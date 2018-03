Eintracht rennt ins Verderben

Dortmund - Die Eintracht verliert das Spitzenspiel der Bundesliga, beweist aber einmal mehr, dass sie mit den Großen der Liga mithalten kann. Die 2:3 (0:1)-Pleite bei Borussia Dortmund ist durchaus unglücklich und letztlich auch unverdient. Von Peppi Schmitt

„Dieses Spiel hätte unentschieden ausgehen müssen“, sagte Trainer Niko Kovac, „ich ärgere mich, dass wir noch verlieren“. Die Frankfurter hatten vor 81.000 Zuschauern in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt, ließen sich dann aber den Punkt klauen. Mit der dritten Auswärtspleite in Folge rutschte die Eintracht auf den Platz fünf ab.

Kovac hatte einige Änderungen in der Startelf vorgenommen. Er brachte für Simon Falette, Gelson Fernandes und Jonathan de Guzmán überraschend in Marco Russ und Carlos Salcedo zwei neue Innenverteidiger und selbstverständlich Prince Boateng im Mittelfeld. Erstaunlich auch die Bankbesetzung: Marco Fabián fehlte komplett, dafür war zum ersten Mal in diesem Jahr Danny Blum dabei.

Die Idee mit Russ stellte sich ziemlich bald als wenig zielführend heraus (siehe Artziel unten). Bevor Dortmunds Marco Reus den Ball über die Linie drücken konnte, übernahm es Russ in höchster Not selbst (11.). Die Dortmunder wirkten nun wie befreit, die Eintracht kam nur ganz, ganz schwer in Gang.

Das Spiel war sehr intensiv, sehr hart und Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte alle Hände voll zu tun. Er zeigte viele Gelbe Karten, bis zur Pause schon fünf Stück, drei für die Eintracht (Russ, Rebic, Salcedo) und zwei für die Borussia (Dahoud und Akanji). Zur Pause korrigierte Kovac dann, nahm den wirkungslosen Ante Rebic vom Feld und brachte de Guzmén. Und das war ein ausgesprochen guter Handgriff. Der Holländer brachte Linie ins Spiel, die komplette Statik der Partie änderte sich nun. Auf einmal waren die Frankfurter dominant und drängten auf den Ausgleich. Ein Hackentrick von Boateng konnte Torwart Roman Bürki gerade noch abwehren. Kurz darauf schoss Boateng, der nun etwas weiter vorne spielte, übers Tor. Dann zogen die Trainer ihre Joker. Beim BVB kam Michy Batshuayi für Maximilian Philipp, bei der Eintracht Luka Jovic für Sébastian Haller. Und beide Joker stachen.

Bilder: Eintracht verliert in Dortmund Zur Fotostrecke

Der Frankfurter köpfte in der 75. Minute den Ausgleich. Die Vorarbeit hatte de Guzmán mit einer präzisen nach innen gebrachten Freistoß geleistet. Doch in der Freude über diesen Treffer schalteten die Gäste für ein paar Sekunden ab. Die Borussia nutzte dies zum direkten Konter. Batshuayi traf das erste Mal. Doch das war keineswegs die Entscheidung. Denn die Eintracht hatte noch einen Joker parat. Völlig überraschend schickte Kovac Blum ins Spiel – mit Erfolg: Der Linksfuß schoss zwar erst einmal in gewohnter Marnier meilenweit über den Kasten, traf in der ersten Minute der Nachspielzeit aber zum Ausgleich. Danny da Costa hatte den Ball in die Mitte gespielt.

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Frankfurter längst einen Punkt verdient. Doch sie wollten mehr und liefen in ihr Verderben. In der 94. Minute, der letzten der Nachspielzeit, stand wieder Batshuayi völlig frei im Strafraum und schoss den Ball volley in den Winkel. da Costa hatten außen nicht entschlossen genug eingegriffen, Chandler war zu spät rausgerückt. Gleich darauf pfiff Schiedsrichter Aytekin ab.