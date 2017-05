SGE verspielt am 16. Mai in Rostock deutsche Meisterschaft

Frankfurt - Rostock: Ein Wort, sieben Buchstaben, die langjährigen Anhängern von Eintracht Frankfurt nach wie vor einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Am 16. Mai 1992 erlebt der Traditionsklub eine seiner bittersten Stunden. Von Jörn Polzin

Nicht zuletzt ein Schiedsrichter-Fehler kostet die Meisterschaft. „Lebbe geht weider“ lautet ein Ausspruch von Dragoslav „Stepi“ Stepanovic, der längst Kultcharakter besitzt. Doch an diesem Nachmittag in Rostock bricht für den damaligen Eintracht-Trainer, die Spieler und mitgereiste Fans eine Welt zusammen. Nach dem letzten Abpfiff der Saison herrscht kollektives Entsetzen. Zur Enttäuschung über die verpasste Titelchance – der ersten Meisterschaft seit 1959 – mischt sich eine Menge Mut. Adressat: Schiedsrichter Alfons Berg. Der Unparteiische verweigert der Eintracht eine Viertelstunde vor Schluss beim Stand von 1:1 einen klaren Elfmeter. Ralf Weber geht nach einem Foulspiel zu Boden, doch der Pfiff bleibt aus. In der Nachspielzeit trifft Rostock noch zum 2:1, die Eintracht fällt in der Tabelle auf Platz drei zurück. Hinter Dortmund und Meister Stuttgart. Aus der Traum vom Titel und der Champions League, die in der darauffolgenden Spielzeit eingeführt wird. Sichere Einnahmen von etwa zehn Millionen Mark sind in 90 Minuten verspielt.

+ „Die da in Rostock spielten, das war nicht die Eintracht der letzten Wochen.“ Weltmeister und Eintracht-Dribbler Andreas Möller wird nach dem Schlusspfiff von Fotografen umringt. © imago Dabei hat die Eintracht mit dem selbsternannten Fußball 2000 die Liga in der Saison aufgemischt. Gespickt mit Stars wie Uwe Bein und Andy Möller, zwei Weltmeister von 1990, die diesen Stil zelebrieren. Aggressives Pressing, Ballsicherheit, tolle Kombinationen. Doch am vorletzten Spieltag kommen die Frankfurter etwas aus dem Tritt, schaffen zu Hause gegen die Bremer nur ein 2:2. So spitzt sich der Dreikampf mit Stuttgart und Dortmund vor dem Saisonfinale zu. Alle Teams sind punktgleich, die Eintracht hat die beste Tordifferenz. Aber ein Zähler, soviel ist klar, wird in Rostock kaum reichen. „Wir stürmten und stürmten aber das Tor war wie vernagelt“, erinnert sich Libero Manfred Binz. Bis auf das 1:1 durch Axel Kruse bleibt der Sturmlauf erfolglos. Auch, weil Schiedsrichter Berg etwas dagegen hat. „Es war der klarste Elfmeter, den ich je gesehen habe“, erzählt Binz, der im gleichen Jahr mit der Nationalmannschaft den Vizetitel bei der Europameisterschaft holt. Ein schwacher Trost.

Binz, später bei Kickers Offenbach als Spieler und Co-Trainer, erinnert sich genau an die Reaktionen auf den ausgebliebenen Elferpfiff. Als Ralf Weber die blanke Wut packt, er den Unparteiischen attackiert. „Ich konnte nur mit größtem Kraftaufwand verhindern, dass er ihn verprügelt.“ Es sind ja noch 15 Minuten zu spielen. Die Eintracht trifft noch den Pfosten, ein Tor von Lothar Sippel wird aberkannt.

Seine Wut lässt Weber nach dem Abpfiff auf andere Weise aus: Der gebürtige Hainstädter zerlegt eine TV-Kamera und bricht mit Weinkrämpfen zusammen. Eine Aktion mit nachhaltiger Wirkung: „In der Beliebtheitsskala bei den Hardcore-Fans hat mir das geholfen. Für das, was ich vor hatte, hätte ich lebenslänglich gekriegt“, sagt Weber schmunzelnd.

Nach dem Spiel bekommt Berg einen Fernseher hingestellt, die Szene wird vorgespielt. Der sagt dann: „Ja, ich hätte pfeifen müssen, es war ein klarer Elfmeter, ich habe Mitleid mit der Eintracht.“

Davon können sich die Eintracht-Spieler wenig kaufen. Der Frust sitzt tief, besonders bei Weber: „Vielleicht habe ich mehr als alle anderen geahnt, dass wir so nah nie wieder rankommen würden“, meint der Mittelfeldspieler – und wird recht behalten.

Die große Meistersause fällt jedenfalls ins Wasser. Dabei haben sich die so weit mitgereisten Fans ordentlich eingedeckt für die Rückfahrt mit dem Sonderzug. Auch in Frankfurt, in einem Hotel am Flughafen, sind Vorbereitungen getroffen worden. Immerhin finden sich am Morgen danach 5000 Zuschauer am Frankfurter Römer ein, um die Mannschaft zu feiern. Doch wirklich in Feierlaune sind die Spieler nicht. Nicht nur für Binz ist es die „bitterste Stunde der Karriere“.