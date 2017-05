Frankfurt - Am Wochenende laufen die Spieler der Frankfurter Eintracht mit einem Sondertrikot gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf. Alle Infos dazu:

Im nächsten Bundesligaspiel der Eintracht am kommenden Samstag (15.30 Uhr) laufen die Frankfurter mit einem Vitamalz-Sondertrikot gegen den VfL Wolfsburg auf. Der Haupt- und Trikotsponsor Krombacher verzichtet für dieses Spiel auf den eigenen Markenschriftzug. Dies berichtete die Brauerei in einer Pressemitteilung. „Vitamalz (...) verbindet Generationen und ist beim Verbraucher fest als Sportmarke verankert. Deshalb nutzen wir in der heißen Schlussphase der Fußball Bundesliga die einmalige Chance, die Marke emotional mit unserem Partner Eintracht Frankfurt im wichtigen Absatzgebiet Hessen aufzuladen und medial für nationale Präsenz zu sorgen“, so Uwe Riehs, Geschäftsführer Marketing. Zudem gibt es eine Charity-Aktion: Für jedes Sondertrikot, das zwischen dem 2. Mai und 14. Mai online oder im Fanshop in der Commerzbank-Arena verkauft wird, fließt eine Spende an eine gemeinnützige Einrichtung in der Region. (dr)

Die Eintracht wird zudem im DFB-Pokalfinale in designten weißen Hemden, schwarzen Hosen und weißen Stutzen spielen.