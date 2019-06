Eintracht ist heiß auf Hertha-Star - Gute Chancen trotz riesiger Konkurrenz?

Die Eintracht hat großes Interesse an Marko Grujic (rechts) von Hertha BSC.

Eintracht Frankfurt Transfer-Ticker: Die SGE hat Interesse am dominantesten Hertha-Spieler der vergangenen Saison. Die Konkurrenz ist aber riesig.

Daichi Kamada hat das Interesse aus der 2. Liga geweckt

SGE will Stanley Nsoki von Paris St. Germain

Evan N'Dicka ist beim FC Liverpool im Gespräch

Update, 24. Juni, 13:32 Uhr: Eintracht Frankfurt schaut sich nach dominanten Mittelfeldspielern um und hat ein Auge auf Marko Grujic geworfen. Der Serbe spielte bei Hertha BSC eine überzeugende Saison Er war für ein Jahr (und eine Million Euro) vom FC Liverpool ausgeliehen worden.

Grujic, vertraglich noch bis 2023 an den Champions-League-Sieger gebunden, besticht durch seine Präsenz auf dem Platz. Dazu ist er mit 1,91 Metern Größe extrem kopfballstark. Und: Er ist sowohl im Spiel gegen den Ball als auch mit dem Ball beeindruckend stark, unterbindet gegnerische Angriffe, leitet den Konter blitzgescheit ein und stößt auch mutig in die Box mit vor. Er gilt als kompletter Mittelfeldspieler, im vergangenen Jahr hat er in 22 Bundesligaspielen fünf Tore erzielt (eine Vorlage).

Allerdings haben mittlerweile auch Werder Bremen und Atalanta Bergamo, das überraschenderweise den Sprung in die Königsklasse geschafft hat, ihre Netze nach dem begehrten Spieler ausgeworfen. Auch Hertha macht sich noch leise Hoffnungen.

Update, 21. Juni, 10.12 Uhr: Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt hat bei seiner Leihe zum VV St. Truiden überzeugt. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er 36 Partien, in denen 16 Treffer und neun Vorlagen auf sein Konto gingen. Dadurch zog er viel Aufmerksamkeit auf sich.

Laut dem belgischen Portal "Voetbal Nieuws" steht der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart auf dem Zettel. Eine erneute Leihe wäre möglich, denn Kamadas Vertrag bei der SGE läuft noch bis 2021.

Update, 21. Juni, 9.49 Uhr: Scheitert ein Wechsel von Max Kruse zu Eintracht Frankfurt? Der Stürmer hat hohe Gehaltsvorstellungen und will laut Bild-Zeitung bis zu sechs Millionen Euro. Er wäre damit Spitzenverdiener vor Ante Rebic (vier Millionen Euro). Es ist unwahrscheinlich, dass die SGE ihr Gehaltsgefüge derart verschiebt.

Eintracht Frankfurt ist heiß auf Inter-Sturmtalent - Risiko bei Ablöse zu groß?

Update, 19. Juni, 12.25 Uhr: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund pokern um den Wechsel von Sebastian Rode. Steht der Transfer kurz vor dem Abschluss? Diese Information hat jedenfalls die Sportbild. DER BVB soll demnach etwas mehr als fünf Millionen Euro fordern.

Update, 19. Juni, 11.09 Uhr: Schnappt sich Eintracht Frankfurt das nächste Talent für die Offensive? Die SGE ist nach Informationen des Portals fcinter98.it an Inter-Eigengewächs Andrea Pinamonti interessiert. Demnach sollen die Hessen den 20-Jährigen in den vergangenen Monaten mehrmals beobachtet haben.

SGE beobachtet Andrea Pinamonti

Der Stürmer war in der vergangenen Saison an Aufsteiger Frosinone Calcio ausgeliehen, wo ihm in 27 Spielen fünf Tore und drei Vorlagen gelangen. Ein Wechsel im Sommer scheint wegen der großen Konkurrenz bei Inter Mailand wahrscheinlich. Die große Frage ist nur, wohin es Andrea Pinamonti zieht?

Laut Informationen der portugiesischen Zeitung A Bola ruft Inter für das Eigengewächs 20 Millionen Euro Ablöse auf. Es ist fraglich, ob die Verantwortlichen der SGE ein derart großes finanzielles Risiko für ein Talent eingehen wollen.

Liegt Eintracht Frankfurt im Poker um Max Kruse vorn?

Update, 19. Juni, 10.33 Uhr: Hat Eintracht Frankfurt beim Poker um Max Kruse die Nase vorn? Der ehemalige Nationalspieler ist nach seinem Abschied bei Werder Bremen noch immer auf der Suche nach einem neuen Verein, möchte unbedingt mit ihm international spielen. Nach Informationen der Sportbild ist Eintracht Frankfurt ein heißer Kandidat für einen Wechsel. Doch es gibt zahlreiche Knackpunkte, unter anderem Max Kruses Gehaltsvorstellungen.

