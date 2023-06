„Da kommen alle Generationen zusammen“

Von: Markus Katzenbach

Teilen

Anführer für die Traditionsmannschaft, Ideengeber für „Eintracht in der Region“: Karl-Heinz „Charly“ Körbel, hier beim Gastspiel am 29. Mai in Brunslar © Imago Images

Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel über seine Traditionsmannschaft und ihre Erfolgsgeheimnisse.

Frankfurt - Mit seinem Rekord von 602 Bundesliga-Spielen, allesamt für Eintracht Frankfurt, ist Karl-Heinz „Charly“ Körbel eine Fußball-Legende, weit über Frankfurt hinaus. Erfolgsgeschichten schreibt der 68-Jährige mit der Eintracht noch immer – zum Beispiel mit seiner Traditionsmannschaft, die er mit dem 2022 gestarteten Projekt „Eintracht in der Region“ noch einmal in neue Dimensionen gehoben hat. Über deren Tour durch die Region und die Hintergründe sprach Körbel mit Kerstin Schellhaas und Markus Katzenbach.

Die Traditionsmannschaft ist dieses Jahr mit einer besonderen Partie in die Saison gestartet, einem Gedenkspiel für die im vergangenen Jahr verstorbene Club-Ikone Jürgen Grabowski. Wie emotional war es denn?

Es war ja nicht nur das Jürgen-Grabowski-Spiel. Wir haben schon ein Spiel für Bernd Nickel gemacht, sozusagen als Abschluss des letzten Jahres. Ein Spiel für Friedel Lutz ist auch in Planung, der nicht nur für mich eine Legende war. Wir haben immer gesagt: Wenn einer von uns gehen muss, dann kommen wir noch mal für ein Spiel dorthin, auch für die Familie. Wobei ich hoffe, dass es mit diesen Anlässen jetzt erstmal reicht. Als wir bei Bernd Nickel in Eisemroth waren, war es aber so ein toller Moment für seine Familie, in seinem Heimatverein, mit dem ganzen Drumherum, dass wir uns gesagt haben: Das muss für Grabi auch passieren. Wir haben uns mit dem FV Biebrich 02 in Verbindung gesetzt, das ist eine tolle Sache geworden. Jeder wollte dabei sein, auch von uns. Wir waren praktisch mit zwei Mannschaften da.

Wie viele Spieler gehören denn inzwischen zur Traditionsmannschaft?

Wir haben mittlerweile einen Kader von um die 70. Auch wenn vielleicht nicht mehr alle spielen können. Aber wir binden sie ein, bei der Fußballschule, vorher beim Training, alle kommen dazu. Das ist richtig cool. Wir haben durch „Eintracht in der Region“ aber auch noch einmal neue Maßstäbe gesetzt. Das sind nicht mehr diese Tradi-Spiele, mit denen wir angefangen haben. Alleine mit den Banden, mit Lotto Hessen und FFH als Partnern, dass wir die Eintracht darstellen, ein Programm machen, Mitglieder werben, Fan-Artikel verkaufen.

Was hat sich durch den Einstieg von Lotto Hessen geändert?

Ich hatte in der Corona-Endzeit die Idee und brauchte einen starken Partner dafür. Das hat sich Stück für Stück entwickelt, wir haben die Planung dann auch bei den anderen Abteilungen und dem Vorstand vorgestellt. Axel Hellmann (Vorstandssprecher, Anm. d. Red.) kam mit dem Vorschlag, die Profi-Mannschaft und die Frauen dazu zu holen, er hat das noch getoppt. Als wir Lotto Hessen auf dem Ärmel hatten, war das der Startschuss. Da haben die Tradi-Spieler auch gemerkt: Das ist jetzt etwas anderes. So professionell wie bei der ersten Mannschaft: Mit den Trainingsanzügen, der Ausrüstung. Es gibt Autogrammkarten, denn wir haben gemerkt: Da ist ein riesiger Bedarf bei den Leuten. Unter den fast 200 Bewerbungen für Spiele gegen die Traditionsmannschaft im letzten Jahr die Sieger auszuwählen war eine hohe Kunst. Wir haben dann auf die Landkarte geschaut, denn wir wollen überall in Hessen vertreten sein. So ist das T-Shirt mit der Hessenkarte auf dem Rücken entstanden. Das nächste war dann: Wir brauchen einen Schirmherr. Das sollte immer und auch für die Zukunft der Ministerpräsident sein, egal von welcher Fraktion. Damit es auch eine gewisse Wichtigkeit hat.

