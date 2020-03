Bundesligamannschaft von Eintracht Frankfurt in Quarantäne 

Die Bundesliga-Mannschaft befindet sich aufgrund eines Coronavirus-Falls in Quarantäne.

Bei Eintracht Frankfurt ist ein Spieler an dem Coronavirus erkrankt. Die Mannschaft befindet sich deshalb in Quarantäne.

Mannschaft von Eintracht Frankfurt in Quarantäne

in Spieler an Coronavirus erkrankt

erkrankt Eintracht Frankfurt befand sich bereits im Individualtraining



Frankfurt - Die Bundesligamannschaft von Eintracht Frankfurt befindet sich wegen eines positiven Coronavirus-Falls in Quarantäne. Das hat der Verein am Donnerstagabend (19.03.2020) auf seiner Homepage mitgeteilt. Demnach hat sich ein Spieler mit dem Coronavirus angesteckt. Um welchen Spieler es sich handelt, teilte Eintracht Frankfurt nicht mit.

Der Spieler hatte über Unwohlsein und typischen Kranheitssymptomen geklagt. Deshalb wurde ein Coronavirus-Test gemacht, der positiv ausfiel. Deshalb haben sich laut Eintracht Frankfurt die Spieler sowie der Staff und einige Mitarbeiter aus dem Teamumfeld in die obligatorische 14-tägige Quarantäne begeben. Sie alle werden sich zeitnah einem Test unterziehen.

Eintracht Frankfurt: Aid Hütter schickt Mannschaft ins Individualtraining

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus hatte Adi Hütter, Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, das Team bereits zum Individualtraining gebeten, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Trotzdem muss die Mannschaft nun in Quarantäne.

ℹ️ Beim Profiteam der Eintracht gibt es den ersten COVID-19-Fall. Zu den Einzelheiten... ⤵️ #SGE #Corona https://t.co/Docd309g0F — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 19, 2020

„Vermutlich war das leider nur eine Frage der Zeit. Wir werden aber auch diese schwierige Situation überstehen“, sagt Sportvorstand Fredi Bobic. „Es kann jeden treffen! Und deshalb auch in diesem Zusammenhang ganz klar an alle Menschen: jeder muss Verantwortung übernehmen und zuhause bleiben.“

Eintracht Frankfurt nicht die erste Bundesliga-Mannschaft in Quarantäne

Bereits in der vergangenen Woche hatte sich die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn in Quarantäne begeben, weil ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wenige Tage später wurde auch der erste Fall bei der Mannschaft von Hertha BSC bekannt. Auch einige andere europäische Mannschaften wie Real Madrid oder Juventus Turin befinden sich aufgrund des Coronavirus in Quarantäne.

In Europa ist der Spielbetrieb sämtlicher Fußball-Ligen ausgesetzt. Die Bundesliga pausiert zunächst bis zum 02.04.2020. Dann wollen die Vereine und die DFL erneut beraten und eventuell weitere Spieltage verlegen. Nach der Absage der Fußball-Europameisterschaft 2020 gilt eine längere Pause der Bundesliga als wahrscheinlich.