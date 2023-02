Eintracht vor nächstem ablösefreien Neuzugang? - Verhandlungen laufen bereits

Von: Sascha Mehr

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Jan Huebner

Eintracht Frankfurt hat Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln ins Visier genommen und will ihn im Sommer ablösefrei an den Main holen.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt plant die kommende Saison und ist auf der Suche nach Schnäppchen. Im vergangenen Sommer holte Sportvorstand Markus Krösche Randal Kolo Muani ablösefrei aus der französischen Liga vom FC Nantes und landete mit dem Transfer einen Volltreffer. Die Leistungen des Stürmers explodierten förmlich und er hat sich innerhalb weniger Monate zu einem der besten Angreifer der gesamten Bundesliga entwickelt. Lohn war eine Nominierung für den Kader Frankreichs für die Weltmeisterschaft in Katar, wo er mit seiner Mannschaft im Finale den Argentiniern unterlag.

Eintracht Frankfurt buhlt um Kölner Skhiri

Der nächste ablösefreie Neuzugang könnte aus der Bundesliga kommen, denn nach Informationen der Sport Bild zeigt Eintracht Frankfurt großes Interesse an Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln. Die Verhandlungen zwischen der SGE und der Spielerseite sollen bereits laufen. Der Tunesier, Leistungsträger beim FC, hat nur noch einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison und kann dann zum Nulltarif gehen. Die Kölner würden ihn gerne langfristig an den Verein binden, doch die Chancen stehen dafür äußerst schlecht.

„Er ist in den vergangenen Jahren ein bisschen unter dem Radar gelaufen, weil man seine Qualitäten nicht auf den ersten Blick erkennt. Wir werden natürlich auch mit dem FC sprechen, wie die Konditionen für eine Verlängerung sind. Man muss realistisch sagen: Es ist für Köln nicht unmöglich, Ellyes Skhiri zu halten, aber es wird sehr, sehr schwer“, sagte Michael Reschke, Europa-Chef von Skhiris Berateragentur ICM Stellar, im vergangenen Herbst zum Express.

Eintracht Frankfurt: Skiri ablösefrei zu haben

Die Hoffnungen des 1. FC Köln, dass es doch noch zu einer Vertragsverlängerung kommt, werden immer geringen. „Ich würde ihn gerne behalten und mich freuen, wenn er bleibt. Die Aussagen sind aber eindeutig so, dass er einen neuen Weg gehen will“, sagte Steffen Baumgart, Trainer des FC, kürzlich zum Express. Nach Informationen der Sport Bild zieht es den 27-Jährigen zu einem Verein, der in der kommenden Saison in der Champions League spielt. Das könnte Eintracht Frankfurt womöglich bieten, wenn die SGE mindestens Vierter wird in der Bundesliga. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner einen Punkt hinter den Königsklassen-Plätzen.

Eintracht Frankfurt muss sich im Werben um Skhiri gegen einen namhaften Konkurrenten durchsetzen. Nach Informationen des französischen TV-Senders RMC Sport, zeigt Olympique Lyon ebenfalls Interesse. Doch der Top-Klub aus der Ligue 1 spielt eine durchwachsene Saison und wird die Champions League mit ziemlicher Sicherheit verpassen - Vorteil Eintracht Frankfurt.

Unterdessen tumpft Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt weiter auf. Trotz Wechselgerüchten wird er wohl auch in der kommenden Saison für die SGE spielen. Wegen des Verdachts auf Kokain-Besitz ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den Präsidenten von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer. (smr)