hr bestätigte die Meldung der SGE. Abschließend heißt es in der Mitteilung des Vereins: „Sobald der konkrete Inhalt der Verfügung vorliegt, wird Eintracht Frankfurt ausführlich zu dieser Entwicklung Stellung nehmen.“

Grund für die Verfügung sollen laut hr Sicherheitsbedenken sein. Demnach könnte die Sicherheit Frankfurter Fans mögicherweise nicht garantiert werden. Im Hinspiel in Frankfurt war es zu Ausschreitungen gekommen. Die italienischen Sicherheitsbehörden sollen deshalb offenbar sogar darüber nachdenken, ein Betretungsverbot für deutsche Staatsangehörige im gesamten Stadtgebiet von Neapel auszusprechen. Dort gibt es laut hr aber noch keine finale Entscheidung.

Eintracht ohne Fans in Neapel? Fans stinksauer

Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich am Dienstagvormittag unter dem Post auf Twitter zahlreiche Kommentare. Die Fans sind stinksauer. „Die Unterstützung der Auswärtsfans ist wichtig. Für mich hier ein klarer Wettbewerbsnachteil, wenn man dies kurz vor dem Rückspiel so entscheidet“, kommentiert ein User.

Ein anderer schreibt: „Das kann doch nicht legal sein. Als ob jetzt ein Verein einfach ohne Auswärtsfans antreten darf?“ Einige fordern auch, dass das in Deutschland künftig auch so gehandhabt wird. „Warum macht die Stadt Frankfurt oder das deutsche Innenministerium sowas nicht bei Heimspielen, wenn das anscheinend jedes andere europäische Land bei internationalen Wettbewerben auch macht?“, kommentiert ein User.

Ob diese Verfügung wirklich von der UEFA mitgetragen wird oder ob der Verband dem überhaupt etwas entgegensetzen kann, ist noch offen. Für Eintracht Frankfurt wäre es jedenfalls ein herber Rückschlag, wenn sie ohne Fans dieses wichtige Spiel in der Champions League bestreiten müssten. Das Hinspiel hatte die SGE mit 0:2 verloren. (msb)