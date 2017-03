Eintracht verliert gegen Würzburg

Alzenau - Eintracht Frankfurt hat das Testspiel gegen die Würzburger Kickers in Alzenau mit 0:1 (0:0) verloren.

Die Frankfurter, bei denen in der Länderspielpause vor allem Spieler aus der zweiten Reihe und dem Nachwuchs eine Einsatzchance bekamen, präsentierten sich gegen den Tabellenzwölften der 2. Liga vor etwa 1200 Zuschauern engagiert, kassierten elf Minuten vor Schluss aber den entscheidenden Gegentreffer durch Marco Königs. Die Eintracht nahm das Heft vom Start weg in die Hand. Nur der Pfosten verhinderte in der sechsten Minute den Führungstreffer durch U19-Spieler Raffael Cvijetkovic. Auf der Gegenseite zeichnete sich allerdings auch Torwart Leon Bätge mit mehreren guten Paraden aus.

Im zweiten Abschnitt präsentierte sich dann Winterzugang Andersson Ordonez nach seiner Verletzung erstmals im SGE-Trikot. Zahlreiche Wechsel hemmten dann den Spielschluss, bis Königs nach einer scharfen Hereingabe den Fuß hinhielt und zum 0:1 traf.

„Wir haben in dieser Woche sehr intensiv trainiert, das war zu spüren. Wir bewerten das Ergebnis daher nicht über. In den nächsten Spielen werden wir auch sicher wieder unsere Tore machen“, meinte Eintracht-Trainer Niko Kovac, dessen Hoffnung, seine Mannschaft bald wieder komplett zusammenzuhaben, sich nicht erfüllen wird. Nachdem klar ist, dass Makoto Hasebe in dieser Saison nicht mehr spielen kann, ist es nun auch fraglich, ob Alexander Meier rechtzeitig fit wird bis zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am nächsten Samstag. Meier hat sich im Training an der rechten Ferse verletzt. „Es war ziemlich heftig, am Anfang konnte ich nicht mal auftreten“, sagte Meier.

Eintracht Frankfurt: Bätge – Chandler (46. Oczipka), Abraham (46. Vallejo) , Knothe (46. Ordonez), Beyreuther (79. Zorba) – Russ (46. Hector), Stendera (60. Mandela) – Besuschkow (46. Bluhm) – Cvijetkovic (60. Heller), Hrgota (46. Rebic) , Wolf (79. Egri)

Tore: 0:1 Königs (79.) (mos)