Update, 19. Juni, 9.33 Uhr: Eintracht Frankfurt bekommt im Poker um Martin Hinteregger Konkurrenz. Die starke Rückrunde bei der SGE macht nicht nur Vereine aus England, sondern auch Italien auf den Verteidiger aufmerksam. Geht Eintracht Frankfurt am Ende leer aus? Nach Informationen von "Fussballtransfers" hat Lazio Rom Interesse an dem Verteidiger. Konkrete Gespräche scheint es noch nicht gegeben zu haben.

Stadtrivale FSV wildert bei Eintracht - SGE verliert Nachwuchshoffnung

Update, 18. Juni, 6.36 Uhr: Nachwuchshoffnung Mischa Häuser wechselt von der Eintracht zum FSV Frankfurt. Der 19-Jährige, der im vergangenen Sommer mit einem profivertrag ausgestattet wurde, will in der Regionalliga einen neuen Anlauf nehmen.

Update, 17. Juni, 11.59 Uhr: Nach Informationen von Sky-Sports steht der Transfer von Djibril Sow kurz vor dem Abschluss. Der Sender berichtet, dass sich Spieler und Eintracht Frankfurt bereits einig sind. Jetzt soll es nur noch um die höher der Ablöse gehen.

Update, 16. Juni, 9.05 Uhr: Lotst Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter einen ehemaligen Schützling zur SGE? Djibril Sow, früher auch schon bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, und sein aktueller Klub BSC Young Boys führen nach Informationen von Blick Verhandlungen mit den Hessen. Fest steht demnach wohl schon, dass der zentrale Mittelfeldspieler die Schweizer verlassen wird. Offen ist nur noch, wohin.

Eintracht Frankfurt soll aber laut Quellen des Blattes bei den Verhandlungen in der Pole Position sein. Denn: Sow liebt die Bundesliga und hatte in seinem ersten Jahr bei den Young Boys unter Trainer Adi Hütter einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Nach Informationen von Blick ist es wahrscheinlich, dass der 22-jährige Schweizer bei der SGE landet.

In der abgelaufenen Saison war der offensive Mittelfeldspieler einer der besten Berner in der Champions League. Beide Clubs müssen sich jetzt noch auf eine Ablösesumme verständigen. Die Young Boys wollen mindestens zehn, zwölf Millionen Franken (rund zehn Millionen Euro) für das Juwel. An ihm sollen auch noch Lyon und Bologna interessiert sein.

Neuzugang von Paris St. Germain im Anflug - Deal kurz vor Abschluss

Update, 15. Juni, 16.45 Uhr: Wird der Wechsel von Stanley Nsoki von Paris St. Germain konkret? Das meldet zumindest das französische Sportblatt "Le Progres". Die Eintracht ist wohl in der Pole Position beim Verteidiger und eine Vollzugsmeldung könnte kommende Woche erfolgen.

Update, 15. Juni, 15.38 Uhr: Irres Transfergerücht aus England! Wechselt Evan N'Dicka von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool? Die englische Zeitung „Liverpoolecho“ bringt den französischen Verteidiger als Nachfolger für Routinier Dejan Lovren ins Spiel.

Update, 15. Juni, 12.19 Uhr: Eintracht Frankfurt soll heiß auf einen englischen Juniorennationalspieler sein. Nach Informationen von „Sky Sports“ steht Rechtsverteidiger Cody Drameh auf dem Zettel der SGE. Der 17-Jährige steht derzeit beim FC Fulham unter Vertrag. Dieser läuft im kommenden Sommer aus.

Eintracht Frankfurt jagt Cody Drameh: Wechsel auf Zielgeraden?

Cody Drameh ist englischer U19-Nationalspieler und kam in der vergangenen Saison auf 25 Partien für die Reserve des FC Fulham. Eintracht Frankfurt könnte ihn als möglichen Backup für Dauerläufer Danny da Costa verpflichten. Ein Wechsel soll laut Sport.de kurz bevorstehen.

Update, 14. Juni, 19.36 Uhr: Jetzt ist es fix: Eintracht Frankfurt holt Stürmer Dejan Joveljic. Der Serbe soll den zu Real Madrid abgewanderten Luka Jovic ersetzen. „Dejan ist ein sehr guter Mittelstürmer, der aber auch über eine gewisse Variabilität verfügt und über die Flügel kommen kann. Natürlich ist er noch jung und wird lernen müssen. Aber wir sind sehr optimistisch, dass ihm die Eingewöhnung hier bei uns in Frankfurt leicht fällt“, sagt Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht heiß auf Verteidiger aus Pariser Starensemble - Konkurrenz ist riesig

Update, 14. Juni, 14.56 Uhr:Steht die SGE vor der Verpflichtung eines Abwehrspielers von Paris S.G.? Laut "Soccer Link" zeigt die SGE Interesse an Linksverteidiger Stanley Nsoki. Der 21-Jährige hat einen schweren Stand im Team von Thomas Tuchel und soll abgegeben werden.

