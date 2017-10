Ein Traumtor gegen die spielerische Armut

Frankfurt - Draußen an der Seitenlinie schlug Niko Kovac die Hände vors Gesicht. Drinnen riss sich Sebastien Haller das Trikot vom Leib. Von ganz hinten kam Torwart Lukas Hradecky zum gemeinsamen Jubel gesprintet. Und hinter dem Tor flippten die Fans aus. Von Peppi Schmitt

Das Tor in letzter Sekunde für die Frankfurter Eintracht, der 2:1 (1:0)-Siegtreffer gegen den VfB Stuttgart hatte alle in der Arena mitgerissen. Es war mehr als nur ein wichtiger Treffer. Es war eine Befreiung für den Schützen Haller und für seine Mannschaft. Es hat die Frankfurter zunächst einmal vor turbulenten Wochen bewahrt. Der Jubelsturm und die große Erleichterung über den ersten Heimsieg der Saison haben die vielen Fehler und die spielerische Armut wenigstens für ein paar Momente verdeckt. Später, als die Emotionen langsam abgeklungen waren und es ans Kommentieren und Analysieren ging, war dann schnell Realismus eingekehrt. "Es war ein glücklicher Sieg, ich habe uns nicht besser als den VfB gesehen", sagte Trainer Niko Kovac, der sichtlich geschafft wirkte.

So wie seine Mannschaft vorher auf dem Feld. In der ersten Halbzeit hatte der Eintracht-Coach die "Kontrolle" noch bei seinem Team gesehen, nachher sei diese völlig verloren gegangen. Die Impulse für den Frankfurter Sieg waren aus der Stuttgarter Mannschaft gekommen. Holger Badstuber beim 1:0 durch Ante Rebic (42.Minute) und Daniel Ginczek beim 2:1 von Haller (90. plus 1) hatten die Treffer direkt vorgelegt. "Das nervt nur noch", ärgerte sich VfB-Trainer Hannes Wolf.

Das Spiel der Gastgeber war von der Taktik geprägt, ohne spielerische Leichtigkeit, ohne Fantasie, ohne wirkliche Überraschungsmomente, auch ohne Überzeugung. Die Eintracht in diesen Tagen und Wochen macht durchaus den Eindruck, als verwalte der Trainer (noch) den Mangel einer ziemlich wild zusammengestellten Mannschaft, die noch nach ihrer spielerischen wie taktischen Identität sucht. Das macht Kovac gut, auch wenn es nicht immer gut aussieht. Die Aus- bzw. Einwechslungen waren wohl durchdacht und haben der Mannschaft noch einmal auf die Sprünge geholfen. Dabei hatte sich der Frankfurter Trainer erstmals in der Arena Pfiffe anhören müssen, als er für Jetro Willems Rebic auswechselte und nicht Haller oder Boateng. "Der VfB hat mit Brekalo auf der Seite viel Druck gemacht, Ante hat da nicht mehr so richtig dagegengehalten", erläuterte Kovac später.

Haller habe er wegen seiner Körpergröße und Kopfballstärke im eigenen Strafraum gebraucht. "Es war die einzig logische Lösung, ihn drin zu lassen", sagte Kovac. Er habe sogar "zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen", weil Haller dann ja auch noch das Siegtor gelungen ist. Das gehörte aber auch zu den glücklichen Fügungen, die die Eintracht diesmal fast über die gesamte Spielzeit begleiteten.

Sogar der berechtigte Platzverweis (64.) für den diesmal sehr stabilen Simon Falette spielte letztlich sogar der Eintracht in die Karten. Kurz nach dem Stuttgarter Ausgleich durch den Sekunden zuvor eingewechselten Simon Terodde (61.) hatte Falette Terodde gefoult, Schiedsrichter Felix Brych auf Elfmeter und "Rot" entschieden. Der Video-Schiedsrichter schaltete sich ein, weil das Foul außerhalb des Strafraums begangen worden war. Es gab nur Freistoß, die rote Karte wegen "Notbremse" blieb bestehen. Es blieb beim 1:1. "Ich bin froh über den Video-Beweis, er macht den Fußball gerechter", sagte Kovac, "wäre der VfB mit dem Elfmeter in Führung gegangen, dann wäre Schluss mit lustig gewesen."

Kovac wusste ganz genau, wie nahe er und seine Mannschaft vor einer echten sportlichen Krise gestanden haben. So froh er über den Video-Beweis war, so ärgerlich beurteilte er das Abwehrverhalten seiner Mannschaft. Falette habe in dieser Szene am Ende einer Fehlerkette gestanden. "Er war die ärmste Sau", sagte Kovac. Dem Franzosen blieb eigentlich gar nichts anderes übrig, als den Platzverweis zu riskieren. Dass er damit seiner Mannschaft sogar gleich doppelt geholfen hatte, konnte er da noch nicht ahnen. "Es ist schade, dass eine rote Karte notwendig ist, damit wir uns auf unsere Tugenden besinnen", schimpfte der Trainer.

Zehn Frankfurter jedenfalls liefen mehr als vorher elf, zehn Frankfurter trauten sich nach vorne auch mehr zu als vorher elf. Das war erstaunlich. Mijat Gacinovic vergab eine sogenannte "Hundertprozentige" zur Führung, Haller scheiterte an Torwart Zieler. Und dann startete ja noch das "Finale furioso".

Nicht alle waren davon überrascht. Auf der Tribüne ließ sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier als eine Art "Hellseher" feiern. "Er hat vor dem Spiele gesagt, wir gewinnen 2:1 und das Siegtor fällt ganz am Ende", wusste Eintrachts Vorstand Axel Hellmann zu berichten. Hellmann freute sich noch über einen weiteren Aspekt des Spiels. "Zwei Traditionsvereine gegeneinander, da hatten wir endlich mal eine richtig gute Fußballatmosphäre", sagte er, "ich habe einige gesehen, die vorher gegangen sind, das darfst du in Frankfurt niemals machen."