Eintracht in Marseille: „So einen Hass noch nie erlebt“

Von: Peppi Schmitt

Brandgefährlich: Chaoten beider Fanlager beschießen sich mit Raketen. Ein Frankfurter verletzte sich schwer. © imago

Der erste Erfolg von Eintracht Frankfurt in der Champions League wird von schweren Ausschreitungen überschattet. Die Bilder von Marseille sind grauenvoll, die Folgen verheerend.

Marseille – Philipp Reschke ist noch nicht lange im Vorstand der Frankfurter Eintracht. Dort ist er für die Belange der Fans zuständig. Nach dem Spiel in Marseille rang Reschke um Fassung, bevor er versuchte, ausgewogene Kommentare zu den Ausschreitungen und der hasserfüllten Stimmung zu finden. „Es war ein Tag, wie wir ihn noch nie erlebt und auch nicht für möglich gehalten haben“, sagte er, „es war der befürchtete Ausnahmezustand, möglicherweise sogar darüber hinaus.“ Das Wichtigste sei, „dass alle gesund nach Hause kommen.“ Das ist nicht der Fall, ein Frankfurter Fan liegt schwer verletzt in einem Krankenhaus in Marseille.

Die Polizei und die Ordnungskräfte hatten trotz Großaufgebot die Kontrolle verloren und wurden zwischen den randalierenden und rücksichtslosen Fans beider Seiten aufgerieben. Chaoten in beiden Fanblöcken hatte mit Pyro-Raketen aufeinander geschossen. Michael Brehl aus Friedrichsdorf war das am härtesten betroffene Opfer. Er wurde von einer Rakete am Hals getroffen, stürzte danach schwer. „Er hatte ein richtiges Loch im Hals, das Blut sprudelte raus, wir dachten die Halsschlagader sei getroffen“, schilderte seine geschockte Lebensgefährtin Christina Charizanis. Sie selbst hat ebenfalls Brandwunden an der Hand davongetragen, „als ich die glühende Fackel unter ihm rausgezogen habe.“

Beim Sturz habe sich Brehl einen Halswirbel und drei Rippen gebrochen. Der Eintracht-Fan wurde zunächst im Block von einer deutschen Ärztin notversorgt. Bis weitere Hilfe kam, dauerte es lange. Brehl wurde in die Klinik gefahren und dort behandelt. In der Nacht bestand dann keine Lebensgefahr mehr. Wann Brehl nach Frankfurt zurückkehren kann, ist offen. Christina Charizanis stellt sich auf weitere Tage in Marseille ein. Immerhin: Die Betreuung im Krankenhaus sei sehr gut. „Aber ihm geht es nicht so gut“, so seine Lebensgefährtin, „er ist vor allem geschockt, weil er seinen linken Arm so gut wie gar nicht bewegen kann.“

Neben den Ausschreitungen in den Fan-Blöcken waren für alle Frankfurter die Reaktionen im Stadion besonders verstörend. Bei jeder Rakete, die im gegnerischen Block einschlug jubelten die 67 000 Zuschauer. „Diese Aggressivität, ja dieser Hass, der uns entgegengeschlagen ist, waren sehr befremdlich für uns“, betonte der geschockte Reschke, der darauf hinwies, dass es keinen Grund gebe, die Schuld alleine den außer Rand und Band geratenen Franzosen zuzuschieben. „Auf beiden Seiten gab es Täter, auf Seiten von Marseille deutlich mehr.“

Und die Eintracht muss sich auch noch mit unentschuldbaren Entgleisungen zweier Fans auseinandersetzen, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Handy-Aufnahmen bestätigen dies. Die Eintracht distanzierte sich nicht nur in einer offiziellen Erklärung. „Es gibt kein Verein bei dem die Haltung klarer ist als bei uns“, bedeutete Reschke, „so eine Gesinnung hat bei uns keinen Platz.“

Die Konsequenzen all dieser Vorkommnisse vermag sich noch keiner auszumalen. Beide Klubs, Olympique und die Eintracht, haben nach UEFA-Urteilen auf Bewährung gespielt. „Ich befürchte eher eine Strafe für ein Auswärtsspiel, ich kann aber nicht ausschließen, dass auch ein Heimspiel betroffen sein wird“, so Reschke.