Update, 14. Juni, 10.40 Uhr: Alfonso Pedraza vom FC Villarreal soll kurz vor der Unterschrift bei Eintracht Frankfurt stehen, wie "El Periodico Mediterrano" berichtet. Eine mündliche Einigung soll es bereits geben. Villarreal will 15 Mio. Euro für den Außenbahnspieler, die SGE bisher nur 13 zahlen. Zusätzlich können noch Bonuszahlungen auf Adler zukommen.

Eintracht Frankfurt: Interesse an tunesischem Verteidiger

Update, 13. Juni, 12.15 Uhr: Die Eintracht ist an der Verpflichtung von Dylan Bronn interessiert, wie "Het Nieuwsblad" berichtet. Der Innenverteidiger spielt in der belgischen Liga bei GAA Gent und ist dort Stammspieler. In 33 Spielen erzielte er acht Tore. Konkurrenz bekommt die SGE von Real Betis Sevilla, FC Sevillas und dem AC Florenz. Der tunesische Nationalspieler hat in Gent noch einen Vertrag bis 2021.

Update, 12. Juni, 19.15 Uhr: Eintracht Frankfurt soll heiß auf einen Stürmer aus Italien sein. Die SGE will Stürmer Musa Barrow von Atalanta Bergamo ausleihen, berichtet die „Bild“-Zeitung. Er war in der vergangenen Saison nur die Nummer drei hinter Duvan Zapata und Papu Gomez. Beide schossen die Norditaliener in die Champions League .

Der Erstligist und der Spieler sollen einer Leihe gegenüber offen sein. Musa Barrow schoss in der vergangenen Spielzeit fünf Tore in 29 Spielen und bereitete zwei weitere Treffer vor. Eintracht Frankfurt könnte während der Verhandlungen einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz haben: Die Fans beider Clubs verbindet seit Jahren eine Fanfreundschaft.

Eintracht Frankfurt: Alle Transfers im Ticker

Erstmeldung, 12. Juni, 16 Uhr: Selten ist eine Transferperiode bei Eintracht Frankfurt so spannend gewesen wie vor der Saison 2019/20. Die SGE hat sich mit ihrem modernen Fußball nicht nur in die Herzen der eigenen Fans gespielt, sondern auch die Spieler haben Begehrlichkeiten bei vielen Topclubs geweckt.

Einen Anfang machte Luka Jovic. Wochenlang verging kaum ein Tag, an dem es nicht ein Gerücht um den torgefährlichsten Stürmer von Eintracht Frankfurt gab. Am Ende wechselte Jovic für 70 Millionen Euro zu Real Madrid und macht dort bereits jetzt eine erste Kampfansage.

Eintracht Frankfurt: Zukunft von vielen Spielern offen

Die Zukunft von vielen Spielern bei Eintracht Frankfurt ist offen. Sebastien Haller hat jüngst ein klares Bekenntnis zur SGE vermieden und wird immer wieder mit Clubs aus England in Verbindung gebracht. Ante Rebic scheint bei seinen Teamkollegen in Missgunst gefallen zu sein und steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Die Eintracht rechnet wohl mit einem Abgang des Stürmers.

Ebenso den Verein verlassen soll Marc Stendera. Das Eigengewächs hat in den vergangenen beiden Spielzeiten meist auf der Bank oder Tribüne gesessen. Bei Eintracht Frankfurt hat er keine Zukunft mehr. Wechselgerüchte um seine Person heizt ebenfalls Jetro Willems an. Er möchte die SGE unbedingt verlassen.

SGE will die Leihspieler halten: Schwere Verhandlungen bei Hinteregger

Anders ist das bei den Leihspielern. Die SGE hat bereits ein erstes Transferangebot für Kevin Trappabgegeben, doch Paris lehnte den Wechsel des Nationalkeepers zunächst ab. Verteidiger Martin Hinteregger macht keinen Hehl daraus, dass er sein Zukunft bei Eintracht Frankfurt sieht, doch die Verhandlungen FC Augsburg gestalten sich schwierig. Keine Zukunft bei Borussia Dortmund hat wohl Sebastian Rode. Der Mittelfeldspieler soll - auch wegen seiner Verletzung – günstig zu haben sein.

Eintracht Frankfurt muss und wird auch auf dem Transfermarkt nachlegen. Gerüchte um Spieler gibt es zuhauf, wir haben sie alle in unserem alten Transferticker gesammelt und halten Fans von Eintracht Frankfurt jetzt im neuen Ticker hier auf dem Laufenden. (chw, smr)