Karl-Heinz Körbel: „Es ist eine richtige Gemeinschaft geworden“

Das klingt ja fast nach einem Selbstläufer.

Ja, und es ist eine richtige Gemeinschaft geworden: Die Vereine haben sich untereinander verknüpft, ausgetauscht und gegenseitig besucht und geguckt, wie das bei den anderen funktioniert: Wie viele Würstchen habt Ihr, wie viele Zuschauer, worauf muss man achten was läuft? Daraus wurde so eine Art Fan-Club, der immer dabei war. Es sind dann auch Dinge entstanden, die wir erstmal gar nicht auf dem Schirm hatten. Der Ministerpräsident wollte immer wissen, welche Vereine ausgewählt wurden. Volker Bouffier hat dann zu mir gesagt: Super, dass ihr Volkmarsen genommen habt! Es hat sich herausgestellt, dass unser Spiel dort die erste größere Veranstaltung für die Gemeinschaft war nach dem Attentat beim Fastnachtsumzug dort. Wir sind mit dem Bus hingefahren, Anthony Yeboah war erstmals dabei. Sie haben uns gezeigt, wo das Attentat war. Die Tanzgruppe, in die das Auto reingefahren ist, ist in der Halbzeitpause aufgetreten. Die Leute haben uns erzählt, wie das damals war. Da schafft man plötzlich Verbindungen, mit denen man nie gerechnet hätte.

Karl-Heinz Körbel bei der Pressekonferenz für die Aktion. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Was dann auch weit über den Fußball hinausgeht.

Ja, weil die Vereine das auch angenommen haben. Wir haben sie alle besucht. Wir wollten auch, dass alle, die mitmachen, T-Shirts bekommen. Und sie haben alle doppelt so viele gebraucht, weil sie so viele Helfer aufgeboten haben. Da sieht man, welche Eigendynamik bei den Vereinen entsteht. Ich habe ihnen auch immer gesagt: Wenn ihr das gut macht, könnt ihr richtig Geld verdienen.

Nochmal zurück auf Anfang: Die Traditionself gibt es seit 2009, Sie sind natürlich von Beginn an dabei …

Ja, ich habe die gegründet. Es gab damals mehrere inoffizielle Traditionsmannschaften von Eintracht Frankfurt, irgendwann hat Heribert Bruchhagen (damals Vorstandsvorsitzender, Anm. de. Red.) dem einen Riegel vorgeschoben. Er hat zu mir gesagt: Wir machen eine eigene Traditionsmannschaft, du hast ja schon die Spieler. Viele haben damals schon bei mir in der Fußballschule gearbeitet, das war im Grunde genommen der Unterbau. Eine Idee bei der Fußballschule war ja, ehemaligen Spielern, die finanziell in Not geraten sind, eine Plattform zu geben. Das war der Anfang, daraus hat es sich entwickelt. Und in den letzten Jahren haben wir einen Riesenschritt gemacht.

Was war für Sie der Impuls, das Ganze noch einmal auf neue Füße zu stellen?

Wir sind ja mit der Fußballschule immer wieder auf Tour, wir waren überall, in 20, 30 Orten im Jahr. Und du kriegst immer die Probleme von den Vereinen mit. Corona war da ein großes Thema, die Energiekosten kamen dazu. Es gab so viele Anfragen für Tradi-Spiele, und wir haben uns gedacht: Wir können doch die Vereine nicht für die Kosten, die man hat, um so ein Spiel zu organisieren, aufkommen lassen, die haben doch selbst nichts. Manche hatten nicht mal Bälle. Aber es sind Eintracht-Fans, die sich begeistern, die trotz allem hierher zu uns kommen. Da haben wir uns gesagt, dass wir auch mal etwas zurückgeben müssen, ihnen eine Gelegenheit geben, Geld zu verdienen. Wir haben ihnen nur klar gesagt: Ihr dürft nur die Einnahmen nicht dafür nehmen, zwei, drei neue Spieler zu holen, das macht keinen Sinn: Wir wissen genau, was mit dem Geld passiert: In Bad Orb etwa wurden neue Kabinen und Toilettenhäuser errichtet. Das haben wir kontrolliert, und das wäre ohne diese Aktion nicht möglich gewesen.

