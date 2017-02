Eintracht will Euphorie ins Pokal-Achtelfinale mitnehmen

Frankfurt - Eintracht Frankfurt will auch im DFB-Pokal weiter für Furore sorgen. "Wir sind auf einer Euphoriewelle, das wollen wir auch im Pokal nutzen", sagte Eintracht-Coach Niko Kovac heute vor dem Achtelfinale bei Hannover 96.

Personell kann Kovac bis auf die schon länger angeschlagenen Spieler aus dem Vollen schöpfen. "Alle sind fit und gesund." Trotz der starken Saison sieht der 45-Jährige seine Eintracht am Mittwochabend (20.45 Uhr) in der HDI Arena nicht in der absoluten Favoritenstellung. "Auf dem Papier sicherlich, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz. Hannover ist für mich eine Erstliga-Mannschaft", sagte Kovac. (dpa)

