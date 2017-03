Alex Meier: Spritzen gegen die Schmerzen

Frankfurt - Die Hoffnung von Eintracht Frankfurts Trainer Niko Kovac nach der Länderspielpause seine Mannschaft wieder komplett zusammen zu haben, wird sich nicht erfüllen. Von Peppi Schmitt

Nachdem nun klar ist, dass Makoto Hasebe einen Knorpelschaden im Knie davongetragen hat und in dieser Saison überhaupt nicht mehr spielen kann, ist es nun auch fraglich, ob Alexander Meier rechtzeitig fit wird bis zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am nächsten Samstag. Meier plagt sich seit der intensiven Trainingseinheit vom letzten Mittwoch mit starken Schmerzen in der rechten Ferse. „Es war ziemlich heftig, am Anfang könnte ich nicht mal auftreten", sagt er.

Am Donnerstag und Freitag wurde der 34 Jahre alte Kapitän intensiv behandelt, hat unter anderem auch Spritzen bekommen gegen die Schmerzen. Beim Freundschaftsspiel am Freitagabend gegen die Würzburger Kickers konnte er nicht eingesetzt werden. Passiert war es bei einem kleinen Spielchen. „Ich habe abrupt abgestoppt und hatte plötzlich die Schmerzen", sagt Meier, der hofft, dass ihm die Ruhe und die Behandlungen übers Wochenende gut tut. Nächste Woche will er wieder trainieren.