Wie ist das denn verglichen mit anderen großen Clubs?

Wir waren gegenüber den anderen Traditionsmannschaften schon immer ein bisschen weiter, auch von den Zuschauern her. Borussia Mönchengladbach hat neulich parallel zu uns in Mittelhessen vor 300 Zuschauern gespielt, die sind richtig erschrocken vor unseren Zahlen. Wir hatten früher auch schon mal 2000, 3000 Zuschauer, da haben wir gesehen, was da möglich ist. Mit „Eintracht in der Region“ ist das noch mal eine andere Kategorie. Es kommen immer wieder Anfragen von anderen Bundesligavereinen, die wissen wollen, wie wir das machen und selbst so etwas überlegen. Das zieht richtig Kreise, überall werde ich darauf angesprochen, jetzt in Berlin beim DFB-Pokalfinale oder bei der DFL. Vielleicht wäre das ein nächster Schritt: Untereinander mit den Bundesligavereinen zu spielen. Aber den Grundstock darfst du nicht verändern.

Karl-Heinz Körbel lässt kein Spiel aus

Hat sich Ihre Rolle noch mehr vom Spieler zum Macher gewandelt? Früher haben Sie kein Spiel ausgelassen …

Das mache ich jetzt auch nicht. Allein schon, weil es mir richtig Spaß macht, das geht auch den anderen so. Das ist jetzt noch mal eine andere Dimension und schon cool, auch von der Außendarstellung her. Nach Volkmarsen sind wir mit dem Bus von den Profis gefahren, das werden wir dieses Jahr wieder machen.

Ist das ein bisschen auch ein bisschen wie ein Betriebs-ausflug alter Freunde?

Ja, und noch viel mehr: Es kommen alle Generationen zusammen. Auch bei den Zuschauern, das ist ja die Erfolgsgeschichte. Meine Generation als älteste, dann Schur, Skela, Alex Meier, jeder hat seinen Helden. Der Opa kommt mit der Oma, um den Charly Körbel zu sehen, die Kinder und die Enkelchen sind dabei. Das ist so cool, das haben wir letztes Jahr gesehen. Die stehen zusammen bei Kaffee und Kuchen und Bier und Bratwurst und erzählen: Guck mal, den habe ich damals gesehen. Und dann werden genau diese Geschichten erzählt, von den Pokalsiegen oder der Relegation. Und dann kommen noch ein Krösche, ein Hellmann, ein Peter Fischer und sitzen mit uns zusammen, das brauchst du als Verein. Du kannst die Champions League und alles Mögliche haben, aber du darfst niemals die Tradition vergessen.

Sie haben viele Spieler beisammen. Gibt es aber einen, den Sie immer schon gerne dabei gehabt hätten, bei dem es aber noch nie geklappt hat?

Wir haben ja einen riesigen Pool, und wir werden das Stück für Stück ausbauen. Ob Lajos (Detari, Anm. d. Red.), Amanatidis oder Abraham, die sind immer gerne dabei, wenn sie hier sind. Chris hat mich aus Brasilien angerufen: Er will auch mal mitspielen, wenn er in Frankfurt ist. Lajos und Tony Yeboah werden auch dieses Jahr wieder zu einem Spiel kommen, wir versuchen, Jay-Jay Okocha für ein Spiel zu kriegen. Und vielleicht Martin Hinteregger. Zum großen Teil stehen die Mannschaften für dieses Jahr auch schon. Manchmal ist der Kader fast zu groß. Aber wir versuchen, alle mitzunehmen.

Am Einsatzwillen mangelt es also nicht.

Da kann ich ein gutes Beispiel erzählen: Wir hatten gerade ein Spiel in Nordhessen, Anpfiff war um halb vier. Alex Meier ist nachgekommen, obwohl er bis eins einen Termin in Frankfurt hatte, alleine, zwei Stunden mit dem Auto. Wir haben einfach alle erkannt, wie cool das ist, das hat auch Eintracht Frankfurt erkannt: den Stellenwert der Traditionsmannschaft. Und der Fußballschule, die ja auch immer eingebunden ist. 40 Kinder aus dem Verein können mit der Fußballschule trainieren, da sind auch ehemalige Spieler wie gerade Manni Binz oder Thomas Zampach dabei. An dieser Stelle muss ich mich auch bei meinem großartigen Team bedanken, allen voran Claudia Bosnjak und Manuel Hiemenz. Ohne diese Unterstützung wäre das alles nicht möglich.

