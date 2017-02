Eintracht-Trainingslager in den USA, Testpiele gegen MLS-Clubs

Frankfurt - Eintracht Frankfurt wird sein erstes Trainingslager innerhalb der Saisonvorbereitung vom 6. bis zum 18. Juli in den USA bestreiten. Dabei wird das Team von Niko Kovac auch gegen drei Klubs der Major-League-Soccer (MLS) testen.

Wie der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung mitteilte, wird die SGE zunächst am Freitag, den 8. Juli in Seattle auf den aktuellen MLS-Champion, Seattle Sounders FC, treffen. Die Mannschaft von Ex-Adler Nelson Valdez spielt im Centurylink Field, der Heimat der Seattle Seahawks (NFL-Superbowl-Gewinner 2013). Bei Football-Spielen fasst die Arena bis zu 72.000 Zuschauer. Das zweite Testspiel wird die Eintracht am 14. Juli an der Westküste bei den im Avaya-Stadium (18.000 Plätze) beheimateten San José Earthquakes bestreiten. Das Team von Ex-Bundesligaspieler Florian Jungwirth beendete die letzte Saison in der Western Conference auf dem neunten Tabellenplatz. Zum Abschluss der USA-Tour wird die Kovac-Elf im Bundesstaat Ohio beim Columbus Crew Soccer Club spielen. Im Mapfre Stadium, dem ersten speziell für die Sportart Fußball entworfenen und gebauten Stadion in den USA, finden 19.950 Zuschauer Platz. In der vergangenen Spielzeit landete das Team vom bundesligaerfahrenen Trainer Gregg Berhalter auf dem neunten Rang in der Eastern Conference.

„Für uns ist das ideal, da die MLS im März beginnt und wir drei Gegner haben, die voll im Saft stehen und wir somit sportlich gleich zu Beginn der Vorbereitung sehr stark gefordert werden. Zudem haben wir vor Ort die besten Trainingsbedingungen, sodass wir in dieser wichtigen Phase der Saisonvorbereitung bestens arbeiten können“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Für Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann ist die Reise in die Vereinigten Staaten auch unter anderen Gesichtspunkten interessant: „Die USA ist für die DFL und auch für Eintracht Frankfurt ein wichtiger und spannender Zielmarkt. Deswegen ist diese Reise auch ein wichtiger Bestandteil unserer Internationalisierungsstrategie.“ (dr)

Eintracht-Zeugnis gegen Leverkusen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa