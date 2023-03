Eintracht Frankfurt bastelt an Kader: SGE-Star soll fest verpflichtet werden

Von: Marcel Schwenk

Eintracht Frankfurt schraubt weiter am Kader für die kommende Saison. Zwei ausgeliehene Spieler sollen wohl dauerhaft am Main bleiben.

Frankfurt - Eintracht Frankfurt treibt die Planungen für die Bundesliga-Saison 2023/24 weiter voran. Wie Sport 1 berichtet, sollen zwei aktuell nur ausgeliehene Spieler längerfristig am Main bleiben.

Die Rede ist von Linksverteidiger Philipp Max, der im Winter-Transferfenster von der PSV Eindhoven kam, und Mittelfeldspieler Eric Junior Dina Ebimbe. Zweiterer ist schon seit dem Sommer in Frankfurt, steht aber eigentlich beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain unter Vertrag.

Eintracht Frankfurt: Max direkt mit Stammplatz seit Ankunft

Im Falle von Max soll aller Voraussicht nach eine Kaufpflicht in Höhe von zwei Millionen Euro greifen, deren nicht näher genannte Bedingungen demnach schon zeitnah erfüllt sind.

Soll über den Sommer hinaus bei Eintracht Frankfurt bleiben: Linksverteidiger Philipp Max © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Seit seinem Wechsel zur SGE Ende Januar stand der ehemalige Augsburg-Profi in allen sechs Partien von Beginn an auf dem Rasen, davon dreimal über die volle Distanz. „Er ist jemand, der mutig nach vorne verteidigt, der die Dynamik und den Punch mitbringt. Er hat die Qualität und in der Regel jedes vierte Spiel einen Scorerpunkt über seine gesamte Karriere. Für einen Außen ist das top“, hob Trainer Oliver Glasner bereits vor einigen Wochen auf einer Pressekonferenz die Vorzüge des Neuzugangs hervor.

Eintracht Frankfurt: Rückkehr von Dina Ebimbe zu PSG wohl unwahrscheinlich

Anders als Max, der noch auf seine erste Torbeteiligung im Eintracht-Dress wartet, gelangen Junior Ebimbe bereits derer drei in 18 Einsätzen. Aktuell laboriert der 22-Jährige noch an einem Syndesmosebandriss, den er sich beim 3:0-Erfolg über Schalke 04 Mitte Januar zuzog.

Nichtsdestotrotz soll auch der Franzose, der sich nach Anlaufschwierigkeiten zu Saisonbeginn im Laufe der Hinrunde zur festen Größe auf der rechten Außenbahn entwickelte, fest verpflichtet werden. Berichtet wurde bereits im Sommer über eine Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro.

PSG besitzt wohl zudem eine Rückkaufoption, die sich laut Sport 1 im Bereich von 20 Millionen Euro bewegen soll. Dass der Champions-League-Achtelfinalist davon Gebrauch macht, soll aber unwahrscheinlich sein. (masc)