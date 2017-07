Eintracht in Südtirol: Empfang mit Blitz, Donner und Regen

Gais/Südtirol - Das Pustertal in Südtirol steht für Urlaub, für Ferien, für Sonne und für Entspannung. Ganz anders für die Frankfurter Eintracht. Kein Urlaub, keine Entspannung und schon gar keine Sonne. Von Peppi Schmitt

Als die Frankfurter Profifußballer nach ihrem Flug nach Bozen und Busfahrt in Gais angekommen sind, hatte sich der Himmel gerade eingetrübt. Die Eintracht wurde mit Blitz und Donner begrüßt und mit ganz, ganz, ganz viel Regen. Doch der Platz des FC Gais scheint einiges gewöhnt. Jedenfalls konnte die Eintracht ihre erste Trainingseinheit auf italienischem Boden ohne Probleme durchführen. Der Rasen war nass, aber gut bespielbar. Trainer Niko Kovac hat 29 Spieler mit in den Süden genommen. Nicht dabei waren Jugendspieler Nelson Mandela und Yanni Regäsel.

Bei Mandela ist das etwas überraschend gekommen, bei Regäsel könnte es daran liegen, dass ein Wechsel zu einem anderen Klub bevorsteht. "Es gibt immer wieder Anfragen", hatte Manager Bruno Hübner am Sonntag gesagt. Gegenüber dem ersten Trainingslager in den USA hat es ein paar weitere kleine Änderungen gegeben. Torhüter Jan Zimmermann ist nach überstandener Verletzung wieder dabei, dafür darf Tobias Stirl zur Jugend zurückkehren. Für Mandela steht der erst 17 Jahre alte deutsche Jugendnationalspieler Sahverdi Cetin im Aufgebot. Mit Jetro Willems ist ein weiterer neuer Spieler hinzugekommen, zudem haben Marco Fabián, Aymen Barkok und Mijat Gacinovic ihren verlängerten Urlaub beendet.

Und schließlich durfte Carlos Salcedo mitfliegen, obwohl er nicht mitspielen kann. Der 23 Jahre alte Mexikaner ist ja, kaum das er verpflichtet war, mit einer schweren Schulterverletzung mit anschließender Operation ausgefallen. Nun soll er seine Reha im Kreise der Mannschaft weiter vorantreiben. Und darüber ist er sehr froh. "Ich habe mit dem Coach gesprochen und wir waren beide der Meinung , dass es gut ist, wenn ich hier bin", sagt er, nachdem er die ersten Schritte zurück noch in Mexiko gemacht hatte. Die Kollegen kennenlernen, das ist neben der Reha die wichtigste Aufgabenstellung für den Neuen vom AC Florenz. Hilfreich ist dabei natürlich, dass mit Marco Fabián ein Landsmann und Mannschaftskollege aus der Nationalmannschaft an seiner Seite steht. Fabián hatte Salcedo von Frankfurt und der Eintracht vorgeschwärmt. "Er hat vor allem von der Stimmung im Stadion und den Fans erzählt", sagt der neue Mexikaner. Schmerzen hat Salcedo nach der Operation wegen der Schultereckgelenksprengung nicht mehr, aber wie lange es noch dauern wird, eher auch mitten drin sein kann beim Training, dazu kann und will er keine Angaben machen. "Ich will so früh wie möglich spielen und werde dafür mein Bestes geben", verspricht er, "aber einen genauen Termin gibt es nicht."

Manager Bruno Hübner hatte am Vortag auf Grund der guten gesundheitlichen Entwicklung angedeutet, Salcedo können weniger als die zunächst befürchteten drei Monate Pause bis zur Rückkehr brauchen. Aktuell geht noch nicht mehr als Radfahren und Joggen. Besonders schlimm sei die erste Zeit nach der OP gewesen. "Da konnte ich gar nichts machen", berichtet er. Am 22. Juni war der Nationalspieler beim Spiel des Confed-Cup gegen Neuseeland unglücklich auf die linke Schulter gefallen und hatte sich die schwere Verletzung zugezogen. "Ich habe das erst realisiert, als ich im Hospital war", erinnert er, "ich war bisher noch nie so schwer verletzt".

Bei der Eintracht wird Salcedo die "13" auf dem Rücken tragen. In Deutschland eine Unglückszahl. Für ihn eine Glückszahl. "Ich habe schon als Kind mit der 13 gespielt", sagt er. Und hofft, dass es bald besser weitergehen wird als es angefangen hat in Frankfurt.