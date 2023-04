Eintracht-Sportchef Krösche schimpft nach verpasstem Sieg: „Zum Kotzen“

Eintracht Frankfurt hat trotz starker Leistung gegen Borussia Mönchengladbach nur ein Remis geholt. Sportchef Krösche war nach Schlusspfiff bedient.

Frankfurt - Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht – wieder einmal. Nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach ist Eintracht Frankfurt seit mittlerweile sieben Bundesligaspielen ohne Sieg und verliert so langsam den Anschluss an die internationalen Plätze. Position vier, der für die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison berechtigt, ist bereits neun Punkte entfernt. Selbst um eine mögliche Quali für die Europa League oder Conference League muss die SGE kämpfen.

Name Markus Krösche Alter 42 Verein Eintracht Frankfurt Funktion Sportvorstand

Eintracht Frankfurt mit Remis gegen Borussia Mönchengladbach

„Es ist einfach frustrierend. Momentan läuft vieles gegen uns. Mit unserer Leistung und Leidenschaft in der zweiten Halbzeit ist das Publikum auch gekommen. So war es geil zu spielen. Ein Punkt ist aber viel zu wenig. Wir möchten die Spiele wieder gewinnen und nicht immer hinterher sagen, es wäre mehr möglich gewesen. Nach jedem Spiel loben die Gegner unsere Power. Deshalb bleibe ich trotz allem positiv“ zeigte sich Eintracht-Mittelfeldspieler Djibril Sow enttäuscht nach dem Remis gegen seinen Ex-Klub.

Randal Kolo Muani rettete in einer wilden Schlussphase zumindest einen Punkt gegen extrem defensive Gäste, die mit dem Unentschieden besser leben können als Eintracht Frankfurt. „In so einem Auswärtsspiel braucht man auch immer einen starken Torwart, nach dem Pfostenschuss hatte Omlin eine große Tat. Der Ausgleich war verdient, als Auswärtstrainer hadere ich mit dem späten Zeitpunkt. Das Remis ist aber verdient“, so Gladbach-Coach Daniel Farke nach der Partie.

Richtig schlechte Laune hatte SGE-Sportvorstand Markus Krösche nach dem siebten Ligaspiel ohne drei Punkte für seine Mannschaft. „Zum Kotzen. Das trifft es, glaube ich, am besten. Es ist total ärgerlich, es sind total unnötige Punktverluste. Du kannst den Jungs nichts vorwerfen, das ist die ganze Zeit schon so. Du musst halt schauen, dass du die Spiele gewinnst. Wenn du sechs Punkte zu wenig hast, weil man die Spiele nicht gewonnen hat, ist das ärgerlich“, sagte der Sportchef sichtlich angefressen.

Eintracht Frankfurt: Spieler und Verantwortliche enttäuscht über Ergebnis

„Uns fehlt einfach der letzte Punch“, brachte es Krösche zum Abschluss auf den Punkt. Tatsächlich hatte Eintracht Frankfurt das Spiel dominiert und sich zahlreiche Chancen herausgespielt, doch selbst hochkarätigste Möglichkeiten brachte die SGE-Offensive nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Gästekeeper Jonas Omlin erwischte zudem einen Sahnetag und zeigte, wieso Gladbach ihn als Nachfolger von Yann Sommer verpflichtet hat.

Eintracht-Torwart Kevin Trapp forderte mehr Effizienz vor dem Tor und ist optimistisch, dass mit der gezeigten Leistung in den nächsten Wochen auch wieder Siege eingefahren werden: „Wenn wir wieder mehr Tore machen, haben wir deutlich mehr Erfolg. Die Stimmung im Team ist aber weiter positiv, das spricht absolut für uns. Jeder hat das Recht, enttäuscht zu sein nach so einem Spiel. Das ist die richtige Einstellung, denn wir wollen mehr.“ (smr)