Eintracht vor einem Zuschauer-Rekord

Frankfurt - Sportlich läuft es für die Frankfurter Eintracht in dieser Saison ziemlich rund, entsprechend hoch ist die Nachfrage für Tickets bei den Heimspielen. Am Samstag im Spiel gegen Schalke könnte sogar ein Rekord aufgestellt werden.

49.000 Eintrittskarten hat die Frankfurter Eintracht für das Heimspiel am Samstag gegen den FC Schalke 04 verkauft. Sollten noch 1000 weitere Fans Tickets lösen, hätte die Eintracht einen neuen Rekord aufgestellt. Dann wären durchschnittlich zu allen acht Heimspielen der Vorrunde 50.000 Zuschauer in die Arena im Stadtwald gepilgert. „Die Auslastung spricht für sich und zeigt das Interesse an Eintracht Frankfurt“, sagt Vorstand Axel Hellmann, „das ist eine tolle Entwicklung.“ (sp)