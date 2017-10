Wird Haller der neue Star?

Frankfurt - Zwei Spiele, zwei Traumtore, Interviews auf allen Kanälen und vielen Zeitungen: Sébastien Haller, teuerster Einkauf der Frankfurter Eintracht aller Zeiten (sieben Millionen Euro), beginnt zurückzuzahlen. Von Peppi Schmitt

Wer die Begeisterung um den 23 Jahre alten Franzosen gesehen hat beim im Grunde belanglosen Freundschaftsspiel in Fulda gegen den TSV Lehnerz, ahnt, dass aus diesem guten Stürmer irgendwann einmal ein echter Star werden könnte. Mir einem spektakulären Markenzeichen. Wie schon gegen Stuttgart hat er auch in Fulda den Ball per Seitfallzieher ins Tor geschmettert. Das können nicht viele, Haller kann es. "Jetzt glaube ich es auch", sagte sein Trainer Niko Kovac. "Ich schieße noch zehn Tore so, wenn er will", sagte Haller, "ich muss nur dir richtigen Bälle bekommen."

Haller wird auch zu einem beliebten Interviewpartner. Er spricht neben französisch auch englisch und er lernt fleißig deutsch. Und er hat eine klare Meinung, ist noch nicht so glatt gebügelt wie vieler seiner Kollegen. Was auch daran liegen könnte, dass er noch nicht so lange da ist. So äußerte er sich zum Start der Eintracht: "Wir sind nicht schlecht, wenn man bedankt, wie viele neue Spieler hier sind. Und wir werden noch besser mit der Zeit."

Bilder: Eintracht gewinnt gegen Hessenliga-Spitzenreiter Zur Fotostrecke

Hallers Meinung über Trainer Kovac: "Er ist den Umbruch mit vielen neuen und ausländischen Spielern ja gewohnt vom letzten Jahr. Und er ist ja selber nicht richtig deutsch. Also kriegt er das wieder hin." Zu guter Letzt nahm er auch Stellung zu den Kritiken der letzten Wochen: "Wenn du nicht kritisiert wirst, hast du nicht mitgespielt. Wichtig ist, dass du selber dir nichts vorwerfen kannst, weil du alles versucht hast."