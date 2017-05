Eintracht holt französischen Nachwuchsspieler

Frankfurt - Eintracht Frankfurt meldet den ersten Neuzugang für kommende Saison: Der französische Nachwuchsspieler Sébastien Haller verstärkt die Hessen in der Offensive.

Sébastien Haller ist französischer U21-Nationalspieler und kommt vom holländischen Club FC Utrecht. Bei der Eintracht unterschrieb er einen bis 2021 laufenden Vertrag, beide Vereine haben Stillschweigen über die Ablösemodalitäten vereinbart. Der 22-Jährige Stürmer hat in der laufenden Saison in 32 Ligaspielen bislang 13 Treffer erzielt und sechs Tore vorbereitet. In der Saison 2015/2016 schoss er 24 Tore in 42 Spielen.

„Mit Sébastian haben wir unseren absoluten Wunschspieler bekommen, den wir über die gesamte Saison beobachtet haben. Wir sind sicher, dass er sich exzellent in die Mannschaft einfügen und uns große Freude bereiten wird“, äußerte sich Fredi Bobic zu dem Transfer. (nb)