Wer macht eigentlich die Aufstellungen, Ein- und Auswechslungen?

Die Aufstellungen mache ich. Eine gewisse Grundordnung müssen wir haben. Mit Ronny Borchers und Wolfgang Trapp haben wir auch zwei Teamchefs, alles kann ich ja auch nicht machen. Aber das läuft gut. Es gibt gewisse Kriterien, wer wo spielt, das muss so sein. Wenn es das Heimatrevier von einem ist, dann gucken wir auch schon, dass er von Anfang an spielt. Und es werden immer mehr. Jetzt hat der Edgar Schmitt angerufen und will auch spielen, es ist unglaublich.

Was kann die Traditionself, was die Profis nicht können? Mehr Nähe zu den Fans zeigen, zum Beispiel?

Das ist ja das, was wir machen und was wir wollen. Wir präsentieren die Eintracht. Da haben wir in etwas reingestochen, was wir nicht für möglich gehalten hätten. Die Verbindung zu den Zuschauern, zu den Vereinen. Wir haben im letzten Jahr auch eine Abschlussveranstaltung für die Vereine hier im Campus organisiert, zu der auch Axel Hellmann und Philipp Reschke kamen und zu den Vereinsvertretern gesprochen haben. Da haben die Vereine gemerkt: Die beachten uns. Und vieles davon kann die Profimannschaft gar nicht mehr leisten, bei all ihren Verpflichtungen. Aber sie ist auch dabei und absolviert Spiele in der Region, ebenso wie die Frauen.

Bei den Vereinen kommt das offenbar an.

Es ist aber auch unglaublich, was die Vereine selbst auf die Beine stellen. Letztes Jahr waren wir in Wölf, 270 Einwohner, an der osthessischen Grenze. Die haben die ganzen Ortschaften drumherum zusammengeholt, so viele Eintracht-Fans. Vor dem vor Spiel haben sie eine Fan-Wanderung gemacht, 300, 400 Eintracht-Fans, die kamen mit Fahnen über die Hügel, Wahnsinn. Die fahren zu jedem Eintracht-Heimspiel zweieinhalb Stunden. Da sieht man mal, was die machen. Und wie stolz die waren. Die hatten einfach eine tolle Bewerbung: Sie haben das Tor von Lajos im Pokalfinale 1988 nachgestellt, absolut professionell. Und wir haben zu Lajos gesagt: Du musst hier unbedingt mitspielen. Als er aufs Feld lief, wussten die gar nicht, wie ihnen passiert.

Gibt es Vorgaben, was die Eintrittspreise betrifft?

Ja, das liegt alles in der Hand von Eintracht Frankfurt. Acht Euro, und die Vereine können selbst entscheiden, wer ermäßigten Eintritt zahlt. Die Vereine kriegen ein Paket mit Vorlagen, auch fürs Internet, für Social Media, damit sie selbst Werbung machen können, es gibt Banner. Die Vereine organisieren den Vorverkauf. Da sind immer schon 1000 oder mehr Karten verkauft. Inzwischen ist da sehr viel eingespielt, mit den richtigen Leuten. Die brauchst du auch bei den vielen Terminen.

Also muss sich bei der Eintracht kein Profi Gedanken machen, was er nach der Karriere macht. Er muss nur bei der Traditionsmannschaft mitmachen, dann hat er genug Termine.

Ich bin ja jetzt schon wieder am Baggern an einem Rode, einem Chandler. Die haben die Bereitschaft. Und wir gucken immer, wen wir dazu holen könnten. Gerade bei Timmy (Chandler, Anm. d. Red.) könnte ich mir gut vorstellen, dass er irgendwann für die Tradi-Elf aufläuft, weil er das will und die Tradition vorlebt. Andere, die nur ein, zwei Jahre hier sind, werden das wohl eher nicht tun. Ich bin auch gespannt, was die Zukunft bringt und nach meiner Zeit kommt.

