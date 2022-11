Millionen-Ablöse für 19-Jährigen: Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von US-Talent Aaronson

Der Blick für mögliche Neuzugänge geht bei Eintracht Frankfurt auch über den großen Teich. Ein Talent aus der MLS steht offenbar kurz vor einem Wechsel zur SGE.

Frankfurt/Main - Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt steht übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Mittelfeldtalent Paxton Aaronson. Der 19-Jährige von Philadelphia Union könne demzufolge bereits in diesem Winter zu den Hessen wechseln und würde wohl vier Millionen Euro Ablösesumme kosten.

imago1012337650h.jpg © Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Imago

Aaronson ist offensiver Mittelfeldspieler und könnte dem Team von Cheftrainer Oliver Glasner eine zusätzliche Option in der Offensivreihe bieten. Diese ist mit Jesper Lindström, Mario Götze und Daichi Kamada in der Spitze sehr gut besetzt. Da die Eintracht aber auch 2023 in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gefordert ist, dürften zusätzliche Alternativen im Kader nötig sein. (dpa)

Eine Alternative für den linken Flügel bei Eintracht Frankfurt könnte DFB-Star Robin Gosens sein.