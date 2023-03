Eintracht-Star löst irre Panne in Wolfsburg nach Spielunterbrechung

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt spielt in der Bundesliga Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg und verpasst es, Boden gute zu machen auf Platz vier.

Update vom Sonntag, 5. März, 19.30 Uhr: Eintracht Frankfurt hat im Kampf um die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Die SGE kam beim VfL Wolfsburg trotz zwischenzeitlicher Führung nur zu einem 2:2 und liegen damit drei Zähler hinter Platz vier zurück. Durch das Remis hielt die Eintracht bei der Rückkehr von Trainer Oliver Glasner an seine alte Wirkungsstätte die Wolfsburger immerhin auf Distanz.

Omar Marmoush hatte den VfL zunächst in Führung gebracht, ehe Torjäger Randal Kolo Muani und Evan Ndicka mit einem Doppelschlag die Eintracht in Führung brachten. Yannick Gerhardt sorgte noch vor dem Halbzeitpfiff für das 2:2. Zu einer kuriosen Szene kam es kurz nach Anpfiff: Die Partie musste für wenige Minuten unterbrochen werden, weil eines der beiden Tore anscheinend nicht richtig verankert war.

Eintracht Frankfurt spielt Remis in Wolfsburg.

Erstmeldung: Frankfurt - Der 23. Spieltag steht an in der Fußball-Bundesliga und Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. Nach der Niederlage am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig, will die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner zurück in die Erfolgsspur. In Wolfsburg, wo Ex-SGE-Coach Niko Kovac an der Seitenlinie steht, wird die Aufgabe aber alles andere als einfach. Glasner wird zudem seine Startelf verändern müssen, da Djjibril Sow wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt fehlt.

Eintracht Frankfurt zu Gast beim VfL Wolfsburg

„Wir haben gezeigt, dass wir auch ohne Djibi gewinnen können, wie im Pokal gegen den SC Darmstadt 98. Alle haben unser Vertrauen. Wenn alle gesund bleiben, beginnen Sebastian Rode und Daichi Kamada. Ansonsten ist die Aufstellung nicht endgültig entschieden“, verriet Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie beim VfL Wolfsburg. Für den kommenden Gegner gab es Lob vom SGE-Coach: „„Es treffen die Teams mit den meisten Sprints und intensiven Läufen aufeinander. Maxi Arnold ist ein grandioser Standardschütze. Der VfL Wolfsburg hat viel Körpergröße und Tempo und mit am häufigsten zu Null gespielt.“

Kein Kandidat für die Startelf bei Eintracht Frankfurt ist Almamy Toure, der nach seiner Muskelverletzung keine größere Rolle mehr spielt. „Er ein super Kerl. Er ist nach seiner langen Verletzung noch nicht in der Verfassung, seine ganze Energie und Zweikampfstärke auf den Platz zu bekommen, um ein Kandidat für die Startelf zu sein“, bestätigte Glasner.

Eintracht Frankfurt: Dina Ebimbe auf gutem Weg zum Comeback

Positive Nachrichten gibt es von Junior Dina Ebimbe, wie Glasner auf der Pressekonferenz berichtete: „Ihm geht es relativ gut. Nächste Woche wissen wir mehr, aber bis zur Länderspielpause ist er kein Thema. Es läuft alles nach Plan, auch dank unserer super Medizinischen Abteilung. Junior wird topfit zurückkommen.“

Für die Partie gegen Wolfsburg wird wohl Innenverteidiger Evan Ndicka zurück in die Startelf kehren, der zuletzt überraschend auf der Bank Platz nehmen musste. „Kristijan Jakic und Randal Kolo Muani waren in dieser Woche krank. Aber jetzt stehen wieder alle im Training und sind gesund“, so Glasner über das Duo, von dem aber wohl nur der Franzose für die Anfangself vorgesehen ist. Knappe Entscheidungen wird es gegen zwischen Ansgar Knauff und Aurelio Buta auf der rechten Außenbahn und zwischen Hrvoje Smolčić und Makoto Hasebe in der Innenverteidigung.

Unterdessen muss Eintracht Frankfurt nach zwei Niederlagen zurückfinden in die Siegesspur - dafür wird die Abwehr beim Spiel in Wolfsburg stabiler stehen müssen. (smr)