„So lange ich gesund bin“ - Karl-Heinz Körbel über das Ende seiner Karriere

Gibt es noch einen Traum, oder haben die Träume Sie schon eingeholt?

Wenn ich keine Ideen mehr habe, werde ich meine Karriere beenden. So war es als Spieler, als ich das spontan entschieden habe, auf dem höchsten Niveau. Obwohl ich sicher noch ein, zwei Jahre hätte spielen können. Aber ich habe damals im Januar gemerkt, dass ich das nicht mehr will. Da sind die alle in Ohnmacht gefallen, die haben gedacht, ich mache Spaß. So wird es auch jetzt sein. So lange ich gesund bin, so lange ich so ein überragendes Team habe, mit meinen Kontakten helfen und alles in die Waagschale werfen kann, mache ich weiter. Und du wirst ja auch getragen: Der Pokal hat uns geholfen, Sevilla hat uns geholfen. Es werden irgendwann wieder Zeiten kommen, in denen du die Tradition mehr brauchst, und auch die Region. Und das kriegen wir mit, durch diese Aktion.

Wie geht es weiter?

Wir suchen uns unsere Highlights. Attila ist dabei, wenn wir in der Nähe sind. Oder wir nehmen den Europa-League-Pokal mal mit. Das sind Momente, die einzigartig sind. Dazu brauchst du auch Unterstützung, die haben wir. Die Frage ist, wo der Weg hingeht. Alles wird immer mehr. Die Fußballschule läuft jetzt seit 23 Jahren, wir haben 60 000, 70 000 Kinder, 60, 70 Trainer, auch 60, 70 Veranstaltungen im Jahr. Da müssen wir auch aufpassen, die Qualität zu halten, mit ehemaligen Profis. So etwas wie einige Weltvereine machen wir nicht, so eine Vermarktungsmaschinerie mit Sportstudenten statt Spielern. Wir gucken schon, was die anderen machen.

Wie fällt der Vergleich aus?

Stand jetzt ist es so: Wir sind meilenweit voraus. Andere haben ganz andere Möglichkeiten. Wir machen das aber lieber mit unseren Möglichkeiten. Das ist das Coole, was wir da zusammen haben und schaffen, das finden selbst die Bayern interessant.

Sie haben 602 Bundesligaspiele gespielt, ein legendärer Rekord. Wissen Sie, wo Sie bei der Traditionsmannschaft stehen?

Ja, wir führen ja auch Statistik. Ich stehe bei rund 180, aber ich bin nicht Spitzenreiter, das sind etwa gleichauf Cezary Tobollik, Uwe Müller und Norbert Nachtweih. Ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte (lacht, Anm. d. Red.).

Weiter auf die Erfolgstour Im vergangenen Jahr haben rund 30 000 Zuschauer im Rahmen von „Eintracht in der Region“ die insgesamt 15 Spiele vor allem der Traditionsmannschaft, aber auch der Bundesligamannschaften der Männer und Frauen besucht – wobei 250 000 Euro für die gastgebenden Amateurvereine zusammen kamen. In einer Erfolgsgeschichte, die 2023 eine Fortsetzung und von den Zuschauerzahlen womöglich noch einmal eine Steigerung erfährt. Die Tour geht weiter: Nach Terminen in Brunslar und Haimbach steht für die Eintracht-Traditionsmannschaft nun am Freitag, 16. Juni, um 18.30 Uhr ein Gastspiel bei der SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach an. Die weiteren Termine für Karl-Heinz Körbel und Co.: 30. Juni, 18.30 Uhr, beim SV Nieder-Moos; 7. Juli, 18.30 Uhr, bei der Spvgg. 07 Hochheim; 14. Juli, 18.30 Uhr, bei den Turn- und Sportfreunden Heuchelheim; 21. Juli, 18.30 Uhr, beim FC Kaichen; 9. September, 15.30 Uhr, bei der TSG Hofgeismar; 22. September, 18 Uhr, bei der SKG Bickenbach; 2. Oktober, 18.30 Uhr, beim FV Cölbe. Die Eintracht-Profis werden während der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison zwei Testspiele im Rahmen der Aktion bestreiten: am 15. Juli bei Gruppenligist FSV Braunfels, am 22. Juli beim Regionalligisten SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Termine der Eintracht-Frauen stehen noch nicht fest. red