Erfolgserlebnis setzt Energie frei

Von: Peppi Schmitt

Teilen

Im Endspurt gefragt: Der 2023 in Pflichtspielen noch einsatzlose Verteidiger Almamy Touré (im Test gegen RB Leipzig) wird bei der TSG Hoffenheim von Beginn an spielen. © hübner

Im gefühlten Heimspiel bei der TSG Hoffenheim, zumindest auf den Rängen, will Eintracht Frankfurt im Rhythmus bleiben und die Chance auf einen europäischen Startplatz wahren.

Frankfurt – Rund 15 000 Fans der Frankfurter Eintracht werden am Samstag (15.30 Uhr) auswärts gegen die TSG Hoffenheim ihre Mannschaft unterstützen. Das ist die größte Fan-Karawane der Frankfurter seit dem Europapokalspiel in Barcelona vor einem Jahr, als 30 000 Fans das legendäre „Camp Nou“ geflutet hatten. Das Stadion in Sinsheim fasst 30 150 Zuschauer, die Hälfte werden der Eintracht die Daumen drücken. Das ist ganz im Sinne von Trainer Oliver Glasner, der den Kampf um einen internationalen Startplatz über die Bundesliga noch lange nicht aufgeben will.

„Wolfsburg spielt in Dortmund, Mainz kommt nächste Woche zu uns“, blickt er auf die Konkurrenz um Platz sieben, „wir wollen in Hoffenheim einen Dreier holen.“ Dann wäre die Eintracht wieder im Rennen um Europa.

Nicht nur die Kulisse wird an ein Europacup-Auswärtsspiel erinnern, auch die Vorbereitung tut es. Denn seit dem Pokalspiel am Mittwoch in Stuttgart war kein geregeltes Training möglich. Um drei Uhr in der Nacht waren die Frankfurter erst nach Hause gekommen, danach konnte nur „regenerativ“ gearbeitet werden, wie der Trainer sagt. Ein Nachteil soll dies nicht sein, auch wenn sich die Frage stellt, warum die Partie nicht am Sonntag stattfindet. „Ein solches Erfolgserlebnis wie im Pokal setzt viel Energie frei“, sagt Glasner, „wir werden topfit sein und auf drei Punkte gehen.“

Die personellen Probleme sind überschaubar. Tuta, der sich in Stuttgart die linke Schulter ausgekugelt hatte, wird nicht spielen können. Zwar wurde das Gelenk gleich wieder eingerenkt und die Untersuchungen haben keine strukturelle Verletzung ergeben, doch ein Einsatz käme zu früh. Der Trainer hat sich auf Almamy Touré als Ersatz festgelegt. Touré, in diesem Jahr noch ohne eine Spielminute, wird von Beginn an spielen. „Er hat sich das verdient“, sagt Glasner, „ich habe ihm schon vor ein paar Wochen prophezeit, wenn es um alles geht, bist du dran.“ Touré habe sich sehr gefreut, schon vor einem Jahr war er im Finish der Europa League eingesprungen, damals für den verletzten Martin Hinteregger.

Fraglich ist noch, ob Sebastian Rode mittun kann. Der Kapitän habe „kleinere muskuläre Probleme“. Ein Risiko will der Eintracht-Coach nicht eingehen. „Die Gesundheit ist das wichtigste Gut, da nehmen wir immer Rücksicht“, sagt er. Für Rode wird wohl Junior Ebimbe im Mittelfeld spielen. Schonungen fürs Pokalfinale (3. Juni) soll es aber in den nächsten Wochen nicht geben. „Wir müssen im Rhythmus bleiben und wir haben ja auch in der Liga noch gute Chancen“, lehnt Glasner den Weitblick nach Berlin noch ab.

Der Sieg von Stuttgart hat der Eintracht neben viel Geld und viel Renommee auch viel Selbstvertrauen gebracht. „Man kann als Trainer sprechen, machen und tun und Videos zeigen, aber einen solchen Sieg zu erleben, gibt erst ein richtig gutes Gefühl“, so Glasner, „wir fahren nach diesem Sieg mit sehr viel Optimismus nach Hoffenheim.“

Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim: Baumann - Kabak, Brooks, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Bebou, Baumgartner

Eintracht: Trapp - Touré, Hasebe, Ndicka - Buta, Sow, Ebimbe, Lenz - Kamada, Götze - Muani